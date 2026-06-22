Gonzalo Bueno vio frenado su sueño en Wimbledon 2026: cayó en la primera ronda de la fase clasificatoria

Gonzalo Bueno puso fin de manera temprana a su participación en Wimbledon 2026 tras caer en la primera ronda de la fase clasificatoria del tercer Grand Slam de la temporada. El tenista peruano no logró sostener la ventaja obtenida en el arranque del encuentro frente al suizo Jerome Kym y terminó cediendo en tres sets, despidiéndose de su primera experiencia competitiva sobre el césped londinense.
Pese a la eliminación, la segunda raqueta nacional dejó algunos pasajes positivos en un escenario poco habitual para su juego. Bueno logró quedarse con el primer parcial y compitió de igual a igual durante buena parte del encuentro, aunque la mayor experiencia de su rival sobre esta superficie terminó inclinando la balanza.
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El actual número 175 del ranking ATP comenzó el partido de la mejor manera. Mostró solidez desde el fondo de la cancha, administró bien sus turnos de servicio y aprovechó sus oportunidades para llevarse la primera manga por 6-4 ante Jerome Kym (197° ATP).
Sin embargo, el desarrollo del partido cambió en el segundo parcial. El suizo elevó su nivel, encontró mayor efectividad con el saque y comenzó a imponer condiciones en una superficie que favorece su estilo de juego. Aunque Bueno se mantuvo competitivo y peleó cada punto, terminó cediendo el set por 7-5.
Con el encuentro igualado, Kym tomó definitivamente el control en el capítulo decisivo. El europeo aprovechó el desgaste acumulado y dominó el tercer set con autoridad para sellar la victoria por 4-6, 7-5 y 6-1 tras 2 horas y 13 minutos de juego. De esta manera, el peruano quedó eliminado en la primera ronda de la clasificación y vio frustrado su intento de acceder por primera vez al cuadro principal de Wimbledon.
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Un reto complejo sobre una superficie desconocida
La derrota no resulta del todo sorpresiva si se considera el contexto en el que llegaba Gonzalo Bueno. El trujillano afrontaba prácticamente su primera experiencia competitiva sobre césped, una superficie muy diferente a la arcilla, donde ha desarrollado gran parte de su carrera y ha obtenido sus mejores resultados.
Durante los días previos trabajó en Londres para adaptarse a las exigencias del pasto, pero el poco rodaje acumulado terminó siendo un factor importante frente a un rival más acostumbrado a este tipo de condiciones.
Aun así, el peruano consiguió rescatar aspectos positivos de su presentación. Ganó un set, tuvo momentos de buen nivel y logró competir durante largos tramos del encuentro ante un rival también ubicado dentro del Top 200 mundial.
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Balance de la primera mitad de temporada
Con esta eliminación, Gonzalo Bueno pone fin a la primera parte de su temporada 2026. El balance deja sensaciones mixtas, aunque también varios aspectos alentadores para el futuro.
El tenista nacional mostró algunos de sus mejores niveles en escenarios de alta exigencia, especialmente en las clasificaciones de los Grand Slams y durante sus actuaciones con la selección peruana en la Copa Davis. Sin embargo, todavía le ha costado trasladar esa regularidad al circuito Challenger, donde los resultados han sido más irregulares.
De cara a la segunda mitad del año, el principal objetivo del peruano será consolidarse dentro del Top 200 del ranking ATP y continuar acumulando experiencia en torneos de mayor nivel. A sus 22 años, sigue siendo una de las principales apuestas del tenis peruano y buscará que las enseñanzas obtenidas en Australia, Roland Garros y Wimbledon le permitan seguir creciendo dentro del circuito profesional.
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