Diresa Madre de Dios sin presupuesto para afrontar brote de sarampión, advierte Contraloría

La Contraloría General de la República (CGR) advirtió que la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Madre de Dios carece de presupuesto para ejecutar el plan de emergencia frente al reciente brote de sarampión registrado en la región. Según el organismo, esta situación podría limitar la atención inmediata de pacientes y aumentar el riesgo de propagación del virus en la zona amazónica.
Declaratoria de emergencia
El 16 de mayo, el Gobierno de Perú emitió el Decreto Supremo n.° 008-2026-SA, que declaró la emergencia sanitaria por un brote de sarampión en el departamento de Puno y alertó sobre el alto riesgo de diseminación en otras regiones, incluyendo Madre de Dios, Lima Metropolitana, Callao, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Amazonas, Loreto, Tacna, Tumbes, Ucayali y Apurímac. El primer caso confirmado en Madre de Dios se registró el 29 de mayo, catalogado como importado por su origen en Juliaca, Puno.
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De acuerdo con el informe de orientación de oficio n.° 007-2026-OCI/0825-SOO de la Contraloría, el periodo evaluado fue del 5 al 9 de junio. En este se detalla que el plan de acción contempla la vacunación de niños entre uno y diez años sin dosis previa o con esquemas incompletos, campañas de información masiva, visitas domiciliarias de educación y búsqueda de personas susceptibles, y la intervención en puntos estratégicos de alta concurrencia.
Actividades clave y carencias presupuestarias
El Plan de Acción estipulado en el decreto describe una serie de actividades inmediatas para contener el brote. Entre estas figuran la administración de la vacuna triple viral (SPR), la difusión de información preventiva a través de medios tradicionales y alternativos, y la intensificación de la vigilancia epidemiológica. Además, se prevé el despliegue de brigadas de salud itinerantes con enfoque intercultural, especialmente en zonas amazónicas y dispersas.
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Para ejecutar dichas acciones, la Diresa Madre de Dios requeriría S/ 500 540 en total, de los cuales S/ 74 mil 250 están destinados a la contratación de servicios y S/ 426 mil 290 a la contratación de personal asistencial, adquisición de insumos, difusión, transporte, monitoreo y actividades logísticas. Sin embargo, el informe de la Contraloría indica que la dirección solo dispone de S/ 10 mil para actividades durante el 2026, monto insuficiente para cubrir las necesidades mínimas del plan.
“La entidad no cuenta con presupuesto asignado para las acciones inmediatas del plan de acción consignado en el anexo I del Decreto Supremo n.° 008-2026-SA”, señala el documento de la Contraloría General de la República.
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Limitaciones operativas y riesgos para la salud pública
La falta de recursos podría impedir la contratación de servicios de traslado y movilidad para el personal encargado de la investigación epidemiológica, restringir la adquisición de bienes y la contratación de campañas de publicidad radial, y dificultar la contratación de profesionales de la salud bajo la modalidad de locación de servicios. Además, afectaría el transporte de muestras de laboratorio, fundamental para la confirmación diagnóstica y el control del brote.
El plan también contempla tareas como la adquisición de equipos para la cadena de frío, la programación de brigadas de vacunación extramurales, la capacitación del personal de salud, la realización de campañas de comunicación y la instalación de puntos de información en coordinación con gobiernos locales y agentes comunitarios.
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Según la Contraloría, el 27 de mayo la comisión de control solicitó a la Diresa Madre de Dios un informe detallado sobre los recursos ejecutados en el marco del plan. El director ejecutivo de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades y Gestión de Riesgos informó que la dirección solo cuenta con fondos limitados para el año. Además, la Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto de la Diresa confirmó el 8 de junio que no ha recibido ninguna solicitud formal de asignación presupuestal para este fin.
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