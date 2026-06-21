“Sí se pudo, se vienen cinco años de grandes retos”, Keiko Fujimori ya celebra con padres de FP antes del 100% del conteo de la ONPE

Peru's presidential candidate Keiko Fujimori holds a press conference at her party's headquarters as the electoral board reviews contested ballots from the June 7 runoff election between her and candidate Roberto Sanchez, in Lima, Peru, June 19, 2026. REUTERS/Stifs Paucca

Keiko Fujimori ya se ve como presidenta. La candidata presidencial celebró de manera anticipada los resultados preliminares de la segunda vuelta electoral, antes de que el conteo de actas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) llegara al 100%. Lo hizo durante una actividad por el Día del Padre organizada con militantes de su partido Fuerza Popular, en un contexto en el que el escrutinio oficial aún mostraba una diferencia mínima entre las principales candidaturas.

El acto político se desarrolló cuando el avance del conteo ya superaba el 99% de actas procesadas, pero aún faltaban registros por contabilizar. En ese escenario, Fujimori optó por dirigirse a sus simpatizantes con un mensaje de victoria simbólica, destacando el trabajo de su organización política durante la campaña electoral. La actividad combinó el homenaje por el Día del Padre con referencias directas a los resultados preliminares.

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La jornada estuvo marcada por un clima de expectativa nacional debido a lo ajustado del resultado, lo que mantiene en suspenso la definición oficial de la segunda vuelta presidencial. En ese contexto, la candidata buscó reforzar el mensaje de unidad entre sus seguidores y resaltar el papel de las bases partidarias en el proceso electoral.

Keiko Fujimori participó en un evento por el Día del Padre en Villa El Salvador, donde celebró resultados preliminares de la segunda vuelta mientras el conteo de la ONPE aún no concluía. Agradeció a sus simpatizantes y afirmó que “sí se pudo”, en medio de un escenario electoral aún ajustado.

Keiko Fujimori celebra resultados electorales antes del cierre del conteo oficial

Durante su intervención, Fujimori agradeció a sus seguidores y dirigentes partidarios por el respaldo durante la campaña y el proceso electoral. En un discurso marcado por referencias a la militancia de su organización, afirmó: “A lo largo de estos años, que no han sido fáciles, los dirigentes de nuestro partido demostraron que los golpes nos hacen más fuertes”.

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La candidata también enfatizó el carácter simbólico de la fecha y el vínculo con sus simpatizantes: “Los papás de Fuerza Popular demostraron que nos podemos caer, pero siempre nos vamos a levantar”. En otro momento, sostuvo que el resultado parcial representa un cierre de campaña alentador: “Y nos faltan pocos días: ¡sí se pudo!”.

Peru's conservative presidential candidate Keiko Fujimori addresses the media, as vote counting continues in a tight presidential race between Fujimori and leftist candidate Roberto Sanchez, in Lima, Peru June 11, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

Keiko Fujimori asegura que derrotará a la delincuencia

En su discurso, la candidata atribuyó a su partido la superación de distintos hitos históricos. “Los peruanos hemos demostrado al mundo que siempre podemos, que hemos derrotado al terrorismo, que derrotamos la hiperinflación y que ahora vamos a derrotar la delincuencia”, sostuvo.

Asimismo, dirigió palabras a distintos sectores sociales que participaron en su campaña. “Quiero agradecer a todos los papás que me abrieron las puertas de sus casas”, expresó, antes de mencionar a transportistas, emprendedores y trabajadores independientes “que a pesar del temor, del miedo y la amenaza, salen adelante a trabajar”.

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Conservative presidential candidate Keiko Fujimori addresses the media as the presidential count enters a third day as left-wing candidate Roberto Sanchez has taken a slim lead against Fujimori, in Lima, Peru, June 9, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

También incluyó en sus agradecimientos a emprendedores de zonas populares de Lima y a sus personeros electorales. “Gracias a ustedes y a todo el trabajo que se ha hecho a través de los personeros, hoy podemos decir… ¡sí se pudo!”, señaló, destacando el rol organizativo de su partido en el proceso electoral.

Conteo al 99.681% mantiene disputa ajustada entre ambas candidaturas

Según el último reporte del sistema de cómputo oficial de la ONPE, con el 99.681% de actas contabilizadas, la segunda vuelta presidencial muestra una diferencia mínima entre las dos principales candidaturas.

Keiko Fujimori registra el 50.112% de los votos válidos, equivalente a 9,188,198 sufragios. En tanto, su contendor, Roberto Helbert Sánchez Palomino, de Juntos por el Perú, alcanza el 49.888%, con 9,147,065 votos.

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Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. (Foto composición: Infobae Perú)

El avance del escrutinio deja pendiente un pequeño porcentaje de actas por procesar, mientras el país permanece a la espera de la culminación oficial del conteo. La estrecha diferencia mantiene el proceso en observación hasta la publicación del resultado final definitivo por parte de la autoridad electoral.