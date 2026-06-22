Daniel Urresti anuncia que pedirá nuevo juicio por el caso Hugo Bustíos: “Voy a demostrar mi inocencia”

Daniel Urresti anunció que solicitará un nuevo juicio por el caso Hugo Bustíos para demostrar su inocencia. El candidato a la alcaldía de Lima aseguró que su defensa presentó un pedido ante la CIDH para investigar a los jueces que lo condenaron y exigir un nuevo proceso judicial con garantías de debido proceso. Fuente: Exitosa Noticias

El candidato a la alcaldía de Lima por Podemos Perú, Daniel Urresti, aseguró que solicitará un nuevo proceso judicial por el caso del periodista Hugo Bustíos con el objetivo de demostrar que es inocente del delito de asesinato con alevosía. Reiteró que “jamás” tuvo participación en la muerte del comunicador, a quien describió como un “héroe de la pacificación”.

Según explicó, su defensa ya formalizó un pedido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, donde, de acuerdo con su versión, planteó dos solicitudes: que se investigue a los jueces que lo condenaron y que se disponga un nuevo juicio. “Primero, una investigación administrativa y penal a los jueces que me condenaron (…) Y segundo, estamos exigiendo un nuevo juicio”, sostuvo en declaraciones a Exitosa Noticias.

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Urresti vinculó esa decisión con el escenario legal que lo favoreció ante el Tribunal Constitucional, que anuló su condena de 12 años y ordenó su inmediata libertad. Sin embargo, remarcó que ese resultado no le resulta suficiente: “Con la libertad no me alcanza. No me alcanza con la libertad y de eso estoy convencido”.

Daniel Urresti escucha su condena. (Andina)

Urresti cuestiona la forma en que fue juzgado en el caso Bustíos

Urresti afirmó que el fallo que lo condenó se construyó a partir de irregularidades y de una reconstrucción distinta del hecho respecto de juicios anteriores. En su explicación, recordó que el caso ya tuvo sentencias previas contra otras personas y que allí, según dijo, quedó establecido “como cosa juzgada” cómo ocurrió el asesinato del periodista.

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En esa línea, sostuvo que para condenarlo a él debían ubicarlo dentro de ese mismo escenario y bajo las mismas circunstancias. Pero, según su versión, eso no ocurrió. “Cambiaron totalmente el escenario, cambiaron la forma en que murió el señor Bustíos, cambiaron las circunstancias, las formas, el tipo de emboscada, el número de participantes”, afirmó.

También señaló diferencias específicas que, para él, evidencian la contradicción: “En el primer juicio dijeron que el que le puso el aparato explosivo fue Vidal Sarmiento y en mi juicio soy yo”. Y añadió: “No pueden haber dos verdades diferentes dentro del Poder Judicial”.

Candidato a la alcaldía pide investigar a jueces que lo condenaron

El exministro del Interior indicó que en su denuncia solicitó que se investigue administrativa y penalmente a los magistrados que emitieron la condena, a quienes calificó como “jueces prevaricadores”. “Torcieron las leyes y torcieron la verdad con tal de condenarme”, expresó.

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A su entender, hubo una vulneración del principio de legalidad y del debido proceso. En particular, cuestionó que, tras años de defensa, el tribunal lo haya condenado con una calificación distinta a la acusación fiscal. “Yo durante años me defendí por lo que me acusaba el fiscal (…) Pero cuando me sentencian (…) me sentencian por cosas totalmente diferentes”, alegó.

Urresti dijo que ese cambio lo perjudicó y lo comparó con un caso distinto: “Es como si a ti te juzguen durante cinco años (…) por robo y el juez te condene por estafa”.

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Nuevo juicio para limpiar su nombre

Urresti aseguró que su objetivo no es solo sostener su libertad, sino limpiar su nombre. “Quiero que me enjuicien nuevamente. Quiero un juicio justo”, sostuvo. Afirmó que busca un proceso en el que se respete “el principio de legalidad, de la cosa juzgada” y se garantice el debido proceso.

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En esa misma línea, sostuvo que persiste un daño personal por las acusaciones públicas. “Se han ido contra mi honor, contra mi nombre. Hay gente que se cree con derecho a seguir diciéndome asesino”, dijo, y mencionó a Rosa María Palacios y Juliana Oxenford como parte de quienes, según él, lo señalan.

Daniel Urresti siempre negó haber participado de la muerte de Hugo Bustíos, pero el Poder Judicial lo condenó por dicho delito.

“Estoy pidiendo un nuevo juicio, porque soy inocente”, insistió, y remarcó: “En un juicio justo yo puedo demostrar mi inocencia, porque yo no he matado a nadie”.

El caso Bustíos: contexto del conflicto armado y proceso judicial

El caso de Hugo Bustíos se remonta a noviembre de 1988, en Huanta, Ayacucho, durante el periodo del conflicto armado interno en el Perú. Bustíos, periodista de la revista Caretas, fue asesinado en un contexto de violencia que afectó especialmente a la región andina en aquellos años.

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Foto: medialab.unmsm

Por este caso, diversas investigaciones judiciales determinaron la responsabilidad de otros implicados, quienes fueron condenados y posteriormente beneficiados con medidas de reducción de pena en años posteriores.

A lo largo del tiempo, el proceso judicial ha atravesado múltiples etapas, incluyendo sentencias, nulidades y revisiones constitucionales. Recientemente, el Tribunal Constitucional anuló la condena contra Daniel Urresti al considerar que el delito había prescrito según los plazos aplicables, lo que reabrió el debate sobre el cierre definitivo del caso y sus implicancias legales y políticas.