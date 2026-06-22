Resultados de elecciones en Perú se conocen en casi un mes, mientras que en Colombia en dos horas: ¿Cuál es la diferencia?

Han pasado dos semanas desde la jornada electoral de segunda vuelta que enfrentó a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez por la presidencia del Perú, pero no se espera un resultado oficial al 100 % hasta mediados de julio, un mes después del proceso de elección.
En paralelo, Colombia pasó por un proceso electoral similar, pero con una diferencia clave: los resultados oficiales se conocieron apenas unas horas luego de que finalice el proceso de votación y ya se ha informado que el ganador es Abelardo de la Espriella.
¿Cuál se cuentan votos en Perú y Colombia?
En un contexto de incertidumbre para el Perú, y frente a la rapidez del conteo en Colombia, la pregunta es evidente ¿por qué el proceso es más rápido en Colombia que en Perú?
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La respuesta se encuentra en el proceso de “preconteo” de Colombia, lo que permite difundir resultados en pocas horas porque transmite al 100 % los datos de mesa como información preliminar, mientras que en el Perú las actas observadas o impugnadas no ingresan al cómputo global hasta que se agotan otros procedimientos como las impugnaciones, reconteos y apelaciones, un paso previo decisivo antes de declarar a un ganador, sobre todo cuando la diferencia entre candidatos es mínima, como ha pasado en las últimas elecciones en el país.
Esa diferencia de diseño del proceso de conteo de votos explica por qué, según Infobae, menos de dos horas después del cierre de las urnas la Registraduría Nacional del Estado Civil ya mostraba una ventaja de poco más de 245 mil votos para Abelardo de la Espriella.
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Sin embargo, en el sistema colombiano, la divulgación temprana de un resultado no significa que este sea el definitivo. El valor jurídico solo se consigue luego de que se pase por un proceso de escrutinio oficial.
Es decir que: mientras que en Perú el llamado “conteo rápido” lo realiza una empresa privada (Ipsos) usando una muestra de todas las actas de votación, en Colombia el proceso de “preconteo” lo hace el equivalente a la ONPE con absolutamente todos los votos emitidos y se informa oficialmente a los ciudadanos. En ambos casos, luego de que los votantes tienen estos datos, se pasa por un proceso de escrutinio para que se indique cuál es el resultado definitivo de las elecciones.
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Conteo de votos en Perú tiene múltiples etapas
En Perú, el recorrido es más largo. Tras el cierre de mesas, las actas van a las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para el conteo oficial, pero las observadas o impugnadas pasan a los Jurados Electorales Especiales (JEE) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Cada JEE programa la revisión, emite una resolución y abre un plazo de tres días calendario para apelaciones. Si nadie impugna, el acta vuelve a la ODPE para su cómputo; si hay apelación, el JEE tiene un día para elevarla al pleno del JNE y ese órgano dispone de otros tres días calendario para resolver de forma inapelable.
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