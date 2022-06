Florcita Polo recibe amenazas de muerte por querer divorciarse de Néstor Villanueva, dice Susy Díaz

Susy Díaz dice que Néstor Villanueva no le quiere dar divorcio a su hija y que la amenaza.

A pesar de que Florcita Polo y Néstor Villanueva llegaron a una conciliación con respecto a la tenencia y manutención de sus hijos, parece que los problemas entre ellos aún no terminan. Y es que, está vez la madre de Florcita Polo, Susy Díaz ha declarado que su hija estaría recibiendo amenazas de muerte, por querer divorciarse de su esposo y que según ella, sería de parte de su exyerno.

Así lo afirmó la excongresista en el programa de Magaly Tv La Firme del jueves 2 de junio, donde responsabilizó a Néstor Villanueva, estar detrás de estas amenazas.

“Flor tiene muchos audios, muchas pruebas de que ha recibido amenazas, que tenga cuidado, ya pidió medidas de protección, si algo le pasa a ella, a sus hijos. Tú sabes que yo no confío en los hombres. Los hombres son muy vengativos. No confío en él (Néstor), nada” , afirmó.

Además, la empresaria de labios rojos señaló que el padre de sus nietos estaría entorpeciendo el proceso de divorcio, ya que según ella, su hija Florcita Polo quiere iniciar los papeles para separarse legalmente y Néstor no estaría de acuerdo.

“Son pruebas fehacientes para presentar el divorcio por conducta deshonrosa. Sigue faltando el respeto a Flor, a sus hijos. Y yo creo que él quiere el divorcio para que haga la vida de soltero”, dijo Susy Diaz en una llamada desde Europa al programa de Magaly Medina.

La ex madre de la patria comentó esto luego de que se le encontrara el fin de semana a Néstor Villanueva con la modelo Greis Keren Ponte saliendo de un restaurante y pasar la noche en la casa de la señorita en Los Olivos.

“Yo no me chupo el dedo. Tarada no soy. Todo está ahí, las pruebas son fehacientes” , afirmó Susy Díaz.

Por su lado, la modelo Greis Keren Ponte niega toda la relación con el cumbiambero y señaló en una entrevista al diario Trome, que conoce al cantante hace más de diez años y solo mantiene un vínculo de amistad con él.

Greis Ponte declaró que Néstor Villanueva se había quedado a dormir porque su carro estaba fallando. “Se quedó a dormir porque su camioneta no prendió. Yo vivo en el primer piso, mi madre alquila cuartos en el segundo piso y ahí durmió”, dijo Keren Ponte.

Susy Díaz acusa a Néstor Villanueva de enviar amenazas de muerte a su hija Florcita Polo. Video: ATV / Magaly Tv La Firme.

NO LE QUIERE DAR EL DIVORCIO

La semana pasada, el programa América Hoy señaló que el cantante no habría querido firmar los papeles del divorcio a Flor Polo, con quien lleva once años de matrimonio.

Y para Susy Díaz, Néstor Villanueva no quiere firmar los papeles por el simple hecho de molestar e incomodar a la joven empresaria. “Por fregar así como mi ex no me quiso dar el divorcio”, respondió Díaz al programa de ATV.

SUFICIENTES PRUEBAS PARA EL DIVORCIO

Para el abogado que estaría asesorando a Florcita Polo Díaz, Ysrael Castillo, las imágenes que salieron en televisión del ampay entre Néstor Villanueva y Greis Keren serían causal suficiente para iniciar el proceso de divorcio.

“Esto sería causal de divorcio por conducta deshonrosa, he estado en conversaciones con Flor y estamos viendo presentar la demanda de divorcio por esta causal y yo creo que este divorcio estaría para hacer puro trámite y sacarlo a buen recaudo ”, dijo el letrado.

ACUERDO DE CONCILIACIÓN

Como se recuerda, a inicios de semana, el matrimonio Villanueva-Polo se reunió en un Centro de Conciliación en Miraflores y se llegó a poner de acuerdo con respecto a la tenencia y manutención de sus hijos, según indicó Magaly Medina en la última edición de su programa.

El martes de 31 de mayo, la conductora de Magaly Tv La Firme comentó que la ex pareja mediática ya tendría definido los días que estarán con sus pequeños y el monto que Néstor Villanueva brindará para la manutención de sus hijos.

“Fuentes bien informadas nos dice que habrían llegado a ciertos acuerdos, aunque no definitivos. Néstor Villanueva habría aceptado pasarle mil soles por los dos niños que tienen. Y ella (Florcita) conservaría de lunes a viernes la custodia y la tenencia de los dos niños y los fines de semana se los llevaría su padre (Néstor)…” detalló la periodista de ATV.

Florcita Polo Díaz y Néstor Villanueva llegan a acuerdo de conciliación. (Video: ATV/ Magaly Tv La Firme

