Néstor Villanueva entierra a Florcita Polo y pasa la noche con Greis Keren, ex de Jerson Reyes

Néstor Villanueva y Florcita Polo Díaz están a un paso de firmar los papeles de divorcio tras 11 años de matrimonio. No pasó mucho tiempo para que el cantante de cumbia fuera captado por las cámaras de Magaly Medina en salidas con otra mujer. Su nueva conquista sería la modelo peruana Greis Keren, expareja del futbolista Jerson Reyes.

El domingo 29 de mayo, la rumoreada pareja fue vista pasando la tarde en una cevichería de Villa El Salvador. Una vez terminaron, ambos salieron del establecimiento cerca de las 5:00 p.m. Néstor fue el encargado de llevar a Greis Keren a su casa en Los Olivos, haciendo uso de la camioneta de la influencer.

A las 11:00 p.m., los ‘urracos’ se percataron que el vehículo de Néstor Villanueva estaba estacionado en el frontis del hogar de la expareja de Jerson Reyes. Recién a las 9 a.m. de la mañana siguiente, lunes 30 de mayo, el cantante reapareció, y esta vez con ropa distinta a la del día anterior.

Minutos más tarde, Greis Keren salió de la casa para retirarse en su propia camioneta. Néstor Villanueva volvió a entrar al inmueble, llamando la atención de los reporteros debido a la gran confianza que parecían tener ambos.

Néstor Villanueva es ampayado pasando la noche con Greis Keren, ex de Jerson Reyes | VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme

ACUERDO DE CONCILIACIÓN

Después de ver las imágenes de Néstor Villanueva con Greis Keren, Magaly Medina indicó que el cantante de cumbia y Florcita Polo Díaz habrían llegado a un acuerdo de conciliación.

Al parecer, la hija de Susy Díaz estuvo de acuerdo que su expareja le transfiera 1000 soles mensuales para la manutención de sus dos hijos , de 10 y 4 años respectivamente. Anteriormente, ella había afirmado que Néstor solo le daba 100 soles semanales; es decir, 400 soles al mes.

Además, según fuentes de la periodista de espectáculos, Florcita estaría a cargo de los menores de lunes a viernes, mientras que Villanueva podría visitarlos los días sábado y domingo . Esto se habría dado así porque los niños han estado bajo el cuidado de Polo Díaz la mayor parte del tiempo.

“(La tenencia) es casi lo que está pidiendo Melissa Paredes, de lunes a viernes tener a los hijos, y los fines de semana con el padre. Lo que pasa en este caso es que Florcita siempre ha estado al lado de sus hijos. Lo primero que hizo al separarse fue agarrarlos y llevárselos”, dijo la ‘Urraca’.

¿POR QUÉ SE SEPARARON?

Tal y como mencionó Susy Díaz en su momento, la mejor amiga de Flor Polo Díaz señaló que la influencer se separó definitivamente de Néstor Villanueva al descubrir que le era infiel con varias mujeres. De hecho, fue su propio hijo de 10 años quien le hizo saber esto, pues revisó el celular de su papá y se lo dio para que le leyera los comprometedores chats.

“Flor entró y miró muchas conversaciones, muchas cosas. Y no solamente con una persona, fueron 6, 7 y 8 mujeres con las que siempre coqueteaba. Ella les hizo captura, yo las vi. Las chicas mostraban su cuerpo semidesnudo. Flor me dijo que no podía más, pero no podía reclamarle porque se iba a ir en contra de su hijo”, manifestó Yalibe Ingaruca Saldaña.

Para comprobar que todo lo que decía era verdad, la amiga mostró a las cámaras de América Hoy las capturas de pantalla donde se evidencia que la misma Florcita Polo Díaz le confirmaba que Néstor le fue infiel en varias oportunidades.

