Carlos Galdós revela cómo conoció a su padre a los 47 años antes de morir: “Entré esperando enfrentar a mi villano”

Carlos Galdós volvió a abrir su corazón en el Día del Padre al relatar uno de los episodios más intensos de su vida: el encuentro con su progenitor en una clínica, cuando ya estaba en estado crítico. El conductor, que en ese entonces tenía 47 años y cargó con resentimiento por la ausencia paterna durante mucho tiempo, narró cómo ese momento lo llevó a transformar su historia personal.

No es la primera vez que el comediante habla de este episodio, pero en esta ocasión lo hizo con un nivel de detalle que permitió entender el proceso emocional que atravesó. Su relato, compartido en redes sociales, conmovió a miles de seguidores y se convirtió en una reflexión sobre el perdón y la libertad interior.

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El comunicador recordó que todo comenzó con una llamada inesperada. Fue su media hermana —con quien previamente había logrado contacto gracias a su exposición pública, aunque aún no había hablado con su padre— quien le dijo: “Mi papá está muy mal, ha pedido verte. ¿Vendrías?”. Sin pensarlo, respondió: “Sí, estoy ahí en una hora”.

Carlos Galdós revela cómo conoció a su padre a los 47 años antes de morir: “Entré esperando enfrentar a mi villano”

Ese trayecto, confesó, fue el más largo de su vida, porque en su mente se enfrentaban dos pensamientos opuestos, uno que le decía “Cóbrale todas las facturas, dile lo mal padre que fue antes que sea tarde” y otra voz que lo detenía: “Esa etapa ya la trabajaste y la cerraste”.

La reacción de Carlos Galdós al ver el estado de salud de su padre

Al ingresar a la habitación, la escena lo desarmó por completo. “Entré esperando enfrentar a mi villano, pero lo que me encontré fue a un señor muriendo. Frágil, entubado por todos lados, sin poder articular palabra”, relató. En ese instante, la rabia se apagó y dio paso a la gratitud.

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Tomando la mano de su padre, Galdós decidió dejar atrás los reproches y pronunció palabras que marcaron un cierre definitivo: “Vengo a agradecerte. Todo está bien, todo lo que hiciste está bien. Mi historia es gracias a ti. Vengo a tomar el poder paterno que me corresponde y te agradezco por la vida porque ha sido el mejor regalo que me pudiste dar”. Tras ese instante, permaneció un tiempo con la familia y luego se retiró de la clínica.

Carlos Galdós. IG

El conductor describió la sensación de alivio que lo invadió al salir del lugar. “Me sentí Superman. Me había quitado una mochila de 47 años de la espalda”, confesó. Esa experiencia lo llevó a comprender que, pese a las carencias, su padre había sido perfecto para él porque le dio lo más valioso: la vida. “Lo demás no lo tuvo a la mano y está bien”, añadió.

Galdós, hoy de 51 años, también reconoció que todo lo que le faltó de su progenitor lo encontró en sí mismo y en su madre. “Si mi historia no hubiera sido esa, no sería el hombre que soy hoy”, reflexionó. Con ello, subrayó que los hijos no deben asumir el papel de jueces de sus padres: “Los hijos no somos justicieros de nuestros padres. Los adultos fueron ellos y de esa unión sagrada y, aunque no lo creas, perfecta, salimos nosotros”.

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Finalmente, el creador del show ‘¡Auxilio! Vivo con un adolescente’ dejó un mensaje para quienes atraviesan situaciones similares, marcado por empatía y honestidad: “Si pasas por una situación similar y sientes rabia o rencor, te entiendo. Todo lo que sientes está bien. Yo solo te comparto mi proceso después de mucho trabajo. Entender esto es jod* y toma años, pero cuando por fin me cayó la ficha, fui libre”**. Con esas palabras, cerró su reflexión con un saludo: “Feliz Día del Padre”.