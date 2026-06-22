Bacilos llega a Lima: fecha, lugar, precios de entradas y más sobre su show

Bacilos regresa a Lima con un espectáculo que reúne lo más destacado de su repertorio y las baladas románticas que han marcado generaciones. La agrupación colombiana se presentará el 18 de septiembre en Costa 21, ofreciendo una noche dedicada al pop latino y a los grandes éxitos que forman parte de la historia musical de la región. El concierto promete un recorrido por las canciones emblemáticas de Bacilos, como “Mi primer millón”, “Caraluna”, “Tabaco y Chanel”, “Pasos de Gigante” y “Perderme Contigo”, bajo la dirección de Jorge Villamizar.
La expectativa entre el público peruano crece ante el regreso de Bacilos, una banda reconocida por su fusión de estilos y la conexión establecida con sus seguidores a lo largo de su carrera. El grupo ha sido galardonado con premios Grammy y Billboard, consolidando su lugar en la música latina.
PUBLICIDAD
La cita en Costa 21 reunirá a fanáticos de distintas generaciones, quienes podrán disfrutar una producción de alto nivel y revivir momentos inolvidables al ritmo de temas que han acompañado historias personales y colectivas.
Precios de entradas para el concierto de Bacilos
La preventa exclusiva con tarjetas del Banco Falabella estará disponible el 25 y 26 de junio, con un descuento del 15% sobre los precios generales. Los valores iniciales para cada zona son los siguientes:
- Box Individual: S/ 270
- Box 10 personas: S/ 2700
- VIP Stand UP: S/ 180
- Tribuna: S/ 110
Al finalizar la preventa, los precios completos serán:
- Box Individual: S/ 318
- Box 10 personas: S/ 3180
- VIP Stand UP: S/ 212
- Tribuna: S/ 129
Las localidades ofrecen diferentes ubicaciones y experiencias, adaptándose a distintos tipos de asistentes y preferencias.
¿Cómo comprar entradas en Teleticket?
El proceso de compra en Teleticket se realiza totalmente en línea y contempla varias etapas para asegurar el acceso ordenado y seguro a los boletos:
PUBLICIDAD
- Ingresar al sitio oficial: www.teleticket.com.pe.
- Crear una cuenta personal completando los datos solicitados y validando el correo electrónico mediante el enlace enviado por la plataforma.
- Confirmar el registro a través del enlace recibido, lo que habilita el acceso a la compra.
- Buscar el evento de Bacilos con el buscador y seleccionar el banner correspondiente.
- Acceder a la cola virtual, un sistema que asigna turnos de acuerdo con el orden de llegada. Recomiendan no actualizar la página para no perder la posición.
- Elegir la zona y el precio preferido en el turno asignado, seleccionar la opción “reservar asiento” y continuar con la compra.
- Completar el pago, con la opción de aplicar el beneficio del Banco Falabella si corresponde, ingresando los datos de la tarjeta.
- Al finalizar la operación, la confirmación y las entradas quedarán disponibles en la sección “Mis E-Tickets” de la cuenta de Teleticket.
Bacilos regresa a Lima para una noche que reúne éxitos, nostalgia y una conexión genuina con su público, en un evento que se perfila como uno de los más esperados del calendario musical peruano.
Más Noticias
¿Dónde ver Noruega vs Senegal HOY? Canal TV del partido por el Mundial 2026
El equipo nórdico intentará asegurar su pase a la próxima fase al recibir al conjunto africano que aspira a conseguir sus primeros tres puntos en el torneo. Entérate cómo seguir el compromiso
¿A qué hora juega Noruega vs Senegal HOY? Partido por la fecha 2 del Mundial 2026
Erling Haaland buscará ampliar su registro de goles en el enfrentamiento ante los africanos, cuya defensa se destacó por su solidez contra Francia. Conoce los detalles del duelo
Precio del pescado sube en mercados de Lima por oleajes anómalos
La Dirección de Hidrografía y Navegación reportó que la situación del oleaje en la costa norte del país se mantendrá al menos hasta el 26 de junio
Alerta en Chorrillos: fuertes oleajes destruyen parte del malecón en la playa La Herradura
El acceso ha sido restringido para deportistas y visitantes luego de que la erosión marina comprometiera la seguridad de la zona y dañara instalaciones clave
Hermano de Paul Michael cae en operativo contra la banda ‘Los terribles de Breña’
La Policía Nacional del Perú arrestó a cinco individuos acusados de pertenecer a una banda vinculada a asaltos y al tráfico de celulares robados en varias áreas de Lima
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD