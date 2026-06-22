Perú

Bacilos llega a Lima: fecha, lugar, precios de entradas y más sobre su show

La agrupación colombiana vuelve a Perú con lo mejor del latín y las baladas románticas de todos los tiempos

Guardar
Google icon
Ilustración de dos músicos con guitarras. El de la izquierda lleva sombrero, el de la derecha toca un bajo. Fondo tropical con aves y vegetación
Ilustración de los integrantes de la banda Bacilos, quienes ofrecerán un concierto en Lima.

Bacilos regresa a Lima con un espectáculo que reúne lo más destacado de su repertorio y las baladas románticas que han marcado generaciones. La agrupación colombiana se presentará el 18 de septiembre en Costa 21, ofreciendo una noche dedicada al pop latino y a los grandes éxitos que forman parte de la historia musical de la región. El concierto promete un recorrido por las canciones emblemáticas de Bacilos, como “Mi primer millón”, “Caraluna”, “Tabaco y Chanel”, “Pasos de Gigante” y “Perderme Contigo”, bajo la dirección de Jorge Villamizar.

La expectativa entre el público peruano crece ante el regreso de Bacilos, una banda reconocida por su fusión de estilos y la conexión establecida con sus seguidores a lo largo de su carrera. El grupo ha sido galardonado con premios Grammy y Billboard, consolidando su lugar en la música latina.

PUBLICIDAD

La cita en Costa 21 reunirá a fanáticos de distintas generaciones, quienes podrán disfrutar una producción de alto nivel y revivir momentos inolvidables al ritmo de temas que han acompañado historias personales y colectivas.

Cartel promocional con el nombre Bacilos, un sol amarillo, palmeras, aves tropicales, flores, hojas y la información del concierto en Lima, Perú
El cartel promocional del concierto de Bacilos en Lima, Perú, detalla la fecha del 18 de septiembre y el lugar del evento en Costa 21.

Precios de entradas para el concierto de Bacilos

La preventa exclusiva con tarjetas del Banco Falabella estará disponible el 25 y 26 de junio, con un descuento del 15% sobre los precios generales. Los valores iniciales para cada zona son los siguientes:

  • Box Individual: S/ 270
  • Box 10 personas: S/ 2700
  • VIP Stand UP: S/ 180
  • Tribuna: S/ 110

Al finalizar la preventa, los precios completos serán:

  • Box Individual: S/ 318
  • Box 10 personas: S/ 3180
  • VIP Stand UP: S/ 212
  • Tribuna: S/ 129

Las localidades ofrecen diferentes ubicaciones y experiencias, adaptándose a distintos tipos de asistentes y preferencias.

Afiche del concierto de Bacilos con el nombre de la banda, la fecha 18 de septiembre, el lugar Lima, Perú, Costa 21, y precios de entradas
El afiche promocional muestra los detalles del concierto de Bacilos en Lima, Perú, incluyendo la fecha, el lugar Costa 21 y los precios de las entradas por zona.

¿Cómo comprar entradas en Teleticket?

El proceso de compra en Teleticket se realiza totalmente en línea y contempla varias etapas para asegurar el acceso ordenado y seguro a los boletos:

PUBLICIDAD

  1. Ingresar al sitio oficial: www.teleticket.com.pe.
  2. Crear una cuenta personal completando los datos solicitados y validando el correo electrónico mediante el enlace enviado por la plataforma.
  3. Confirmar el registro a través del enlace recibido, lo que habilita el acceso a la compra.
  4. Buscar el evento de Bacilos con el buscador y seleccionar el banner correspondiente.
  5. Acceder a la cola virtual, un sistema que asigna turnos de acuerdo con el orden de llegada. Recomiendan no actualizar la página para no perder la posición.
  6. Elegir la zona y el precio preferido en el turno asignado, seleccionar la opción “reservar asiento” y continuar con la compra.
  7. Completar el pago, con la opción de aplicar el beneficio del Banco Falabella si corresponde, ingresando los datos de la tarjeta.
  8. Al finalizar la operación, la confirmación y las entradas quedarán disponibles en la sección “Mis E-Tickets” de la cuenta de Teleticket.
Sigue el paso a paso para comprar entradas en Teleticket sin problemas | Teleticket Oficial

Bacilos regresa a Lima para una noche que reúne éxitos, nostalgia y una conexión genuina con su público, en un evento que se perfila como uno de los más esperados del calendario musical peruano.

Temas Relacionados

BacilosConciertoCosta 21peru-entretenimiento

Más Noticias

¿Dónde ver Noruega vs Senegal HOY? Canal TV del partido por el Mundial 2026

El equipo nórdico intentará asegurar su pase a la próxima fase al recibir al conjunto africano que aspira a conseguir sus primeros tres puntos en el torneo. Entérate cómo seguir el compromiso

¿Dónde ver Noruega vs Senegal HOY? Canal TV del partido por el Mundial 2026

¿A qué hora juega Noruega vs Senegal HOY? Partido por la fecha 2 del Mundial 2026

Erling Haaland buscará ampliar su registro de goles en el enfrentamiento ante los africanos, cuya defensa se destacó por su solidez contra Francia. Conoce los detalles del duelo

¿A qué hora juega Noruega vs Senegal HOY? Partido por la fecha 2 del Mundial 2026

Precio del pescado sube en mercados de Lima por oleajes anómalos

La Dirección de Hidrografía y Navegación reportó que la situación del oleaje en la costa norte del país se mantendrá al menos hasta el 26 de junio

Precio del pescado sube en mercados de Lima por oleajes anómalos

Alerta en Chorrillos: fuertes oleajes destruyen parte del malecón en la playa La Herradura

El acceso ha sido restringido para deportistas y visitantes luego de que la erosión marina comprometiera la seguridad de la zona y dañara instalaciones clave

Alerta en Chorrillos: fuertes oleajes destruyen parte del malecón en la playa La Herradura

Hermano de Paul Michael cae en operativo contra la banda ‘Los terribles de Breña’

La Policía Nacional del Perú arrestó a cinco individuos acusados de pertenecer a una banda vinculada a asaltos y al tráfico de celulares robados en varias áreas de Lima

Hermano de Paul Michael cae en operativo contra la banda ‘Los terribles de Breña’
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

“Sí se pudo, se vienen cinco años de grandes retos”, Keiko Fujimori ya celebra con padres de FP antes del 100% del conteo de la ONPE

“Sí se pudo, se vienen cinco años de grandes retos”, Keiko Fujimori ya celebra con padres de FP antes del 100% del conteo de la ONPE

Elecciones Municipales y Regionales 2026: ¿Qué día se realizará la jornada y cuáles son las fechas claves?

Roberto Sánchez anuncia nuevo recurso para anular votos del extranjero y amenaza con movilizaciones “históricas”

Resultados de elecciones en Perú se conocen en casi un mes, mientras que en Colombia en dos horas: ¿Cuál es la diferencia?

Juntos por el Perú presenta denuncia constitucional contra el canciller Carlos Pareja por presunto fraude en el extranjero

ENTRETENIMIENTO

Hermano de Paul Michael cae en operativo contra la banda ‘Los terribles de Breña’

Hermano de Paul Michael cae en operativo contra la banda ‘Los terribles de Breña’

Andrea Montenegro sorprende en redes sociales al aparecer sin filtro y usuarios la elogian: “Belleza natural”

Melissa Lobatón Klug lanza duro comentario en el Día del Padre: “No celebres si nunca hiciste tu labor”

Carlos Galdós revela cómo conoció a su padre a los 47 años antes de morir: “Entré esperando enfrentar a mi villano”

Magaly Medina se burla de ‘Cri Cri’ tras negar infidelidad y asegurar que lo ‘sembraron’: “¿Cómo se siembra un hijo?”

DEPORTES

¿Dónde ver Noruega vs Senegal HOY? Canal TV del partido por el Mundial 2026

¿Dónde ver Noruega vs Senegal HOY? Canal TV del partido por el Mundial 2026

¿A qué hora juega Noruega vs Senegal HOY? Partido por la fecha 2 del Mundial 2026

Ignacio Buse vs Stefanos Tsitsipas: día, hora y canal TV del partido en el ATP 250 de Mallorca 2026

La insólita oferta de América de Cali a Universitario para fichar a Alex Valera: “En la ‘U’ no les parece una propuesta seria”

Gino Vegas confirma que se exigirán contratos profesionales en Liga Peruana de Vóley tras caso Aixa Vigil: “Si no se cumple, se aplicará el reglamento”