Bacilos llega a Lima: fecha, lugar, precios de entradas y más sobre su show

Ilustración de los integrantes de la banda Bacilos, quienes ofrecerán un concierto en Lima.

Bacilos regresa a Lima con un espectáculo que reúne lo más destacado de su repertorio y las baladas románticas que han marcado generaciones. La agrupación colombiana se presentará el 18 de septiembre en Costa 21, ofreciendo una noche dedicada al pop latino y a los grandes éxitos que forman parte de la historia musical de la región. El concierto promete un recorrido por las canciones emblemáticas de Bacilos, como “Mi primer millón”, “Caraluna”, “Tabaco y Chanel”, “Pasos de Gigante” y “Perderme Contigo”, bajo la dirección de Jorge Villamizar.

La expectativa entre el público peruano crece ante el regreso de Bacilos, una banda reconocida por su fusión de estilos y la conexión establecida con sus seguidores a lo largo de su carrera. El grupo ha sido galardonado con premios Grammy y Billboard, consolidando su lugar en la música latina.

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La cita en Costa 21 reunirá a fanáticos de distintas generaciones, quienes podrán disfrutar una producción de alto nivel y revivir momentos inolvidables al ritmo de temas que han acompañado historias personales y colectivas.

El cartel promocional del concierto de Bacilos en Lima, Perú, detalla la fecha del 18 de septiembre y el lugar del evento en Costa 21.

Precios de entradas para el concierto de Bacilos

La preventa exclusiva con tarjetas del Banco Falabella estará disponible el 25 y 26 de junio, con un descuento del 15% sobre los precios generales. Los valores iniciales para cada zona son los siguientes:

Box Individual : S/ 270

Box 10 personas : S/ 2700

VIP Stand UP : S/ 180

Tribuna: S/ 110

Al finalizar la preventa, los precios completos serán:

Box Individual : S/ 318

Box 10 personas : S/ 3180

VIP Stand UP : S/ 212

Tribuna: S/ 129

Las localidades ofrecen diferentes ubicaciones y experiencias, adaptándose a distintos tipos de asistentes y preferencias.

El afiche promocional muestra los detalles del concierto de Bacilos en Lima, Perú, incluyendo la fecha, el lugar Costa 21 y los precios de las entradas por zona.

¿Cómo comprar entradas en Teleticket?

El proceso de compra en Teleticket se realiza totalmente en línea y contempla varias etapas para asegurar el acceso ordenado y seguro a los boletos:

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Ingresar al sitio oficial: www.teleticket.com.pe Crear una cuenta personal completando los datos solicitados y validando el correo electrónico mediante el enlace enviado por la plataforma. Confirmar el registro a través del enlace recibido, lo que habilita el acceso a la compra. Buscar el evento de Bacilos con el buscador y seleccionar el banner correspondiente. Acceder a la cola virtual, un sistema que asigna turnos de acuerdo con el orden de llegada. Recomiendan no actualizar la página para no perder la posición. Elegir la zona y el precio preferido en el turno asignado, seleccionar la opción “reservar asiento” y continuar con la compra. Completar el pago, con la opción de aplicar el beneficio del Banco Falabella si corresponde, ingresando los datos de la tarjeta. Al finalizar la operación, la confirmación y las entradas quedarán disponibles en la sección “Mis E-Tickets” de la cuenta de Teleticket.

Sigue el paso a paso para comprar entradas en Teleticket sin problemas | Teleticket Oficial

Bacilos regresa a Lima para una noche que reúne éxitos, nostalgia y una conexión genuina con su público, en un evento que se perfila como uno de los más esperados del calendario musical peruano.