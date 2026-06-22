Elecciones Municipales y Regionales 2026: ¿Qué día se realizará la jornada y cuáles son las fechas claves?

Una nueva jornada de comicios está cada día más cerca en Perú, se trata de las Elecciones Municipales y Regionales 2026. El domingo 4 de octubre marcará el día en que millones de ciudadanos participarán para elegir a autoridades como gobernadores, alcaldes y regidores en todo el país.
Según informó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el cronograma electoral ya definió fechas imprescindibles para organizaciones políticas y votantes de cara a este proceso. Este calendario electoral ha superado ya etapas determinantes como la renuncia y afiliación política, además de la verificación de afiliaciones y la organización del padrón electoral. En mayo, se celebraron elecciones primarias en las que las organizaciones políticas seleccionaron a sus candidatos conforme a la normativa vigente.
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El pasado viernes 19 de junio venció el plazo para solicitar la inscripción de fórmulas y listas de candidatos, así como el cierre del Registro de Organizaciones Políticas (ROP), según el organismo electoral.
Cronograma de las ERM 2026
- El 26 de julio, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizará el sorteo de miembros de mesa, quienes tendrán la responsabilidad de conducir la jornada electoral.
- El 5 de agosto se publicarán las listas admitidas de candidatos, además de concluir el plazo para renuncias y retiros de listas.
- El 20 de agosto, los Jurados Electorales Especiales (JEE) resolverán en primera instancia las tachas y exclusiones presentadas.
- El 4 de septiembre se resolverán las apelaciones, y el 5 de septiembre quedarán inscritas las candidaturas definitivas.
- El 3 de octubre finalizará el periodo para excluir candidaturas por situación jurídica.
El JNE remarcó que la jornada electoral del 4 de octubre será determinante para la configuración política regional y local del próximo periodo. De acuerdo con la información oficial, ese domingo se definirá el futuro de los gobiernos regionales y municipales en todo el país.
¿Qué autoridades se elegirán?
En las Elecciones Regionales y Municipales 2026, los votantes seleccionarán a las principales autoridades de cada región. El proceso incluye la elección de un gobernador regional, un vicegobernador regional y los consejeros que conforman el consejo regional, responsables de la gestión y supervisión de políticas públicas en el ámbito regional.
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En el nivel local, la ciudadanía elegirá en cada distrito y provincia a un alcalde y a los regidores que integrarán los concejos municipales. Estas autoridades tendrán a su cargo la administración y supervisión de los gobiernos municipales durante el periodo correspondiente.
En busca del sillón municipal
Más de 40 candidatos buscan la alcaldía de Lima Metropolitana en las Elecciones Municipales y Regionales 2026. Entre los postulantes más reconocidos figuran Carlos Bruce, actual alcalde de Surco y exministro, quien compite por el partido Somos Perú. También participa Francis Allison, alcalde de Magdalena, ahora como candidato de Avanza País.
La lista de aspirantes incluye a Susel Paredes, congresista que postula con Ahora Nación, y a Ricardo Belmont, quien tras su paso por la primera vuelta presidencial anunció su candidatura pese a enfrentar un diagnóstico de cáncer. Además, destaca la fórmula liderada por Luis Rubio con Rafael López Aliaga como teniente alcalde por Renovación Popular. Estas candidaturas se suman a otras más, conformando una oferta de más de 40 listas inscritas,
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