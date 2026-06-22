¿Dónde ver Noruega vs Senegal HOY? Canal TV del partido por el Mundial 2026

Dónde ver Noruega vs Senegal por Mundial 2026.

El Metlife Stadium de Nueva Jersey será el escenario donde Noruega y Senegal se enfrentarán el lunes 22 de junio por la segunda fecha del grupo I del Mundial 2026. El duelo adquiere una importancia especial, ya que ambos equipos buscan posicionarse mejor en la tabla tras una primera jornada que dejó sensaciones opuestas y varios aspectos a corregir.

Este encuentro puede marcar el futuro inmediato de ambos equipos en la Copa del Mundo. Las dos escuadras tienen la obligación de dar un golpe de autoridad en un grupo donde el margen de error es cada vez menor.

Dónde ver Noruega vs Senegal por Mundial 2026

El partido entre Noruega y Senegal, por la segunda jornada del Grupo I del Mundial 2026, contará con transmisión en Perú a través de DSports, la plataforma DGO y América TV GO. En suelo noruego, la señal estará a cargo de NRK1 y NRK TV, mientras que en territorio senegalés se podrá ver por RTS 1.

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En otros países, así va la programación de TV: DSports y Disney + (Sudamérica) / DSports, Disney+, Telefé, TyC Sports y Paramount+ (Argentina) / RTVE y DAZN (España) / ViX (México) / DSports y Canal 5 (Uruguay) / DSports (Ecuador) / DSports, Caracol y RCN Televisión (Colombia) / DSports (Perú) / Dsports y Televen (Venezuela) / FOX, Telemundo y Peacock (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica)

La cobertura digital incluirá actualizaciones en la web de Infobae Perú, con información previa, seguimiento minuto a minuto y datos adicionales sobre el encuentro.

¿Cómo llegan Noruega y Senegal?

La selección de Noruega consiguió un contundente triunfo por 4-1 sobre Irak en su estreno. Sin embargo, en la interna existe preocupación por la posible ausencia de David Møller Wolfe, quien salió lesionado a los 73 minutos, lo cual obliga al técnico Stale Solbakken a barajar alternativas defensivas y ajustar detalles de cara a un rival con poderío físico e intensidad como Senegal.

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Los ‘vikingos rojos’ mostraron buenas intenciones ofensivas, lideradas por la potencia de Erling Haaland (doblete ante los irakíes) y la movilidad de Martin Odegaard, pero deberá mejorar su solidez defensiva, especialmente si Wolfe no logra recuperarse a tiempo.

Erling Haaland se lució con un doblete con Noruega ante Irak. - créditos: REUTERS/Pilar Olivares

Para la selección de Senegal, que perdió en su debut ante Francia, el encuentro representa la oportunidad de dar un salto en el grupo y enfilarse hacia los puestos de clasificación, considerando que la diferencia es de apenas tres puntos

Los ‘leones de la Teranga’ apostarán nuevamente a la velocidad de sus extremos y al liderazgo de figuras como Kalidou Koulibaly en defensa y Sadio Mané en ataque, buscando aprovechar cualquier fragilidad noruega para sumar su primera victoria en el torneo.

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Nicolas Jackson es el '9' de la selección de Senegal. La última temporada jugó en Bayern Múnich cedido desde Chelsea. - créditos: IMAGN IMAGES via Reuters/Vincent Carchietta

Horarios del Noruega vs Senegal por Mundial 2026

El Noruega vs Senegal se llevará a cabo el lunes 22 de junio en el Metlife Stadium de Nueva Jersey (Estados Unidos). El encuentro iniciará a las 19:00 horas en Perú, Ecuador y Colombia; en cambio, en Venezuela, Bolivia, Chile y en Estados Unidos (Miami) se dará a las 20:00 horas.

A las 21:00 horas arrancará en Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay. En México, el comienzo está programado para las 18:00 horas, mientras que en España el duelo se jugará a las 02:00 de la madrugada del martes 23 de junio.

Noruega vs Senegal: posibles alineaciones

Noruega: Orjan Nyland, Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem, Leo Østigård, Sander Berge, Fredrik Aursnes, Martin Odegaard, Antonio Nusa, Alexander Sorloth y Erling Haaland. DT: Stale Solbakken

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Senegal: Edouard Mendy, Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf, Idrissa Gueye, Pape Gueye, Ismaïla Sarr, Lamine Camara, Sadio Mané y Nicolas Jackson. DT: Pape Thiaw

Último enfrentamiento

Las selecciones de Noruega y Senegal se han visto las caras solo en una oportunidad y fue el 1 de marzo del 2006. El estadio Léopold Sédar Senghor de Dakar fue testigo de un amistoso internacional que quedó 2-1 a favor de los africanos con el goles de Moussa N’Diaye y Babacar Guèye. Ole Martin Årst descontó para los nórdicos.