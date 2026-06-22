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¿A qué hora juega Noruega vs Senegal HOY? Partido por la fecha 2 del Mundial 2026

Erling Haaland intentará aumentar su cuenta goleadora en el Mundial frente a una defensa senegalesa que mostró solidez ante Francia. Conoce los horarios del duelo

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A qué hora juega Noruega vs Senegal: partido por la fecha 2 del Mundial 2026.
A qué hora juega Noruega vs Senegal: partido por la fecha 2 del Mundial 2026.

Noruega y Senegal se enfrentarán el lunes 22 de junio por la segunda fecha del Grupo I en la Copa del Mundo 2026. El conjunto noruego llega como favorito tras su contundente victoria en el debut, mientras que el cuadro africano buscará recuperarse luego de un exigente estreno ante Francia. A continuación, los horarios del partido según cada país.

Horarios del Noruega vs Senegal

Este encuentro se llevará a cabo desde las 19:00 horas de Perú; a las 00:00 horas de Senegal (del martes 23 de junio) y 02:00 horas de Noruega (del martes 23 de junio). Con respecto a otros países, arrancará de la siguiente manera: a las 18:00 horas de México; a las 19:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 20:00 horas de Venezuela, Bolivia, Chile y Estados Unidos; y a las 21:00 horas de Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay.

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¿Dónde ver el Noruega vs Senegal?

En Perú y otros países de Sudamérica, se podrá ver el partido por streaming en Disney+ Premium o a través de DSports en televisión.

En México, la transmisión estará disponible en señal abierta por Canal 5 y Azteca 7, y en televisión de paga por TUDN. También podrá verse por streaming en ViX.

En otros países, así va la programación de TV: DSports y Disney + (Sudamérica) / DSports, Disney+, Telefé, TyC Sports y Paramount+ (Argentina) / RTVE y DAZN (España) / ViX (México) / DSports y Canal 5 (Uruguay) / DSports (Ecuador) / DSports, Caracol y RCN Televisión (Colombia) / DSports (Perú) / Dsports y Televen (Venezuela) / FOX, Telemundo y Peacock (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica)

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También lo pasará por su aplicación llamada DGO. Créditos: DirecTV / Instagram.

Noruega aplastó a Irak en su debut

Noruega debutó con triunfo en el Mundial 2026 al vencer 4-1 a Irak en el Estadio Boston, por la primera fecha del grupo I. Erling Haaland fue la figura del partido al anotar dos goles en su estreno mundialista.

El encuentro comenzó parejo, con una defensa iraquí bien plantada. Noruega abrió el marcador con un tanto de Haaland tras una jugada por la banda izquierda. Irak igualó a los 39 minutos con un cabezazo de Hussein Aymen, pero poco después el ‘nueve’ del City marcó el segundo aprovechando un error defensivo.

En la segunda mitad, Leo Østigård amplió la ventaja noruega con un gol de cabeza a los 76 minutos. El cuarto gol llegó sobre el final, cuando un centro de Ajer fue desviado en contra por Aymen, sellando la victoria para Noruega.

Mundial 2026 - Iraq 1 - Noruega 4.

Senegal no aguantó el poderío de Francia

Senegal cayó 3-1 ante Francia en el Estadio Metlife, en su debut en el grupo I del Mundial 2026. Tras un primer tiempo donde el cuadro africano dispuso de las mejores ocasiones, el elenco europeo se adueñó del complemento y abrió el marcador a los 65 minutos a través de Kylian Mbappé.

Bradley Barcola amplió la ventaja en el 82 y, aunque Ibrahim Mbaye descontó en tiempo añadido, Mbappé selló el resultado con un gol desde fuera del área sobre el final.

Senegal mostró solidez en el inicio y generó peligro, pero le faltó precisión en la definición. Francia fue eficaz en el segundo tiempo y supo definir el partido en los minutos finales.

Mundial 2026 - Francia 3 - Senegal 1

Posibles alineaciones

- Noruega: Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem, David Moller Wolfe; Oscar Bobb, Sander Berge, Martin Odegaard, Antonio Nusa; Erling Haaland y Alexander Sorloth. DT: Ståle Solbakken.

- Senegal: Edouard Mendy; Krepin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf; Pape Gueye Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara; Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson, Sadio Mané. DT: Pape Thiaw.

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