Hermano de Paul Michael cae en operativo contra la banda ‘Los terribles de Breña’

La imagen muestra al músico Paul Michael y a su hermano, quien fue detenido en un operativo contra la banda criminal Los Terribles de Breña.

La intervención de la Policía Nacional del Perú en Breña colocó nuevamente en el foco público el nombre de Paul Michael. Esta vez, su hermano menor, Maycol Orlando Rodríguez Belliza, de 20 años, figura entre los cinco arrestados en un operativo que apunta a desarticular a Los terribles de Breña, agrupación investigada por la venta y distribución de celulares robados en Lima. En el inmueble intervenido, los agentes incautaron 31 celulares, una laptop MacBook Air y una camioneta, bienes que ahora forman parte de la investigación.

La acción policial se desplegó en un predio del jirón Zorritos, distrito de Breña, donde agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) detuvieron a cinco personas mientras inspeccionaban el lugar. Según fuentes policiales, los aparatos incautados serán sometidos a un proceso de verificación para determinar si figuran como robados en diferentes distritos de la capital.

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Investigación apunta a red dedicada a la comercialización de celulares robados

La hipótesis de las autoridades sostiene que Los terribles de Breña estarían dedicados a comprar celulares obtenidos de asaltos en zonas como San Martín de Porres, Los Olivos, Surquillo, San Miguel y Pueblo Libre. Posteriormente, estos equipos se distribuirían o venderían de manera ilícita. La investigación busca definir el grado de responsabilidad de cada detenido en el funcionamiento de esta red.

La imagen de una cámara de seguridad muestra una calle en Callao, Perú, durante un operativo policial contra la banda criminal 'Los Terribles de Breña' por robo de celulares.

Entre los arrestados, además de Maycol Orlando Rodríguez Belliza, figuran Jorge Antonio Aaron Novoa Pereda, Jhaziel Alexis Paredes Bracamonte, Giovanni Edu Loayza Tume y Anderson Moisés Pereda García. Todos permanecen bajo custodia, mientras se realizan diligencias para precisar su participación en los delitos imputados.

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La relación de uno de los implicados con el conocido participante televisivo Paul Michael generó repercusión mediática. El vínculo familiar provocó que el caso trascendiera el ámbito policial y captara la atención de medios y redes sociales.

Policía Nacional halló celulares, laptops y más accesorios tecnológicos

Durante el registro, la Policía Nacional encontró 31 teléfonos celulares, de los cuales 22 corresponden a la marca iPhone, cinco son Motorola y cuatro Redmi. Todos forman parte de la evidencia clave en la investigación. Los dispositivos serán analizados para establecer si figuran en denuncias por robo en Lima Metropolitana.

La intervención incluyó la incautación de una laptop MacBook Air y una camioneta. Ambos objetos quedaron bajo resguardo policial. Las autoridades buscan establecer si estos bienes guardan relación directa con las actividades ilícitas atribuidas a Los terribles de Breña o con la logística empleada para el traslado y almacenamiento de los celulares robados.

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La imagen muestra a cinco hombres, miembros de la banda 'Los Terribles de Breña', tras ser detenidos en un operativo en Callao por robo y receptación de celulares, entre ellos el hermano de Paul Michael.

Según el informe policial, los dispositivos electrónicos hallados serán sometidos a una revisión técnica y legal. Este procedimiento permitirá vincular los equipos a hechos delictivos previos y fortalecer el expediente judicial contra los presuntos integrantes de la organización.

La investigación continúa para identificar la ruta de los equipos robados y determinar si existen más personas involucradas en la cadena de distribución. El caso sigue en desarrollo y mantiene la atención sobre el impacto del tráfico de celulares robados en la seguridad ciudadana de Lima.