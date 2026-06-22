Ignacio Buse vs Stefanos Tsitsipas: día, hora y canal TV del partido en el ATP 250 de Mallorca 2026

Ignacio Buse mide fuerzas con Stefanos Tsitsipas en su debut en el ATP de Mallorca 2026. Crédito: Agencias

Ignacio Buse afrontará uno de los desafíos más exigentes de su temporada cuando se mida ante el griego Stefanos Tsitsipas por la primera ronda del ATP 250 de Mallorca 2026. El tenista peruano buscará imponerse frente a un rival de jerarquía mundial, ex Top 3 del ranking ATP, en un duelo que exigirá su mejor versión sobre césped y que se perfila como una prueba clave en su preparación.

El encuentro supone además una oportunidad importante para ‘Nacho’ de seguir afianzándose en el circuito profesional, en una temporada marcada por su crecimiento sostenido y resultados cada vez más competitivos. Del otro lado estará Tsitsipas, uno de los jugadores más reconocidos del circuito en los últimos años, lo que eleva el nivel de exigencia de este cruce desde la primera ronda.

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Ignacio Buse vs Stefanos Tsitsipas: día, hora y canal TV del partido

El encuentro entre Ignacio Buse y Stefanos Tsitsipas se disputará este miércoles 17 de junio en la pista principal del Mallorca Country Club, en España. El tenista peruano saltará a la cancha aproximadamente a las 08:00 horas de Perú, aunque el horario podría variar dependiendo de la duración del partido previo en la programación del torneo.

La transmisión oficial del compromiso estará a cargo de Disney+, plataforma que posee los derechos de los torneos ATP en la Perú y gran parte de Sudamérica. Asimismo, el duelo también podrá seguirse a través de Tennis TV, el servicio oficial del circuito que ofrece cobertura en vivo de todos los encuentros del calendario profesional. En paralelo, Infobae Perú informará el resultado del partido y todos los detalles de la participación de ‘Nacho’ en el torneo español.

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El tenista peruano dejó buenos momentos en su primera experiencia en césped. (Video: @TennisTV)

Primer duelo ante Tsitsipas

El enfrentamiento entre Ignacio Buse y Stefanos Tsitsipas será el primer duelo oficial entre ambos tenistas en el circuito ATP, un condimento que añade expectativa a este choque de primera ronda en el ATP 250 de Mallorca 2026.

Para el peruano, se trata de una prueba de máxima exigencia frente a un rival con amplia experiencia en instancias decisivas de Grand Slam y con títulos en el circuito mayor. El griego llegó a ser número 3 del mundo, suma más de diez trofeos ATP en su carrera y, aunque actualmente ocupa el puesto 88 del ranking, sigue siendo un oponente de jerarquía que busca reencontrarse con su mejor nivel tras no levantar un título desde marzo de 2025.

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Ignacio Buse, por su parte, llega en el puesto 34 de la clasificación mundial y atraviesa un momento de consolidación en el circuito, con la intención de seguir sumando confianza en césped. En esta superficie ya logró celebrar su primera victoria en el ATP 500 de Queen’s, tras vencer al estadounidense Marcos Giron, y ahora intentará repetir una actuación destacada con Tsitsipas como principal obstáculo.

Ignacio Buse enfrentará por primera vez a Stefanos Tsitsipas. Crédito: ATP

Mallorca, antesala de Wimbledon 2026

El ATP de Mallorca no solo representa un torneo importante dentro del calendario, sino también la última parada de Ignacio Buse antes de disputar Wimbledon 2026, el tercer Grand Slam del año.

El tenista peruano llegará al césped británico con la motivación de seguir acumulando rodaje en esta superficie, en la que ha mostrado una evolución constante a lo largo de la temporada. Además, en Wimbledon figura como uno de los sembrados del cuadro principal, un reconocimiento a su crecimiento dentro del circuito ATP.

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En ese contexto, el duelo ante Tsitsipas en Mallorca aparece como una prueba clave para que Buse llegue con ritmo competitivo y confianza al torneo más prestigioso del mundo sobre césped.