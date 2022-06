Cuando César Farías pudo fichar por Sporting Cristal: el técnico reveló el impedimento

César Farías dirigió a las selecciones de Venezuela y Bolivia. | Foto: EFE

Sporting Cristal es uno de los clubes más grandes del Perú. De hecho, en los últimos diez años ha sido el más ganador con cinco títulos nacionales. Cada entrenador aportó su granito de arena y hubo uno que estuvo cerca de buscar ampliar ese palmarés, pero por cuestiones ajenas no lo hizo. Se trata de César Farías, quien recientemente reveló el interés de los ‘celestes’ en su persona.

Esto se llevó a cabo en el 2019, cuando el colombiano Alexis Mendoza había rescindido contrato y había una vacante disponible. En eso, una llamada de un representante lo acercó a La Florida. Lo que sorprende, es que esto se pudo haber llevado a cabo en medio de un interés de un grupo mexicano por comprar el club.

“En Perú me llamó el señor Ronald Baroni por recomendación del ‘Tuca’ Ferretti, que estaba en Tigres de México y donde Miguel Garza era el presidente. Parecía que iban a comprar Sporting Cristal y una de las sugerencias que hicieron era que yo fuese el técnico. Me llamó el presidente del club de ese momento, el ‘Chino’ Benavides, pero se decantó por otra opción y no se dio”, aseguró el venezolano en declaraciones para el programa ‘La Entrevista’ de GOLPERU.

Del mismo modo, reconoció que no fue la primera vez que lo contactaron, ya que más adelante también sonó su nombre, aunque no de una manera formal. “Esa vez por lo menos me llamaron y hablaron, pero después solo hubo sondeos”, dijo.

En aquella temporada, unos temas burocráticos dejaron al técnico colombiano fuera del club ‘bajopontino’. Por ello, la dirigencia pensó en algunas opciones, incluyendo la de Farías, pero finalmente se decidió por Claudio Vivas, exentrenador que volvía tras su paso por el 2013. El argentino comandó una campaña en el que fue eliminado en fase de grupos de la Copa Libertadores, pero pudo clasificar a la Sudamericana, donde cayó en octavos de final.

En setiembre de ese año, Manuel Barreto tomó el relevo tras la despedida de Vivas. Con la ‘Muñeca’, los ‘cerveceros’ no pudieron conseguir el título nacional y cayeron en semifinales ante Alianza Lima por un global de 2-1.

Después de haber sido descartado, el DT ‘llanero’ tomó las riendas de la selección de Bolivia de cara a las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022. Asimismo, dirigió a su división sub-23, supervisando al mismo tiempo a la sub-15, sub-17 y sub-19.

Ahora, en el mismo 2019, Sporting Cristal cambió de dueños: la empresa Backus lo vendió a Innova Sports, cuya propuesta fue elegida por encima de la compañía de Federico Cúneo, otro de los interesados en la adquisición.

Es ahí donde Farías indica que Sinergia Deportiva, dueños del Tigres de México, estuvieron cerca de comprar a la institución del Rímac, aunque finalmente no se llevó a cabo.

OTRO CLUB PERUANO QUE LO TENTÓ

Por otra parte, el estratega confirmó que hubo un equipo nacional que también preguntó por sus servicios a través de unos representantes, pero que no se dio hasta que apareció la propuesta concreta de Aucas de Ecuador.

“Antes de venir acá (Ecuador) también me sondearon un par de representantes por la ‘U’ , pero no hubo un acercamiento oficial. En eso apareció Aucas y me gustó, aunque parezca una locura para muchos, pero el tiempo dirá si fue”, confesó.

Recién en abril de este año fue cuando llegó a la escuadra norteña. En ese momento, Álvaro Gutiérrez fue cesado de Universitario de Deportes y la administración de Jean Ferrari indagó en varias opciones. Finalmente, pese al ofrecimiento, apostaron por Jorge Araujo, que se encargaba de la reserva de los ‘cremas’.

