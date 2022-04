Universitario hizo oficial la salida de Álvaro Gutiérrez tras goleada ante Alianza Lima en clásico peruano

Universitario confirmó la salida del técnico Álvaro Gutiérrez.

Universitario de Deportes anunció la salida de Álvaro Gutiérrez. La goleada a manos de Alianza Lima en el clásico del fútbol peruano fue determinante para que el club ‘crema’ termine el vinculo con el entrenador uruguayo. Asimismo, la ‘U’ designó a su nuevo técnico de forma interina.

“ De mutuo acuerdo, el profesor Álvaro Gutiérrez y nuestra institución han decidido culminar el vínculo contractual. A él y a su comando técnico les agradecemos el tiempo que estuvieron con nosotros y les deseamos los mejores éxitos en sus proyectos futuros”, se puede leer en el comunicado.

Como ocurrió en la salida de Gregorio Pérez por temas de salud, Jorge Araujo asumirá el cargo de entrenador interino del entidad ‘merengue’. ‘Coco’ tendrá su revancha, pues no pudo estar en el banquillo en la goleada 3-0 de Academia Cantolao y Manuel Barreto ocupó su lugar.

Foto: Universitario

El despido de Gutiérrez se veía venir después del pitazo final en el estadio Monumental. Más allá del resultado, su equipo no mostró un orden táctico y se vio muy superado por los ‘blanquiazules’. Además, su actitud en la conferencia de prensa no fue la mejor, puesto que no quiso responder preguntas y solo brindó un monologo. Algo extraño para este tipo de situaciones.

“Estoy muy triste y dolido por la manera en que se desarrolló el partido. Creemos que no hay esa diferencia en el marcador. El partido empezó de una manera pareja donde tuvimos 10 minutos de desconcentración y ahí vinieron los dos goles de ellos. A partir de ahí, creo que nosotros jugamos desordenados, desatentos. La verdad es que nos sacó del partido ese 2 a 0. No estuvimos claros en hilvanar jugadas. No estuvimos precisos en el control de la pelota y el pase. No estuvimos atentos en la presión posterior cuando perdíamos la pelota”, manifestó el estratega de 53 años.

Además, Jean Ferrari, administrador ‘crema’ también se pronunció mediante su cuenta de Twitter. “Lo primero es el agradecimiento a todos los hinchas que fueron al estadio, hoy la hinchada mostró su grandeza alentando al equipo de principio a fin. Esta gestión buscará siempre estar a su altura y la garra que nos caracteriza nos hará salir adelante. Y dale U por siempre”. Esto fue tomado por muchos hinchas como un indicio de la desvinculación del uruguayo.

LA ÚLTIMA VEZ QUE LA ‘U’ TUVO TRES ENTRENADORES EN UNA TEMPORADA

Esto fue en la temporada 2007, en la cual Universitario comenzó con Jorge Amado Nunes a la cabeza. El exfutbolista fue cesado de su puesto por polémicas declaraciones según los dirigentes del club. El paraguayo Julio Gómez, asistente del ‘Cenizo’, lo reemplazó como técnico interino.

Después, Édgar Ospina asumió el mando de la ‘U’. No obstante, el colombiano no tuvo una estadía larga. Finalmente, llegó Ricardo Gareca, quien firmó en septiembre del 2007 y en el siguiente año sacó campeón a los ‘cremas’ en el Torneo Apertura. De esta forma rompió una sequía de títulos de cinco años.

PRÓXIMO PARTIDO DE LA ‘U’

‘Coco’ Araujo y compañía deberán pensar en el partido del fin de semana. Se medirá ante Sport Boys el próximo domingo a las 15:30 (hora local) en el estadio Monumental. La ‘U’ necesita ganar para no seguir alejándose de los primeros lugares del Torneo Apertura. Actualmente se ubica sexto con 16 puntos a cinco del líder, Cienciano.

