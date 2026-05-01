Perú

Regalos desde S/5 por el Día de la Madre: Mesa Redonda ofrece variedad de opciones económicas para sorprender a mamá

Las calles comerciales de Mesa Redonda y jirón Andahuaylas ofrecen una amplia variedad de artículos para todos los bolsillos, permitiendo que las familias encuentren alternativas económicas para agasajar a las madres en una de las fechas más concurridas del año

Guardar
Miles de familias acuden al Centro de Lima en busca del regalo perfecto para mamá, donde la variedad y los precios accesibles marcan la campaña. Fuente: 24 Horas / Panamericana

Cada mes de mayo, miles de familias peruanas se preparan para celebrar el Día de la Madre, una de las fechas más esperadas del calendario nacional. En medio de la rutina y las exigencias cotidianas, la búsqueda de un regalo que exprese gratitud y cariño se convierte en una tradición compartida por generaciones. En el corazón del Centro de Lima, los comercios de Mesa Redonda ofrecen alternativas para todos los presupuestos, permitiendo que nadie se quede sin sorprender a mamá.

En los días previos a la celebración, el flujo de compradores aumenta en las calles céntricas, donde la oferta de regalos abarca desde opciones artesanales hasta productos destacados. En lugares como Jirón Andahuaylas y los alrededores de Mesa Redonda, es posible encontrar presentes desde S/ 10, lo que convierte a esta zona en un punto clave para quienes buscan variedad sin descuidar el bolsillo.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los comerciantes locales, los regalos más solicitados incluyen flores artificiales, peluches, tazas personalizadas y pequeños arreglos florales. Estos productos permiten a los visitantes elegir detalles significativos sin necesidad de realizar un gasto elevado, facilitando que la celebración sea accesible para todos los hogares.

Globos con temática del día de la madre

El Centro de Lima ha consolidado su reputación como destino para quienes buscan regalos desde S/ 10 por el Día de la Madre. Los puestos de Mesa Redonda, en jirón Andahuaylas y calles aledañas, ofrecen alternativas como tazas desde S/ 8, peluches a S/ 10 y arreglos florales a S/ 5 la unidad, según detallan los propios comerciantes. Esta diversidad de productos permite a las familias seleccionar opciones adecuadas para distintas edades y gustos, sin sobrepasar el presupuesto.

PUBLICIDAD

Tazas, peluches y flores eternas lideran la demanda en campaña por el Día de la Madre

La campaña por el Día de la Madre en Mesa Redonda inicia con semanas de anticipación, atrayendo a compradores particulares y empresas interesadas en adquirir regalos al por mayor. Entre los artículos más vendidos destacan las tazas decorativas con mensajes alusivos, que pueden adquirirse en promociones de dos por S/ 15 o en cajas con accesorios. Los peluches pequeños se ofrecen desde S/ 10, mientras que los de mayor tamaño, en liquidación por stock limitado, alcanzan los S/ 25.

Las flores artificiales, especialmente las metálicas y las que incorporan luces, se han posicionado como la novedad del año. Un ramo de flores eternas puede encontrarse a S/ 18, mientras que la docena de flores metálicas se vende a S/ 48. Los comerciantes también ofrecen sets de regalo que incluyen collares y detalles personalizados desde S/ 7, así como cajitas metálicas para chocolates o dulces a S/ 5.

Las flores se mantienen entre los regalos más elegidos por los peruanos para el Día de la Madre con 22% de preferencia (Andina)
Las flores se mantienen entre los regalos más elegidos por los peruanos para el Día de la Madre con 22% de preferencia (Andina)

Los clientes corporativos encuentran en Mesa Redonda la opción de comprar al por mayor para obsequiar a colaboradoras, clientas o proveedoras. Según los vendedores, la demanda se incrementa a fin de mes y en días feriados, cuando muchas personas aprovechan para adelantar sus compras. Esta dinámica convierte al Centro de Lima en un espacio donde es posible cubrir necesidades personales y de negocios.

Entre los puestos más concurridos, destacan aquellos que ofrecen arreglos florales, peluches con mensajes y souvenirs temáticos. La ubicación estratégica en jirón Andahuaylas y la esquina con Cuzco facilita el acceso, mientras que la competencia entre comerciantes favorece la variedad y el control de precios. La tendencia de regalos como tazas con frases dedicadas o pequeños detalles conmemorativos responde a la búsqueda de productos útiles y emotivos.

¿Por qué el Día de la Madre se celebra el segundo domingo de mayo en el Perú?

El Día de la Madre en Perú se celebra cada segundo domingo de mayo, una fecha que fue oficialmente instaurada en 1924 mediante la Resolución Suprema N.º 677 durante el gobierno de Augusto B. Leguía. La iniciativa surgió tras décadas de propuestas escolares, impulsos de asociaciones civiles y el eco internacional de la celebración ya institucionalizada en Estados Unidos desde 1914.

Día de la Madre - Día de la Madre 2025 - Día de la Madre en Perú - regalos - Perú - historias - 6 mayo
En un mundo acelerado, las experiencias compartidas y los obsequios éticos transforman esta celebración. Priorizar opciones autenticadas por emociones redefine el significado de homenajear a mamá (Freepik)

Antes de su oficialización, las escuelas y comunidades rurales del país dedicaban jornadas especiales a rendir homenaje a las madres, con actividades que incluían misas, declamaciones y pequeños obsequios. Estas prácticas, promovidas por docentes y líderes locales, evidenciaban el reconocimiento materno y anticipaban el valor simbólico que adquiriría la fecha en el calendario nacional.

Actualmente, la festividad se ha transformado en una jornada donde las expresiones de gratitud se combinan con reuniones familiares y campañas comerciales. Más allá del componente económico, el Día de la Madre representa un momento para visibilizar el esfuerzo y la dedicación de millones de mujeres peruanas, consolidándose como una tradición con casi un siglo de historia en la vida social del país.

Temas Relacionados

Día de la MadreCentro de LimaMesa Redondaperu-noticias

Más Noticias

Lorna Cepeda y Natalia Ramírez, de ‘Yo soy Betty, la fea’ regresan a Perú para presentar ‘Muertas de risa’

Las actrices protagonizan esta divertida obra en el Multiteatro Movistar, donde exploran el amor propio y las segundas oportunidades en una función única

Lorna Cepeda y Natalia Ramírez, de ‘Yo soy Betty, la fea’ regresan a Perú para presentar ‘Muertas de risa’

Mundialito de El Porvenir 2026 EN VIVO HOY: minuto a minuto de la gran final entre Collaval y Mi Barrunto

Las calles de La Victoria vuelven a ser protagonistas del campeonato más esperado de cada 1 de mayo para conocer al campeón de la temporada. Sigue las incidencias de los partidos

Mundialito de El Porvenir 2026 EN VIVO HOY: minuto a minuto de la gran final entre Collaval y Mi Barrunto

Yape ya puede enviar dinero a Argentina, Chile, México e Italia, y suma ocho destinos

Yape puede enviar remesas a Argentina a través de una de las plataformas de pagos digitales y fintech más grandes de Latinoamérica

Yape ya puede enviar dinero a Argentina, Chile, México e Italia, y suma ocho destinos

Se conoció que Universitario fichará figura de Alianza Lima o San Martín para la próxima Liga Peruana de Vóley: “Está cerca”

Fabrizio Acerbi, jefe de Polideportivo de la ‘U’, adelantó quién será el nuevo fichaje para la siguiente temporada. Y detalló que todo está avanzado y solo está esperando que se defina al campeón de la temporada

Se conoció que Universitario fichará figura de Alianza Lima o San Martín para la próxima Liga Peruana de Vóley: “Está cerca”

Día del Trabajo: 70% de los casos de ansiedad y depresión laboral en Perú corresponden a mujeres, alerta EsSalud

Los registros advierten que los trastornos de salud mental vinculados al trabajo mantienen una tendencia creciente, con 114.404 pacientes únicos registrados entre 2020 y abril de 2026

Día del Trabajo: 70% de los casos de ansiedad y depresión laboral en Perú corresponden a mujeres, alerta EsSalud
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Segunda vuelta 2026: ¿Transportes Gálaga insistiría en la licitación de la ONPE para el balotaje del 7 de junio?

Segunda vuelta 2026: ¿Transportes Gálaga insistiría en la licitación de la ONPE para el balotaje del 7 de junio?

Ley Anti Delia Espinoza: Congreso aprueba reforma de contrabando para descabezar el Colegio de Abogados de Lima

JNE condena protestas en domicilio de su presidente Roberto Burneo: “Estas conductas son inaceptables en un Estado de derecho”

Petroperú: estos son los salarios que perciben sus trabajadores, pese a crisis financiera de la empresa estatal

José Domingo Pérez se pronuncia ante la posibilidad de ser ministro de Roberto Sánchez: “No tengo impedimento”

ENTRETENIMIENTO

Lorna Cepeda y Natalia Ramírez, de ‘Yo soy Betty, la fea’ regresan a Perú para presentar ‘Muertas de risa’

Lorna Cepeda y Natalia Ramírez, de ‘Yo soy Betty, la fea’ regresan a Perú para presentar ‘Muertas de risa’

Pamela López rompe en llanto tras discutir con Paul Michael porque intentó intimar con ella en ‘La Granja VIP’: “Tengo pudor”

Samahara Lobatón asegura que Cri Cri intentó sobrepasarse con ella en ‘La Granja VIP’: “En mi borrachera me acuerdo clarito”

Brando Gallesi responde a críticas por mostrarse sensible y a cuestionamientos sobre su orientación sexual

Yaco Eskenazi confiesa que le diagnosticaron TDAH a los 46 años y su madre no entendía

DEPORTES

Mundialito de El Porvenir 2026 EN VIVO HOY: minuto a minuto de la gran final entre Collaval y Mi Barrunto

Mundialito de El Porvenir 2026 EN VIVO HOY: minuto a minuto de la gran final entre Collaval y Mi Barrunto

Se conoció que Universitario fichará figura de Alianza Lima o San Martín para la próxima Liga Peruana de Vóley: “Está cerca”

Mundialito de El Porvenir: los problemas que se produjeron en el desarrollo de la final del 2025

Sporting Cristal vs Cusco FC: día, hora y canal TV del choque por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Universitario vs Juan Pablo II: día, hora y canal TV para duelo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026