Regalos desde S/5 por el Día de la Madre: Mesa Redonda ofrece variedad de opciones económicas para sorprender a mamá

Miles de familias acuden al Centro de Lima en busca del regalo perfecto para mamá, donde la variedad y los precios accesibles marcan la campaña. Fuente: 24 Horas / Panamericana

Cada mes de mayo, miles de familias peruanas se preparan para celebrar el Día de la Madre, una de las fechas más esperadas del calendario nacional. En medio de la rutina y las exigencias cotidianas, la búsqueda de un regalo que exprese gratitud y cariño se convierte en una tradición compartida por generaciones. En el corazón del Centro de Lima, los comercios de Mesa Redonda ofrecen alternativas para todos los presupuestos, permitiendo que nadie se quede sin sorprender a mamá.

En los días previos a la celebración, el flujo de compradores aumenta en las calles céntricas, donde la oferta de regalos abarca desde opciones artesanales hasta productos destacados. En lugares como Jirón Andahuaylas y los alrededores de Mesa Redonda, es posible encontrar presentes desde S/ 10, lo que convierte a esta zona en un punto clave para quienes buscan variedad sin descuidar el bolsillo.

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De acuerdo con los comerciantes locales, los regalos más solicitados incluyen flores artificiales, peluches, tazas personalizadas y pequeños arreglos florales. Estos productos permiten a los visitantes elegir detalles significativos sin necesidad de realizar un gasto elevado, facilitando que la celebración sea accesible para todos los hogares.

El Centro de Lima ha consolidado su reputación como destino para quienes buscan regalos desde S/ 10 por el Día de la Madre. Los puestos de Mesa Redonda, en jirón Andahuaylas y calles aledañas, ofrecen alternativas como tazas desde S/ 8, peluches a S/ 10 y arreglos florales a S/ 5 la unidad, según detallan los propios comerciantes. Esta diversidad de productos permite a las familias seleccionar opciones adecuadas para distintas edades y gustos, sin sobrepasar el presupuesto.

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Tazas, peluches y flores eternas lideran la demanda en campaña por el Día de la Madre

La campaña por el Día de la Madre en Mesa Redonda inicia con semanas de anticipación, atrayendo a compradores particulares y empresas interesadas en adquirir regalos al por mayor. Entre los artículos más vendidos destacan las tazas decorativas con mensajes alusivos, que pueden adquirirse en promociones de dos por S/ 15 o en cajas con accesorios. Los peluches pequeños se ofrecen desde S/ 10, mientras que los de mayor tamaño, en liquidación por stock limitado, alcanzan los S/ 25.

Las flores artificiales, especialmente las metálicas y las que incorporan luces, se han posicionado como la novedad del año. Un ramo de flores eternas puede encontrarse a S/ 18, mientras que la docena de flores metálicas se vende a S/ 48. Los comerciantes también ofrecen sets de regalo que incluyen collares y detalles personalizados desde S/ 7, así como cajitas metálicas para chocolates o dulces a S/ 5.

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Las flores se mantienen entre los regalos más elegidos por los peruanos para el Día de la Madre con 22% de preferencia (Andina)

Los clientes corporativos encuentran en Mesa Redonda la opción de comprar al por mayor para obsequiar a colaboradoras, clientas o proveedoras. Según los vendedores, la demanda se incrementa a fin de mes y en días feriados, cuando muchas personas aprovechan para adelantar sus compras. Esta dinámica convierte al Centro de Lima en un espacio donde es posible cubrir necesidades personales y de negocios.

Entre los puestos más concurridos, destacan aquellos que ofrecen arreglos florales, peluches con mensajes y souvenirs temáticos. La ubicación estratégica en jirón Andahuaylas y la esquina con Cuzco facilita el acceso, mientras que la competencia entre comerciantes favorece la variedad y el control de precios. La tendencia de regalos como tazas con frases dedicadas o pequeños detalles conmemorativos responde a la búsqueda de productos útiles y emotivos.

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¿Por qué el Día de la Madre se celebra el segundo domingo de mayo en el Perú?

El Día de la Madre en Perú se celebra cada segundo domingo de mayo, una fecha que fue oficialmente instaurada en 1924 mediante la Resolución Suprema N.º 677 durante el gobierno de Augusto B. Leguía. La iniciativa surgió tras décadas de propuestas escolares, impulsos de asociaciones civiles y el eco internacional de la celebración ya institucionalizada en Estados Unidos desde 1914.

En un mundo acelerado, las experiencias compartidas y los obsequios éticos transforman esta celebración. Priorizar opciones autenticadas por emociones redefine el significado de homenajear a mamá (Freepik)

Antes de su oficialización, las escuelas y comunidades rurales del país dedicaban jornadas especiales a rendir homenaje a las madres, con actividades que incluían misas, declamaciones y pequeños obsequios. Estas prácticas, promovidas por docentes y líderes locales, evidenciaban el reconocimiento materno y anticipaban el valor simbólico que adquiriría la fecha en el calendario nacional.

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Actualmente, la festividad se ha transformado en una jornada donde las expresiones de gratitud se combinan con reuniones familiares y campañas comerciales. Más allá del componente económico, el Día de la Madre representa un momento para visibilizar el esfuerzo y la dedicación de millones de mujeres peruanas, consolidándose como una tradición con casi un siglo de historia en la vida social del país.