Ignacio Buse cae de forma estrepitosa ante Alejandro Tabilo, verdugo habitual en el circuito, y se despide de Aix-en-Provence

Ignacio Buse se despidió en octavos de final del Challenger 175 de Aix-en-Provence. Crédito: Getty Images.

Ignacio Buse concluyó su participación en el Challenger 175 de Aix-en-Provence con una dura derrota ante Alejandro Tabilo, quien volvió a consolidarse como su gran obstáculo en el circuito. El tenista limeño, ubicado esta semana en el puesto 58 del ranking ATP, no pudo sostener el impulso mostrado en días previos y cayó en octavos de final por un contundente 6-4 y 6-0 en una hora y 39 minutos de juego.

El partido arrancó con equilibrio, mostrando a ambos jugadores firmes al servicio durante los primeros juegos. Buse logró mantener la paridad en los intercambios iniciales, pero a partir del octavo juego, Tabilo comenzó a presionar desde la devolución y elevó el ritmo. En el tramo clave del primer set, justo después de que Buse solicitó atención médica, el chileno aprovechó la situación y concretó el quiebre determinante para cerrar el parcial por 6-4.

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La segunda manga resultó completamente favorable a Tabilo, quien impuso su ritmo, redujo los errores y desbordó a Buse desde el fondo de la cancha. El limeño, que buscaba respuestas para mantenerse en el partido, no pudo contrarrestar la solidez de su rival y cedió seis juegos consecutivos, despidiéndose con un 6-0 que reflejó la diferencia de nivel en ese tramo del duelo.

Ignacio Buse superó con autoridad al francés Thomas Faurel por los octavos de final del Challenger 175 de Aix-en-Provence. Próxima parada: cancha principal ante Alejandro Tabilo, segundo mejor preclasificado.

Con este resultado, Tabilo, nacido en Toronto, pero representante chileno, amplió su dominio en el historial ante Buse. El registro entre ambos ahora es de 4-0 a favor del ’sureño’, quien nuevamente impidió el avance del peruano en el circuito Challenger. La victoria le permite al chileno instalarse en los cuartos de final del torneo francés, reafirmando su buen momento sobre polvo de ladrillo.

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Para Buse, la derrota significa el fin de una racha positiva en la gira europea de arcilla, aunque logró cumplir con la defensa de puntos que le permite seguir cerca de los 60 mejores del mundo. Según la proyección del ranking ATP, el limeño caerá tres posiciones y desde el próximo lunes aparecerá en el puesto 61, manteniéndose dentro del Top 70 y consolidando una presencia cada vez más frecuente en los cuadros principales del circuito.

A pesar del duro revés, Buse continúa mostrando señales de evolución y adaptación al más alto nivel. El peruano ha sumado experiencia en compromisos de exigencia y ya enfoca su preparación en el próximo gran desafío: el Masters 1000 de Roma. Allí buscará trasladar las lecciones aprendidas en Francia y competir ante rivales de mayor jerarquía en el cuadro principal del Internazionale BNL d’Italia.

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”Promesa peruana”, compartió la página oficial de Challenger en sus redes sociales. Crédito: X ATP Challenger.

El Challenger de Aix-en-Provence deja para Buse el reto de seguir creciendo en el circuito internacional y la motivación de romper pronto la racha adversa ante Tabilo, un rival que se ha convertido en su verdugo habitual en el tour. El peruano volverá a la acción en Italia con el objetivo de recuperar sensaciones y continuar su ascenso en el ranking mundial.

Próxima parada: Roma

El calendario de Ignacio Buse no se detiene en Francia. Tras su participación en Aix-en-Provence, el peruano se prepara para uno de los momentos más importantes de su carrera: su debut directo en el cuadro principal del Masters 1000 de Roma. Gracias a su ranking, Buse ingresará por primera vez sin necesidad de disputar la clasificación, un logro que subraya el crecimiento sostenido en la temporada y la proyección internacional del limeño.

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El torneo romano será una prueba de fuego antes del esperado estreno en Roland Garros, donde buscará consolidar su presencia entre la élite del tenis mundial. Buse afronta semanas decisivas, con la mira puesta en sumar victorias, defender puntos valiosos y seguir escalando en la ATP, representando al tenis peruano en los escenarios más prestigiosos del circuito.

Ignacio Buse accede por primera vez de forma directa a un Masters 1000. Crédito: ATP.