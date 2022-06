Karla Tarazona defiende a Magaly Medina tras acusaciones de Melissa Paredes y su madre

Karla Tarazona defiende a Magaly Medina. (Foto: Composición)

Karla Tarazona se pronunció en medio del enfrentamiento mediático entre Melissa Paredes y Magaly Medina. La conductora de D’Mañana, se mostró en contra de las declaraciones de la madre de la modelo e incluso le recordó su problema legal.

Todo sucedió cuando la ‘Urraca’ se refirió a las recientes declaraciones de la exesposa de Rodrigo Cuba. Según la modelo, la familia del padre de su hija tendría temor a que la menor pase por cámara Gessel.

Tras los comentarios de la conductora de Magaly TV: La Firme, la expresentadora de América Hoy usó sus redes sociales para defenderse. Sin embargo, en sus palabras calificó de ‘monstrua’ a la esposa de Alfredo Zambrano y le pidió que se informe mejor.

Fue entonces que, la mañana del jueves 16 de junio, Karla Tarazona salió en defensa de Magaly Medina. Incluso, comparó el calificativo de la ‘Urraca’, con la acusación legal que tiene la madre de Melissa en su contra.

“Yo me pregunto qué es peor, satánica, maquiavélica o que te digan maltratadora de niños” , comentó la locutora de radio. Por su parte, su compañera Adriana Quevedo aseguró que está en manos de todos ellos dejar de hablar de este tema. “Han podido parar esto hace rato, pero no lo han hecho porque no han querido”, agregó.

CELIA RODRÍGUEZ SE PRONUNCIÓ EN INSTAGRAM

La progenitora de Melissa Paredes usó sus redes sociales para pronunciarse tras las declaraciones de Magaly Medina. Celia Rodríguez descargó su furia contra la Urraca y no tuvo ningún reparo en advertir que no se metan con su familia.

A través de sus historias de Instagram, escribió un extenso mensaje en el que pidió que no se metan con ella ni con sus seres queridos. Además, calificó de sádica y malvada a la conductora.

“También se nace con la maldad, con la hipocresía, mentiras. Cuando te conviene das pantalla a los que te hacen favores o te los remuneran. No te gusta que te digan tus verdades, no me conoces, no te metas conmigo ni con los míos. Sádica, psicópata, satánica. Vives usando tu maldad para lavar el cerebro de la gente”, señaló en su mensaje.

LA RESPUESTA DE MELISSA PAREDES

Mientras Magaly Medina se encontraba en su programa en vivo del lunes 13 de junio, tras dar su descargo Melissa Paredes le respondió. Mediante sus historias de Instagram, dio un extenso mensaje en el que quiso aclarar lo dicho por la Urraca. Pero, empezó su discurso tildando de ‘monstrua’ a la conductora de espectáculos.

“Bueno, estoy grabando este video porque la monstrua del otro canal acaba de decir de que yo uso a mi hija para amenazar para no sé qué tanta cosa. Señora, ubíquese, para empezar le pongo en contexto, la pregunta fue si la psicóloga el canal 4 tenía que ver en mi tema legal, que ni siquiera hay un tema legal para empezar”, empezó diciendo.

“Para mí usted tampoco tiene autoridad moral ni cara para hablar de hijos, así que por favor, calladita se ve más bonita. Y menos para estar inventando algo tan grave sobre mí y, por otro lado, a mi parecer como usted dice, hay que dejar de venderse”, finalizó.

