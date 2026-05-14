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Irán enfrenta serio problema de visas a menos de un mes del Mundial 2026 y presiona a la FIFA por una solución urgente

La selección iraní aún no cuenta con los documentos migratorios necesarios para ingresar a Estados Unidos, lo que pone en riesgo su preparación para la cita mundialista

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La selección de Irán enfrenta serio problema de visas a menos de un mes del Mundial 2026.
La selección de Irán enfrenta serio problema de visas a menos de un mes del Mundial 2026. Crédito: REUTERS

La selección de Irán atraviesa una situación compleja a muy poco del inicio del Mundial 2026, luego de que se reportara que aún no ha recibido las visas necesarias para ingresar a Estados Unidos, uno de los países sede del torneo. El certamen está programado para comenzar el 11 de junio, por lo que el margen de tiempo para una solución se reduce cada vez más.

Según la información difundida, la delegación iraní todavía no cuenta con las autorizaciones migratorias indispensables para viajar y disputar la Copa del Mundo. Este problema afecta directamente la planificación del equipo ‘persa’, incluyendo a jugadores, comando técnico y personal administrativo, que dependen de estos permisos para poder cumplir con su participación en el torneo.

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La falta de visas coloca al combinado iraní en un escenario de incertidumbre, sobre todo considerando que Estados Unidos será una de las sedes principales del Mundial, lo que obliga a todo su plantel a ingresar a ese país para disputar sus partidos o cumplir con parte de su logística.

Este retraso en la entrega de la documentación migratoria estaría vinculado a las tensiones diplomáticas entre Irán y Estados Unidos, una relación históricamente compleja que ha tenido repercusiones en distintos ámbitos, incluido el tránsito de ciudadanos iraníes hacia territorio norteamericano.

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En ese contexto, los trámites para la obtención de visados se habrían visto condicionados por protocolos de seguridad más estrictos, especialmente en un evento de alcance global como la Copa del Mundo, donde cada proceso administrativo suele estar sujeto a mayores controles y revisiones.

El entrenador principal de Irán, Amir Ghalenoei, el presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj, y el vicepresidente Mehdi Mohammad Nabi, sostienen una camiseta durante la ceremonia de despedida del equipo antes de su partida a la Copa Mundial de 2026 en Teherán. Crédito: Reuters
El entrenador principal de Irán, Amir Ghalenoei, el presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj, y el vicepresidente Mehdi Mohammad Nabi, sostienen una camiseta durante la ceremonia de despedida del equipo antes de su partida a la Copa Mundial de 2026 en Teherán. Crédito: Reuters

Pedido de intervención a la FIFA

Ante este panorama, la Federación Iraní de Fútbol ha elevado su preocupación y ha solicitado la intervención de la FIFA. El objetivo es que el máximo organismo del fútbol mundial pueda garantizar las condiciones necesarias para que la selección pueda ingresar sin inconvenientes a Estados Unidos y disputar el torneo con normalidad.

La petición apunta a que la FIFA actúe como mediador en un tema que ya no solo es deportivo, sino también administrativo y diplomático, debido a las implicancias que tiene la organización del Mundial en tres países diferentes. El organismo asiático busca una respuesta rápida que evite complicaciones de último momento en su participación.

Por ahora, no se ha informado de una resolución definitiva por parte de las autoridades estadounidenses ni de la FIFA, lo que mantiene el caso en desarrollo. La incertidumbre persiste en un momento crítico, considerando que las delegaciones suelen viajar con anticipación para adaptarse a sedes, horarios y condiciones del torneo.

El Mundial 2026 arranca el 11 de junio. Crédito: REUTERS/Daniel Cole
El Mundial 2026 arranca el 11 de junio. Crédito: REUTERS/Daniel Cole

El Mundial cada vez más cerca

El Mundial 2026, que se disputará de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá, está cada vez más cerca de su inicio, y este tipo de situaciones genera inquietud en la organización general del evento. La posibilidad de que una selección clasificada enfrente obstáculos para ingresar a uno de los países sede representa un escenario inusual en la historia reciente de la competencia.

Mientras tanto, Irán continúa a la espera de una solución que le permita concretar su viaje sin contratiempos y enfocarse exclusivamente en lo deportivo. A menos de un mes del debut mundialista, el tiempo juega en contra y la presión aumenta tanto para la federación como para los organismos encargados de resolver el conflicto.

El desenlace de este caso será clave en los próximos días, ya que podría sentar un precedente importante en la relación entre logística, política internacional y organización de eventos deportivos de gran escala como la Copa del Mundo.

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