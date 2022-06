Melissa Paredes estará en vivo en Amor y Fuego junto a Rodrigo González y Gigi Mitre este jueves 16 de junio

Melissa Paredes se sentará en Amor y Fuego el próximo 16 de junio. (Foto: Instagram)

Rodrigo González sorprendió a propios y extraños al revelar que el próximo jueves 16 de junio, Melissa Paredes estará en vivo en Amor y Fuego para contestar a todas las preguntas que le hará junto a su compañera Gigi Mitre.

Como sabemos, la exreina de belleza solo se ha presentado en América Televisión para dar su descargo y hablar sobre la polémica que viene atravesando con el padre de su hija, Rodrigo Cuba, luego de darse a conocer su ampay con Anthony Aranda.

Sin embargo, Rodrigo González dio a conocer esta tarde que Melissa Paredes accedió a presentarse en su programa como invitada especial. El conductor de espectáculos anunció que la actriz se reunió con su producción y aceptó sentarse en el magazine de Willax TV.

“Por primera vez una entrevista fuera de su cancha y en un escenario donde no le han reído las gracias, o sea, no en América Hoy, en un escenario neutral”, comenzó diciendo el popular ‘Peluchín’ segundos antes de mencionar el nombre de la modelo.

Asimismo, el periodista contó que Melissa Paredes habría pedido reunirse con él y Gigi Mitre antes de salir al aire. Sin embargo, se negaron y aseguró que todo lo que hablarán se transmitirá en televisión.

“El jueves (16 de junio) estará aquí en directo Melissa Paredes. Vendrá aquí a nuestro show a responder todas y cada una de nuestras preguntas. Vídeos, imágenes, fotos, denuncias, chats y todo el material que tenemos acumulado de todo este episodio de su vida y el ‘Gato’ Cuba, estará enfrentándolo aquí en tu pantalla”, dijo el periodista.

“Responderá a todas sus dudas, las contradicciones, todo lo que pasó en su centro de trabajo y lo que piensa sobre lo que pasó con Ethel Pozo. ‘¿Volverá a la televisión?’, ‘¿Por qué hizo todo lo que hizo?’”, agregó.

Recordemos que, Melissa Paredes ha dejado en claro que ya no se quedará callada y seguirá contando su versión de los hechos, pues asegura que no le fue infiel a Rodrigo Cuba y que él sabía de su separación antes del ampay.

MELISSA PAREDES LE RESPONDE A MAGALY MEDINA

Melissa Paredes no toleró que Magaly Medina dijera en su programa del 13 de junio que estaba usando a su hija para chantajear a Rodrigo Cuba. A través de su cuenta de Instagram, la modelo expresó su indignación y se dirigió a la periodista calificándola de “monstrua”. Además, señaló que ya está cansada de que haga rating hablando mal de ella.

“Bueno estoy grabando este video porque la monstrua del otro canal acaba de decir de que yo uso a mi hija para amenazar para no sé qué tanta cosa. Señora, ubíquese , para empezar le pongo en contexto, la pregunta fue si la psicóloga el canal 4 tenía que ver en mi tema legal, que ni siquiera hay un tema legal para empezar, y yo dije que no, que la psicóloga no tenía nada que ver y en tal caso, si hubiera un tema legal serían las personas y los psicólogos del Poder Judicial (los que tienen que intervenir) y la cámara Gesell. A qué le tienen tanto miedo como para inventar que la psicóloga de canal 4 tiene algo que ver con el tema, a eso me refería”, explicó la modelo.

“Yo no uso a mi hija para ningún tema, porque para empezar no hay ningún proceso que haya abierto hasta el día de hoy. Así que mucho cuidado con lo que usted está diciendo, con lo que está insinuando porque la verdad ya me cansé de estar callada, ya me cansé de ser su títere y haga rating, ya deje de hablar de mí, por favor”, indicó.

Melissa Paredes responde furiosa a Magaly Medina por decir que usa a su hija para lograr algo. La modelo le advirtió que no invente cosas sobre ella. (Video: Instagram)

