Poligrafista analizó a Melissa Paredes luego que ella se negara a someterse al detector de mentiras

¿Perdió toda su credibilidad? Melissa Paredes llegó al programa Amor y Fuego con la intención de contar toda su verdad. Durante la entrevista, la modelo tuvo más de un enfrentamiento con Rodrigo González y Gigi Mitre, quienes no creían en su versión sobre su separación de Rodrigo Cuba.

En un momento dado, la conductora del magazine le preguntó a la modelo cuándo fue su primer beso con Anthony Aranda, a lo que ella respondió que fue el día que los ampayaron dentro de su camioneta.

La respuesta de Melissa Paredes causó gracia en Gigi Mitre, pues ella consideró que dicha información era totalmente falsa ya que los rumores de que entre ellos existía más que una simple amistad surgieron desde antes del ampay de Magaly Medina.

Es por este motivo que cuando la modelo se sentó en el polígrafo, la conductora de Amor y Fuego pidió que responda esta pregunta, a lo que la exreina de belleza se negó rotundamente, señalando que ella solo iba a responder si era verdad que no le fue infiel a Rodrigo Cuba.

Pese a la insistencia de los conductores, la también actriz volvió a dar su negativa, procediendo a retirarle todos los objetos que le habían puesto en el detector de mentiras.

A raíz de ello, el poligrafista Carlos Villantoy analizó a Melissa Paredes e indicó que cuando una persona se niega a pasar por este tipo de pruebas es porque existe una verdad que quiere ocultar.

“ Generalmente cuando una persona quiere evadir una pregunta es porque obviamente no quiere evidenciar la verdad y al margen de las preguntas, que fue una o otra, hay una pregunta que la señora ha evadido . Evadir una pregunta siempre puede ser un hecho de que alguien quiere ocultar algo”, comentó.

La modelo casi de inmediato salió a defenderse y cuestionó al especialista, señalando que él no le quiso preguntar sobre su separación del ‘Gato’ Cuba. “¿Por qué no me preguntas si estábamos separados? ¿Qué tanto les importa eso? (Sobre su primer beso con Anthony Aranda) Señor por qué no me pregunta si estábamos separados realmente”, señaló.

Lejos de quedarse callado, el poligrafista le respondió y le dijo que las preguntas no se podían acomodar a lo que ella quisiera, por lo que esta tuvo que ser replanteada. “ La pregunta sería: ¿Usted antes de eso (del ampay) tuvo otro tipo de vinculo? Eso sería la pregunta. El hecho de no responder una pregunta es porque está ocultando algo ”, añadió.

“Acá hay un tema, la evaluada no se ha querido enfrentar al polígrafo. Cuando una persona no se quiere enfrentar al polígrafo es porque probablemente se encuentre mintiendo”, sentenció.

Finalmente Melissa Paredes se puso a la defensiva y señaló que a nadie le debía de importa cuándo fue la primera vez que besó a Anthony Aranda. “¿Por qué no me preguntan si estábamos separados o no? Entonces que les importa, o sea que de verdad que no se centran en lo que en verdad generó todo esto (la supuesta infidelidad). Es el colmo de verdad”, dijo bastante molesta.

La modelo se sentó en el polígrafo pero a último momento se desanimó y ya no quiso responder las preguntas de los conductores de Amor y Fuego.

