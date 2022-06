¿Mamá de Melissa Paredes tildó de ‘satánica’ a Magaly Medina? Esto dijo Celia Rodríguez

Celia Rodríguez explota contra Magaly Medina. (Foto: Instagram)

La mamá de Melissa Paredes no deja de hacer noticia. Si bien, Celia Rodríguez aseguró que no se volvería a meter en los problemas mediáticos de su hija, este 15 de junio no dudó en pronunciarse tras el último descargo de Magaly Medina.

Como se recuerda, la exreina de belleza calificó como ‘mostra’ a la periodista, pues no toleró que dijera en su programa que estaba usando a su hija para chantajear a Rodrigo Cuba. Esto no pasó desapercibido para la figura de ATV, quien señaló que la modelo ha demostrado ser una persona “sin clase” al igual que su madre.

“¿Lo de mostra? Para mí es un honor viniendo de una persona como ella, qué le podemos decir. Podrá haber estado casada con el ‘Gato’ Cuba, podrá haber sido protagonista de telenovelas, pero la cuna no se cambia. Después de haber conocido a su mamá en televisión, entendemos. De tal palo, tal astilla. La bagrería es algo que nace con uno, la vulgaridad. A veces podemos nacer en cuna muy pobre, pero uno nace con clase”, manifestó furiosa la popular ‘Urraca’ la noche del 14 de junio.

Todo parece indicar que las palabras de Magaly Medina volvieron a encender la furia de Celia Rodríguez, quien utilizó sus redes sociales para arremeter contra la periodista. A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Doña Celia le advirtió que no se meta con Melissa Paredes ni con ningún miembro de su familia.

“También se nace con la maldad, con la hipocresía, mentiras. Cuando te conviene das pantalla a los que te hacen favores o te los remuneran. No te gusta que te digan tus verdades, no me conoces, no te metas conmigo ni con los míos”, escribió.

Asimismo, no tuvo reparo en tildar de ‘satánica’ a la conductora de espectáculos, entre otros calificativos, y aseguró que utiliza su espacio televisivo para persuadir al público con sus opiniones e ideas.

“Sádica, psicópata, satánica. Vives usando tu maldad para lavar el cerebro de la gente” , concluyó con un emoji de carita enojada, para luego agregar una imagen con una corta frase: “El dinero no compra la clase”.

¿QUÉ LE DIJO MELISSA PAREDES A MAGALY MEDINA?

A través de su cuenta de Instagram, la modelo expresó su indignación y se dirigió a Magaly Medina calificándola de “monstrua”. En su extenso mensaje, señaló que ya está cansada de que haga rating hablando mal de ella y dejó en claro que no está usando a su menor para hacerle algún daño a Rodrigo Cuba, su exesposo.

“Bueno, estoy grabando este video porque la monstrua del otro canal acaba de decir de que yo uso a mi hija para amenazar para no sé qué tanta cosa. Señora, ubíquese, para empezar le pongo en contexto, la pregunta fue si la psicóloga el canal 4 tenía que ver en mi tema legal, que ni siquiera hay un tema legal para empezar”, sostuvo en un inicio.

“Para mí usted tampoco tiene autoridad moral ni cara para hablar de hijos, así que por favor, calladita se ve más bonita. Y menos para estar inventando algo tan grave sobre mí y, por otro lado, a mi parecer como usted dice, hay que dejar de venderse”, concluyó muy enojada.

Melissa Paredes responde furiosa a Magaly Medina por decir que usa a su hija para lograr algo. La modelo le advirtió que no invente cosas sobre ella. (Video: Instagram)

