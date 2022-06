Melissa Paredes y Rodrigo González cara a cara: así empezó la tensa entrevista en Amor y Fuego

Rodrigo González y Melissa Paredes tuvieron un tenso enfrentamiento. (Foto: Captura de Willax)

Cumplió su palabra. Contra todo pronóstico, Melissa Paredes llegó al set de Amor y Fuego para hablar una vez más sobre su supuesta infidelidad a Rodrigo Cuba. La modelo fue con la intención de contar su verdad sin imaginar que Rodrigo González le iba a refutar todo lo que dijera.

En todo momento el conductor de Willax Televisión daba a entender que la exreina de belleza estaba tan acostumbrad a mentir que en algún momento pensaron que no iba a llegar. “Ella es cuentera, tantas mentiras que ya no sabemos”, comentó.

Una vez que Melissa Paredes ingresó al set del programa de espectáculos, el popular ‘Peluchín’ de manera directa señaló que la actriz tenía diferentes personalidades. “La tenemos al frente, hemos hablado tanto de ella, hemos escuchado tanto de ella, hemos vistos tantos modos de Melissa Paredes que la pregunta es, ¿Hoy en cuál vienes?”, dijo.

La modelo al escuchar estas palabras no dudó en responderle al conductor de Amor y Fuego y le remarcó que ella en estos momentos se encuentra muy fuerte anímicamente, no como en anteriores meses.

“ Oye, cómo que en cuál vengo... yo no los entiendo... una persona a la que le pasan cosas fuertes en su vida definitivamente no va ser la misma de siempre , hoy por hoy estoy más fuerte que nunca porque como dicen, lo que no te mata te hace más fuerte”, señaló.

De manera inmediata, Rodrigo González arremetió contra Melissa Paredes y le pidió que deje de victimizarse, pues todo lo que le ha pasado hasta el momento ha sido provocado por ella misma.

“Ya te mandaron tu octógono acá en el control maestro, alto en victimización. Tú dices que te han pasado cosas fuertes en la vida, pero cariño, las cosas que te han pasado en la vida son producto de tus decisiones, no de cosas que vienen del cielo, no de mala suerte”, comentó ‘Peluchín’.

En ese sentido, la exconductora de televisión señaló que no solo sus decisiones la han afectado, sino las de otras personas también, dando a entender que Rodrigo Cuba con su comunicado le han hecho daño. “ Hay cosas que se hacen de ambas partes y lamentablemente, todos salimos perjudicados acá ”, precisó.

Melissa Paredes llegó al set de Amor y Fuego y casi de inmediato empezó su enfrentamiento con el conductor Rodrigo González.

NIEGA HABER DICHO QUE RODRIGO CUBA ERA UN AGRESOR

Melissa Paredes desmintió por completo una supuesta agresión física por parte de Rodrigo Cuba. Ella señaló que las palabras que dijo ‘Peluchín’ en la promoción de su programa fueron mal intencionados y que la podrían meter en problemas.

“ Yo nunca dije que me agredió físicamente, estás equivocado ”, le dijo la exconductora a ‘Peluchín’. “Yo dije que me tuve que salir de la casa porque habían insultos, habían peleas, eso es violencia psicológica. Como tú lo dices suena a que el me agredió”, agregó.

