Rodrigo González y Gigi Mitre respaldan a Luis Advíncula y piden que no lo critiquen

Rodrigo González y Gigi Mitre se unieron a la larga lista de peruanos que le pidieron al futbolista Luis Advíncula no renunciar a la selección peruana. Como sabemos, tras la derrota contra Australia, el pelotero anunció que dejaría de formar parte del equipo ‘Blanquirojo’.

En el mensaje que publicó a través de su cuenta de Instagram, el popular ‘Rayo’ pide perdón a los hinchas por fallar el penal ante el equipo australiano e informó que daría un paso al costado. Sin embargo, minutos después, decidió borrar su post pero ya había sido difundido y visto por miles de personas.

Esto no pasó desapercibido para Rodrigo González y Gigi Mitre, quienes comenzaron su programa este 14 de junio recordando todo lo que pasó en el partido Perú vs. Australia y el desgarrador llanto de Luis Advíncula luego de saber que Perú no clasificó al Mundial Qatar 2022.

“Lo de Advíncula fue mala suerte porque pateó óptimo, solo que a veces el destino te juega una mala pasada “, comenzó diciendo el popular ‘Peluchín’ y a lo que Gigi agregó: “Pobre Advíncula, pobrecito, no lo chanquen” .

Asimismo, no dudaron en mostrar su indignación y molestia con el arquero austriaco, quien no dejaba de moverse por todo el arco a la hora que los jugadores peruanos iban a patear los penales. “Atarantaba a propósito”, dijo la conductora.

“Es sobrecaliente y así no puedes hacer nada. Pobrecito. Quiero llorar, estoy sensible”, señaló la figura de Willax TV tras leer el comunicado del deportista. “Es una falla y los seres humanos fallamos”, sentenció el periodista.

Hasta el momento, Luis Advíncula no se ha vuelto a pronunciar, pero todo parece indicar que ha declinado de su decisión y continuará jugando en la selección peruana junto a Christian Cueva, Pedro Gallese, entre otros.

REBECA ESCRIBENS ENVÍA MENSAJE A LUIS ADVÍNCULA

Rebeca Escribens no dudó en dar unos minutos para alentar al público y los deportistas que entregaron todo en la cancha este 13 de junio ante Australia. Además, se refirió al comunicado de Luis Advíncula.

“Buenos días, buenos días, porque la vida es así, la vida continúa y, de acuerdo con mis compañeros, así es el fútbol. A veces se gana, a veces se pierde. lo bueno es que Perú estuvo unido y fijándose en la cabeza un sueño que bueno, no se dio”, indicó la también actriz.

Luego, se dirigió solo al futbolista. “Advíncula, todo está bien, tranquilo. Tiene pa’ rato el hombre, para que llore tiene pa’ rato. Tranquilo que la vida continúa, así es”, acotó la presentadora de TV, resaltando que hay mucho logros y derrotas que tendrá que enfrentar, pues su carrera sigue.

