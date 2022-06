Melissa Paredes asegura que le compró un carro a Rodrigo Cuba: “Imagínense”

Melissa Paredes hace revelación ante la prensa. (Foto: Composición)

Melissa Paredes se refirió a las declaraciones que hizo Rodrigo Cuba a Magaly Medina, donde señaló que prácticamente él pagaba todo en la casa, hasta su celular. Estas palabras fastidiaron mucho a la modelo, y aclaró que si su expareja le pagaba algo era porque ella se olvidaba, pero no es que lo hiciera siempre. Asimismo, señaló que se dividían los gastos, si el futbolista cubría algunos pagos, ella hacía las compras de la casa.

En otro momento señaló que no tiene nada de malo que pida pasar más tiempo con su hija. Y que lo único que ella espera es que lleguen a conciliar, por lo que le hará la invitación de nuevo.

“Les cuento para que luego no me tilden como la mala, como si una conciliación fuera lo peor del mundo. Feo fuera que yo demande y haga algo así a lo logo, esperemos que no lleguemos a eso. Qué de malo le ven a que yo quiera pasar más tiempo con mi hija ”, indicó a la prensa.

Respecto a las declaraciones del padre de su hija, Melissa tomó con gracia que dijera que le pagaba todo. “Me da risa eso, es como que Anthony ahorita diga que me paga todo. A veces me olvido de pagar mi celular. Soy muy olvidadiza. Mi ex pagaba por ejemplo mi celular o alguna cosa y yo pagaba las compras de la casa ”, dijo.

LE REGALÓ UN CARRO AL GATO CUBA

Melissa Paredes fue mucho más allá y reveló que llegó a comprarle un carro al futbolista, cosa que nunca contó el deportista. “Pagaba su carro entero, le regalé un carro, imagínense ”, indicó la actriz.

Finalmente, Melissa Paredes resaltó que ella no quiere pelear con el padre de su hija y espera que todo marche en paz. Incluso, indicó que le gustaría llevar terapia psicológica como padres para mejorar su comunicación, por el bien de su hija.

RODRIGO CUBA DIJO QUE LE PAGABA HASTA EL CELULAR

Rodrigo Cuba brindó una entrevista en mayo a Magaly Medina, donde contó que Melissa Paredes no se hacia cargo de los gastos de su casa. Señaló también que él se hacía cargo hasta del pago de su celular.

“Yo me encargaba de pagar a la empleada, de pagar la casa, infinidad de cosas. Ella lo que hacía con su dinero era gastar en sus extras porque no pagaba ni su teléfono celular, su seguro de salud, su seguro de carro. No pagaba el mantenimiento de su auto, la gasolina sí”, dijo en una entrevista para Magaly Medina en el mes de mayo.

Rodrigo Cuba revela que pagaba todas las cuentas en la casa con Melissa Paredes. (Video: Magaly TV: La firme)

MAGALY MEDINA Y SU ENFRENTAMIENTO CON MELISSA PAREDES

Luego que la exreina de belleza calificara como ‘mostra’ a Magaly Medina, por decir que estaba usando a su hija para chantajear a Rodrigo Cuba; Magaly Medina no dudó en indicar que la modelo es una persona “sin clase” al igual que su madre.

“¿Lo de mostra? Para mí es un honor viniendo de una persona como ella, qué le podemos decir. Podrá haber estado casada con el ‘Gato’ Cuba, podrá haber sido protagonista de telenovelas, pero la cuna no se cambia. Después de haber conocido a su mamá en televisión, entendemos. De tal palo, tal astilla. La bagrería es algo que nace con uno, la vulgaridad. A veces podemos nacer en cuna muy pobre, pero uno nace con clase”, manifestó Magaly medina muy molesta el pasado 14 de junio.

Magaly Medina le envió un fuerte mensaje a Melissa Paredes | VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme

