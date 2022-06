Diego Rodríguez no descarta formalizar una relación con Valery Revello, pero quiere que todo sea en privado

Diego Rodríguez no descarta oficializar un romance con Valery Revello. (Foto: Captura / Instagram)

Diego Rodríguez estuvo en el avant premiere de la película ‘Igualita a mí' el último 14 de junio y fue abordado por las cámaras de Más Espectáculos para ser consultado sobre su romance con la modelo Valery Revello, quien no ha ocultado sus sentimientos hacía el exchico reality desde que los dos fueron vistos juntos.

Si bien, el exintegrante de Esto es Guerra reconoció el pasado mes de abril que ambos estaban saliendo y conociéndose luego de ser captados besándose en una discoteca, hasta el momento no han oficializado públicamente una relación.

Según Diego Rodríguez, no descartó que más adelante pueda oficializar un noviazgo con la ex de Sergio Peña, Valery Revello, y dejó en claro que no desea que su romance se vuelva mediático o sea expuesto en televisión, pues no está acostumbrado y prefiere mantenerlo en privado.

“Estamos saliendo y quisiera en la medida de lo posible mantenerlo entre los dos a ver en qué se puede convertir. Yo creo que desde que salimos, el tema ha sido bastante mediático y no estoy acostumbrado. Todo bien, nos llevamos muy bien y feliz”, dijo para el programa matutino.

Asimismo, evitó dar más detalles de su nueva conquista, ya que siente que podría perjudicar el buen momento que está experimentando en su vida amorosa.

“No quiero salar ni exponer nada, nos estamos conociendo todavía porque uno no deja de conocer a nadie y nosotros recién nos hemos conocido hace dos o tres meses. Por ahora, todo muy bien”, concluyó.

Recordemos que, hace varios días se llegó a especular que Valery Revello y Diego Rodríguez ya se habían oficializado como enamorados, pues la joven publicó un TikTok donde lanzó una frase que, para muchos, daba a entender que confirmaban una relación seria. “Oye, qué ¿así me hablas? ¿Así le hablas al amor de tu vida? Terminamos”, se le escucha decir a Revello dejando sin palabras al exguerrero.

¿CÓMO FUE EL AMPAY DE DIEGO RODRÍGUEZ Y VALERY REVELLO?

Valery Revello fue vista con el exchico reality Diego Rodríguez el pasado mes de abril. Según imágenes de Amor y Fuego, ambos estuvieron en una discoteca miraflorina besándose apasionadamente, mientras todos bailaban.

Luego se puede ver que alrededor de las 4:30 a.m. llegan a la casa de Diego. Poco después ella sale y luego de conversar, los dos vuelven a entrar. Alrededor de las 6 a.m. se le ve salir a Valery con un buzo y zapatillas, cuando había llegado con minifalda y buzo.

Juntos tomaron un taxi y llegaron a las 8:34 a.m. del domingo a la casa de la modelo. Tuvieron que esperar varios minutos para que le abrieran la puerta. Se despiden con abrazos y ella entró a su casa.

