Alessia Rovegno tras ser escogida como Miss Perú: “Prometo entregar todo para dejar al Perú en alto”

Alessia Rovegno agradece el apoyo que recibió tras coronarse como la Miss Perú 2022. (Foto: Instagram)

Alessia Rovegno no tardó en pronunciarse luego de ser coronada como la nueva Miss Perú 2022. La modelo de 24 años utilizó sus redes sociales para expresar su felicidad y compartir un mensaje de agradecimiento por todo el cariño que ha recibido por parte de sus seguidores.

Asimismo, aseguró que seguirá preparándose para representar al Perú en el Miss Universo 2022 que se llevará a cabo el próximo mes de diciembre. Como sabemos, la hija de Bárbara Cayo fue elegida la noche del último 14 de junio en una ceremonia que se transmitió desde el set de Esto es Guerra.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Alessia Rovegno compartió una serie de fotografías y vídeos de todo lo que fue su participación en el Miss Perú 20221 añadiendo un extenso texto donde comenzó agradeciendo a la organización del certamen de belleza.

“Infinitamente agradecida con todas las personas que me apoyan y me mandan mensajes de mucho amor y motivación. Gracias Jessica Newton y a toda la organización del Miss Perú que nos recibieron desde el primer día con los brazos abiertos, siempre con la mejor energía y con muchas ganas de trabajar”, se lee en las primeras líneas de su publicación.

“A mis compañeras, mujeres maravillosas, se que cada una de ustedes brillarán en sus competencias. Feliz de haberlas conocido y seguir creciendo juntas”, agregó. Recordemos que, Valeria Flores se coronó como la Miss Latina Universal 2022 y Tatiana Calmell será la Miss Perú Internacional.

Finalmente, la novia de Hugo García recordó que le fue difícil tomar la decisión de participar en el Miss Perú, pero se siente muy contenta de haberlo hecho y resaltó que continuará trabajando para mejorar y dejar el nombre del país en los alto.

“A todas las personas que vieron lo difícil que se me hizo tomar la decisión de participar y me motivaron a hacerlo. A mi familia que son todo para mi. Me siento con muchas ganas de aprender y trabajar muy duro por mi Perú sobre todo por los niños. Prometo entregar todo de mi para dejar el nombre de Perú en alto en el Miss Universo y mostrarle al mundo lo maravilloso que es nuestro país. No puedo estar más feliz. Gracias”, concluyó.

Cabe resaltar que, las redes sociales arremetieron contra Alessia Rovegno y la organización del Miss Perú, pues miles de usuarios estuvieron en desacuerdo con la decisión del jurado calificador indicando que hubo favoritismo.

(Foto: Instagram)

ALESSIA ROVEGNO COMPROMETIDA CON EL PERÚ

Este 15 de junio, Alessia Rovegno estuvo en vivo en el programa En Boca de Todos luego de ser coronada como Miss Perú 2022 y aseguró que está muy comprometida en seguir trabajando en sus debilidades para ser una buena representante en el certamen internacional, Miss Universo.

“Ser Miss Perú es representar a todo mi país. Sé del compromiso y estoy totalmente comprometida conmigo misma, con mi país y a trabajar muy duro, dar lo mejor de mí, a seguir practicando. Conozco mis debilidades y fortalezas, a darle muy fuerte a mis debilidades y dejar el nombre del Perú muy en alto”, sentenció.

Alessia Rovegno asegura que está totalmente comprometida con el Perú. (VIDEO: América TV)

