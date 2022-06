Magaly Medina aclara a Melissa Paredes: “Nunca enjuicié al padre de mi hijo, yo trabajé sola”

Magaly Medina arremetió contra Melissa Paredes en su programa de espectáculos. (Fotos: Instagram)

Una nueva guerra. Melissa Paredes no toleró que Magaly Medina dijera que estaba usando a su hija para chantajear a su exesposo, por lo que arremetió contra ella através de las redes sociales. Fiel a su estilo, la conductora de TV no se quedó callada y le echó en cara varias cosas en su programa de espectáculos, asegurando que no podía compararse con ella porque jamás llevó a juicio al padre de sus hijos.

Durante su descargo, la ‘Urraca’ le recordó a la exconductora de América Hoy que las imágenes de su ampay, las cuales motivaron su divorcio con Rodrigo Cuba, son verídicas. Sea cierta o no que estaban separados para ese entonces, aún seguían legalmente casados y, por eso mismo, besarse con otro hombre seguía siendo una infidelidad.

“Ahora se las da de víctima porque ha dado una versión diferente y quiere que todo el mundo le crea. Lo que ha hecho, seguro por consejo de su abogado, es tratar de limpiar la imagen que tiene después de nuestro ampay. Ahora desmerece este ampay ese día. Tú estabas casada para todo el país”, le dijo.

Por otro lado, Magaly Medina aseveró que no se siente ofendida tras ser calificada como “mostra” por Paredes. Según dijo, la modelo ha demostrado ser una persona “sin clase” al igual que su madre, la señora Celia Rodríguez Taboada, por lo que sus insultos la tienen sin cuidado.

“¿Lo de mostra? Para mí es un honor viniendo de una persona como ella, qué le podemos decir. Podrá haber estado casada con el ‘Gato’ Cuba, podrá haber sido protagonista de telenovelas, pero la cuna no se cambia. Después de haber conocido a su mamá en televisión, entendemos. De tal palo, tal astilla. La bagrería es algo que nace con uno, la vulgaridad. A veces podemos nacer en cuna muy pobre, pero uno nace con clase”, manifestó furiosa.

MAGALY MEDINA ASEGURA QUE JAMÁS ENJUICIÓ A SU EXESPOSO

No obstante, la conductora de Magaly TV La Firme no permitió que Melissa Paredes se refiriera a su papel como madre, papel del cual ella está orgullosa hasta la fecha. Recordemos que la periodista de espectáculos tiene un hijo único, Gianmarco Mendoza, quien se mantiene alejado de la televisión.

“¿Qué sabe esta mujer de criar un hijo? Nunca enjuicié a un marido para que me diera más días, menos días. Nunca enjuicié a ningún exesposo o al padre de mi hijo para que me diera para leche, para pañales, nunca, jamás. Yo solita trabajé, yo solita salí adelante y saqué adelante a mi hijo, que muy orgulloso está de lo que es hoy día”, sostuvo.

“Lo que hoy es lo formé yo, sin pedir ni rogarle a ningún hombre, nada. Yo jamás recurrí al Poder Judicial para hacerle daño al padre de mi hijo, jamás. Tengo dos manos y un cerebro que me permitió salir adelante. No te compares porque no me llegas ni a los talones”, añadió indignada.

Magaly Medina le envió un fuerte mensaje a Melissa Paredes | VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme

LAS DURAS PALABRAS DE MELISSA PAREDES

A través de su cuenta de Instagram, la modelo expresó su indignación y se dirigió a Magaly Medina calificándola de “monstrua”. En su extenso mensaje, señaló que ya está cansada de que haga rating hablando mal de ella y dejó en claro que no está usando a su menor para hacerle algún daño a Rodrigo Cuba, su exesposo.

“Bueno, estoy grabando este video porque la monstrua del otro canal acaba de decir de que yo uso a mi hija para amenazar para no sé qué tanta cosa. Señora, ubíquese, para empezar le pongo en contexto, la pregunta fue si la psicóloga el canal 4 tenía que ver en mi tema legal, que ni siquiera hay un tema legal para empezar”, sostuvo en un inicio.

Melissa Paredes le pidió también a la conductora que no invente cosas sobre ella, y menos sobre temas tan delicados como su hija, pues Medina tampoco tendría “autoridad moral” para hablar sobre estos temas.

“Para mí usted tampoco tiene autoridad moral ni cara para hablar de hijos, así que por favor, calladita se ve más bonita. Y menos para estar inventando algo tan grave sobre mí y, por otro lado, a mi parecer como usted dice, hay que dejar de venderse”, concluyó muy enojada.

