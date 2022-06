Alejandro Pino decepcionado de Adolfo Aguilar tras exponer su sexualidad: “Fue una falta de respeto”

Alejandro Pino responde a Adolfo Aguilar tras confirmar que salieron un tiempo. (Foto: Instagram)

Luego que Adolfo Aguilar confirmara que salió un tiempo con Alejandro Pino; el popular Chocolatito confesó que se sintió decepcionado del actor, pues nunca le dio autorización para que hable de su vida privada. En el programa Magaly TV La Firme, el venezolano indicó también que las críticas que han llovido hacia él a través de las redes sociales, es algo que no ha sabido cómo manejar.

Además, lamentó que en Perú exista todavía mucha discriminación, pues las declaraciones de Adolfo Aguilar también han perjudicado su trabajo como influencer, pues muchas marcas han evitado contratarlo

“El hecho de estar sin mi mamá es super fuerte, el hecho de sentirme a veces vacío por no estar con mi familia es súper fuerte. Yo soy un hombre bisexual, sigo siendo un hombre, no cambia nada en mi”, indicó Alejandro Pino durante una entrevista para el programa de Magaly Medina.

“Siento decepción, siento que fue una falta de respeto hacia mi persona, hacia mi privacidad. Me siento muy traicionado, el tema de salir del clóset por presión mediática, nadie tiene que pasar por eso, así como muchos tuvieron la oportunidad de tener la motivación de decir yo soy tal cosa, creo que también yo tuve que tener esa oportunidad” , acotó el joven, quien aclaró que fue Adolfo Aguilar quien se acercó a él la primera vez, en el 2018, no él.

“Yo nunca me acerqué a él, fue él quien se acercó a mi, por redes”, cuenta Pino, quien sí aceptó que le parecía raro, pues en ese entonces no contaba con muchos seguidores. “Pero fue así, yo nunca me acerqué a él. Nunca di el primer paso para esto”, remarcó.

El exintegrante de Esto es Guerra resaltó que solo saliendo un mes, sin embargo, siempre conservaron una amistad. Alejandro comenta que confiaba en él y que incluso, le confesó que no quería exponer su vida privada.

“Todo comenzó como una amistad, no salimos concretando, tampoco fue mucho tiempo, nos distanciamos, sin embargo, yo seguía manteniendo la amistad hacia él. fue corto, aproximadamente un mes. (...) Cuando salió todo esto (especulaciones de un romance), sí tuvimos una conversación, básicamente le dije que de mi vida privada no quiero que la comenten, yo no la estoy comentando, yo no estoy teniendo la motivación ni disposición de hablarlo, porque es mi vida, y obviamente la respetó en su momento, pero ahora sale esto, y yo digo dónde está la amistad, dónde está la confianza que te tenía como persona”, se preguntó.

“Creo que cayó muy abajo y eso me sentó muy mal”, acotó Chocolatito, quien contó que sufrir el accidente en Esto es Guerra lo desanimó y le costó mucho salir adelante nuevamente. Sin embargo, esta situación lo “bajonea” una vez más.

“Pasa el accidente, me bajoneo y Dios mío, estoy otra vez abajo y no tengo cómo decir, ¡ey! Simplemente me vi en un hueco en el cual duré un montón por salir, y vuelvo a retomar el tema de las redes subiendo contenido y sale esto otra vez. Nuestra preferencia sexual no tiene nada que ver con mi profesionalismo, con lo sexy, con lo simpático, con lo humilde, con lo buena onda, no tiene nada que ver”, resaltó.

'Chocolatito' afirma que solo tiene una amistad con Adolfo Aguilar. (Foto: Instagram)

ALEJANDRO PINO PERDIÓ PROUESTAS Y RECIBIÓ CRÍTICAS

El modelo también fue invitado al programa de Magaly Medina, donde señaló que su ‘relación’ con Adolfo Aguilar no fue nada especial, pues solo duró un mes. Asimismo, confesó que ha sufrido mucha discriminación por el hecho de ser bisexual, no solo de parte de los haters, sino también de algunas marcas.

“Hay demasiada discriminación, hay demasiadas trabas, creo que al Perú todavía le falta mucho por avanzar con estos temas. ¿Si perdí propuestas? Estaba en propuestas para trabajar con algunas marcas, simplemente me dejan en stand by, ha sido desde la primera vez que empezó esta bola (declaraciones de Adolfo). Hay otro trasfondo y otro cargamontón sobre la bisexualidad que está mal vista, dicen que es una faceta, que eres promiscuo o que estás ocultando que eres gay”, declaró a la conductora de TV.

En otro momento, resaltó que desde pequeño sabe quién es, pero se lo confesó a su familia recién hace 4 años. Sin embargo, no estaba preparado para declararlo públicamente.

Consultado por si ha hablado con Adolfo Aguilar sobre sus declaraciones, el venezolano señaló que no, ni con él ni con Arturo Chumbe (el entrevistador), pues consideran que ambos son responsables de “haberlo sacado del clóset” a la fuerza.

