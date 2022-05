Valery Revello, expareja de Sergio Peña, lo acusa de impedir que viaje a Estados Unidos junto a su hija

Valery Revello decepcionada de Sergio Peña por revocarle permiso absoluto de su hija. (Foto: Instagram)

Valery Revello, expareja de Sergio Peña, ya no tendrían una buena relación de padres. Desde que la influencer fue captada ingresando a un hotel con un joven surfista, ella no ha dejado de ser duramente cuestionado por una presunta infidelidad, aunque el futbolista salió a decir que ellos estaban separados.

Luego que el jugador de la selección peruana hiciera pública su ruptura, ella le dedicó un tierno mensaje señalando que aún amaba a su esposo, aunque lamentablemente ya no podían estar juntos por diferentes motivos.

Con el pasar de las semanas, Valery Revello empezó a enviar indirectas y hasta deslizó la posibilidad de que su matrimonio se acabó por las infidelidades de Sergio Peña. Asimismo, al poco tiempo fue vista bastante cariñosa al lado del modelo Diego Rodríguez.

Sin embargo, el futbolista también sigue con su vida y de manera oficial dio a conocer que estaba en una relación con la integrante de Esto es Guerra, Tepha Loza.

Ahora, la influencer mediante una transmisión en vivo señaló que los planes que tenía de mudarse a Estados Unidos para continuar sus estudios, debido a que se había ganado un beca, se han visto frustrados debido a que el futbolista le revocó el permiso absoluto que tiene sobre su hija.

“ Ustedes saben que me había mudado a Miami y había llevado todas mis cosas para allá. Había llevado mis maletas, ella (mi hija) ya tenía nido, pero cuando vine acá a Perú me di con la sorpresa de que me habían revocado el permiso absoluto de mi hija en cuanto a viajes ilimitados , pues saben que viajamos a todos lados juntas”, contó.

La expareja del futbolista contó que no se quedó de brazos cruzados y habló con la universidad para poder realizar la maestría de forma virtual, sin embargo, se mostró disconforme con el accionar del padre de su hija al no permitirle que viaje con su pequeña.

“ Lamentablemente me tocó pasar esto, nunca me lo imaginé, me sentí mal porque me estaban cortando las alas habiéndome ganado una beca yo con mi esfuerzo . Estaba triste un tiempo y hablé con la universidad para avanzarlo virtualmente. Detesto que me corten las alas, pero estoy feliz por una parte”, agregó.

Asimismo, señaló que durante varios años estuvo viajando por toda Europa para estar al lado de su familia, pero ahora que quiere desarrollarse personalmente se lo impiden.

“ Yo estuve viajando 4 años por todo Europa por mi familia y es lamentable que, justo cuando consigo una beca, se me corten las alas , pero con todo nomás, para adelante”, finalizó.

La joven influencer contó que tenía todo listo para mudarse a Miami, pero todo se canceló cuando el Sergio Peña le canceló el permiso absoluto que tenía sobre su hija.

