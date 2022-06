Magaly Medina también sufre Perú vs Australia: Así vive el partido junto a Alfredo Zambrano

Magaly Medina disfrutó del Perú vs Australia al lado de Alfredo Zambrano. (Foto: Composición)

Magaly Medina ha dejado en claro en más de una oportunidad que no es una gran fanática del fútbol peruano. Sin embargo, este lunes 13 de junio, la ‘Urraca’ no dudó en ver en vivo y en directo el partido de repechaje Perú vs Australia, que definirá la participación de la ‘Blanquirroja’ en el Mundial de Qatar 2022. Sigue el minuto a minuto del encuentro deportivo aquí.

A través de sus historias de Instagram, la conductora de Magaly TV La Firme se dejó ver al lado de su esposo, el notario Alfredo Zambrano, y varios amigos en lo que sería un restaurante limeño. Todos se encontraban disfrutando de un agradable almuerzo mientras transcurría el importante encuentro deportivo.

La mayor parte de sus amistades vistieron la camiseta de la selección peruana. Y aunque Magaly Medina no mostró si estaba usando una, mostró su empatía por la ‘Bicolor’ al publicar el tema “Porque yo creo en ti” de Marco Romero, canción que se ha envuelto un himno para los hinchas peruanos.

“Con familia y amigos viendo el partido”, escribió la conductora de Magaly TV La Firme.

Cabe resaltar que, Perú vaya al Mundial de Qatar 2022 o no, la presentadora de ATV anunció en su programa de espectáculos que viajará hasta Doha para disfrutar de la Copa del Mundo. Lo más probable es que lo haga en compañía de su esposo, quien ha demostrado ser un gran admirador del ‘deporte rey’.

“Si a mí me van a llevar, tengo auspiciador en casa, quiero decir, tampoco sean malpensados”, resaltó la periodista días atrás.

Magaly Medina disfruta el partido Perú vs Australia con Alfredo Zambrano

MAGALY MEDINA Y LA VEZ QUE PREFIRIÓ NO VER JUGAR A PERÚ

La conductora de Magaly TV La Firme no es una ferviente hincha del fútbol peruano; es más, que ni siquiera está interesada en el deporte en general. No obstante, Alfredo Zambrano es un hincha declarado de la ‘Blanquirroja’.

Prueba de ello fue la vez que regaló su entrada para el partido de Perú vs. Colombia, cuando se encontraba de viaje con el notario por las calles de Barranquilla. Aunque era un partido decisivo para la ‘Blanquirroja’, Magaly prefirió no ir y pasarla lejos de un estadio de fútbol.

“Los que me conocen ya saben. No voy a ir porque faltaban entradas y he cedido la mía a uno de los amigos del grupo... ustedes saben, yo no soy fanática y prefiero irme de compras que ir a un partido de fútbol. Así soy yo, y mi esposo hoy lo ha entendido”, dijo a sus seguidores en un nuevo video publicado en la red social.

FIGURAS DE LA TV DAN SU SCORE

El Perú entero está emocionado por el partido de repechaje Perú vs Australia. Es por ello que Infobae conversó con diferentes personajes del espectáculo nacional para conocer cómo verían el partido y cuál era su score final.

Mientras Karla Tarazona verá la contienda junto a sus hijos, Ernesto Pimentel hará lo propio en su casa con su equipo de trabajo. El actor André Silva hasta ha preparado su pantalla grande para no perderse ningún detalle del enfrentamiento.

Karla Tarazona: Perú 2 - 0 Australia

Rafael Fernández: Perú 1 - 0 Australia

Ernesto Pimentel: Perú 2 - 0 Australia

André Silva: Perú 2 - 0 Australia

Cucho Galarza: Perú 2 - 0 Australia

Alexis Descalzo: Perú 2 - 1 Australia

Xoana González: Perú 2 - 0 Australia

