Magaly Medina estará presente en el Mundial de Qatar 2022: “Tengo auspiciador en casa”

Magaly Medina hizo un anuncio inesperado este último viernes 10 de junio en su programa de espectáculos. Para sorpresa de muchos, la ‘Urraca’ confesó que viajará a Qatar para disfrutar de la Copa del Mundo 2022, en el que posiblemente el Perú forme parte, solamente si gana el importante partido de repechaje contra Australia.

Esta noticia se dio a conocer cuando la conductora se encontraba hablando de las respuestas de Instagram de Melissa Klug sobre Jefferson Farfán, su expareja y padre de sus dos hijos. Un usuario le consultó si dejaría que la ‘Foquita’ se lleve a los pequeños a Qatar, ya que ambos son apasionados del fútbol.

“Por supuesto que sí. Ojalá que si su papá va a Qatar, se los lleve a sus hijos. Qué felicidad para ellos”, respondió la ‘Blanca de Chucuito’. Tras ello, Medina resaltó que esa no era una indirecta, sino un pedido explícito de la empresaria de 38 años hacia el futbolista.

Fue en ese momento que Magaly Medina resaltó que la ‘Foquita’ tiene los medios para hacerlo, al igual que ella.

“Si a mí me van a llevar, tengo auspiciador en casa, quiero decir, tampoco sean malpensados”, resaltó la periodista de espectáculos entre risas.

Este hecho ha causado sorpresa entre sus seguidores. Recordemos que la conductora de Magaly TV La Firme ha señalado en más de una ocasión que no es una ferviente hincha del fútbol peruano; es más, que ni siquiera está interesada en el ‘deporte rey’. Sin embargo, quien sí gusta del deporte es Alfredo Zambrano, su esposo.

Prueba de ello fue la vez que regaló su entrada para el partido de Perú vs. Colombia, cuando se encontraba de viaje con el notario por las calles de Barranquilla. Aunque era un partido decisivo para la ‘Blanquirroja’, Magaly prefirió no ir y pasarla lejos de un estadio de fútbol.

“Los que me conocen ya saben. No voy a ir porque faltaban entradas y he cedido la mía a uno de los amigos del grupo... ustedes saben, yo no soy fanática y prefiero irme de compras que ir a un partido de fútbol. Así soy yo, y mi esposo hoy lo ha entendido”, dijo a sus seguidores en un nuevo video publicado en la red social.

EL ÚLTIMO CONFLICTO DE MAGALY MEDINA

La ‘Reina del ampay’ no solo se enfrenta a figuras de la farándula y futbolistas, sino también contra su propia producción del programa. El pasado lunes 6 de junio, Magaly Medina se molestó porque su entonces DJ no puso a tiempo una canción de Becky G, la cual necesitaba de fondo porque estaba hablando sobre su asistencia al concierto.

“¿Puedes ponerme algo de música de fondo, por favor? Te lo puedo suplicar, 1 sol de música, 0.50 céntimos. Alégranos, es lunes, empezamos la semana... y te buscas algo, la parte más movida de una canción… lo que hace un DJ”, comentó en tono sarcástico.

Sergio Delgado, ex DJ del programa, subió el volumen de la música y cambió la canción de inmediato; sin embargo, Medina continuó con sus comentarios: “¿De dónde lo sacaron para irlo a dejar? ¡Patrick (productor), de verdad, por Dios! ¿De dónde lo sacaron? Ya, por favor, ya reniego con los que ponen mal los VTR, aunque ya se tranquilizó por ahí”.

Al día siguiente, Sergio anunció mediante sus plataformas que había roto su vínculo laboral con el programa. Sin embargo, su mensaje final llamó la atención de los seguidores de la ‘Urraca’. “Hoy le pongo fin a mi temporada trabajando para el programa Magaly TV, gracias. La tranquilidad mental es lo primero”, escribió.

Desde entonces, ambos continuaron enviándose indirectas. “El tiempo me dará la razón”, fue el último mensaje del extrabajador de Magaly TV La Firme.

