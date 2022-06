Magaly Medina asegura que Alessia Rovegno será coronada como Miss Perú Universo 2022

Magaly Medina indica que Miss Perú tiene su favorita y es Alessia Rovegno

Magaly Medina afirmó que la corona de Miss Perú Universo 2022 ya tiene nombre y es para Alessia Rovegno debido a la salida de la excandidata Flavia Montes, quien para para la conductora de espectáculos era la más idónea a llevarse el título a la mujer más bella del Perú.

Según la presentadora, todo indica que la organización del concurso de belleza ya tiene a su favorita y sería la hija de la actriz Bárbara Cayo, que ha sido la más expuesta en programas de televisión.

“Todo indica que hay una favorita y no necesariamente del público, es como si hubiera una sola candidata, Alessia Rovegno, no hay nadie más, ¿A quién más hemos conocido en programas de televisión?, ¿A quién más, les han hecho reportajes? Solo a Alessia Rovengo, eso es un claro favoritismo de una organización que se dice imparcial.” , enfatizó.

En su programa del martes 10 de junio, Magaly Tv: La Firme, la ‘urraca’ comentó que a Alessia Rovegno ya le habrían ofrecido la corona de Miss Perú Universo 2022 y que, por ese motivo, aceptó participar en dicho concurso.

“Seguramente, ya le ofrecieron la corona y se la van a dar”, dijo la estrella de ATV.

“NO TENGO NADA CONTRA ALESSIA ROVEGNO”

La esposa del notario Alfredo Zambrano explicó que no tiene nada contra Alessia Rovegno, solo que piensa que no tiene el perfil para ganar el certamen de belleza que se llevará a cabo este martes 14 de junio en América Televisión.

Magaly Medina dijo que la modelo es una chica guapa y canta bien, pero tiene muchas carencias, entre ellas la falta de vocabulario, desempeño en la pasarela y carisma frente a cámaras, requisitos indispensables para quedarse con el título, según la popular ‘Urraca’.

“No tengo nada contra ella, el que sea hija de Bárbara Cayo y nieta de la mamá de las Cayo no me va, porque no voy por la vida guardando rencores, sacando mi cuchillo y acuchillándolas.”, puntualizó.

También manifestó que cada uno es dueño de sus acciones y que la participación de Alessia obedecería a que tendría una madrina en los eventos de belleza.

“Ni me van, ni me vienen, cada una es dueña de sus acciones, pero no me parece; acá si tienes padrino o madrina te bautizas. Sí, es y ha sido siempre ley de vida... S omos pocas que hemos llegado, donde hemos llegado, sin padrinos ni madrinas”, enfatizó.

MISS PERÚ ORB 2022

Magaly Medina realizó todos estos comentarios luego que la voleybolista, Flavia Montes sea coronada como Miss Perú Orb, y quede fuera de la carrera al Miss Perú Universo 2022.

La comunicadora opinó que el título fue un premio consuelo para no participar en el Miss Perú y dejarle el camino libre a la hija de Bárbara Cayo para quedarse con la victoria.

“La sacaron de carrera y le dieron el premio consuelo. Unos días antes de la final le dijeron: te damos este concursito para que vayas a representar al Perú, le dieron el título de Mismo Orb, ¿Qué es el Miss Orb?, vas a ser una Miss que nos represente ante el planeta Tierra frente a los otros planetas. Es el premio consuelo”, comentó sarcásticamente.

Hace unos días, Alexandra Chávez renunció a la corona de Miss Perú Orb, quedando libre el título y la organizadora Jessica Newton aprovechó y se lo otorgó a la voleybolista del Club Regatas, Flavia Montes.

Además, la deportista representará a nuestro país en la competencia internacional que se llevará a cabo en Costa Rica. A través de sus historias de Instagram, la joven se mostró bastante feliz de ser elegida para representar a nuestro país y señaló que dejaría el nombre del Perú en alto durante su paso por el Miss Internacional Orb.

