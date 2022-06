Marco Romero orgulloso de “Porque yo creo en ti”: “Apareció cuando nadie creía en el fútbol peruano” | ENTREVISTA

Marco Romero alentará a la selección peruana desde Qatar. (Foto: Facebook. Créditos a Geraldo Caso)

“Porque yo creo en ti, vamos, vamos Perú”. Este lunes 13 de junio, a la 1:00 p.m., cerca de 32 millones de peruanos se unirán en un solo grito para apoyar a la selección peruana en el partido más importante rumbo al Mundial de Qatar 2022: el repechaje Perú vs. Australia. Marco Romero, intérprete criollo de los temas “Porque yo creo en ti”, “Vamos Perú” y “Llegamos los peruanos”, estará presente en el decisivo encuentro deportivo.

Recientemente, el músico peruano viajó a Estados Unidos, luego a España y finalmente a Qatar para apoyar a la ‘Blanquirroja’ junto a otras decenas de compatriotas. Esto como parte del programa digital “El camino del hincha” de New Athletic, que le dio la posibilidad de hacer tremendo viaje con tal de alentar al equipo dirigido por Ricardo Gareca.

Desde España y a pocas horas de subir al próximo avión que lo lleve a Qatar, Infobae habló con Marco Romero sobre la gran emoción que siente ante la posibilidad de que la selección peruana clasifique al Mundial Qatar 2022 y así, quizás, se enfrente nuevamente contra Francia y Dinamarca. Esto fue lo que nos dijo desde el otro lado del mundo.

Marco, ¿creíste que llegarías tan lejos con tal de apoyar a la ‘Blanquirroja’?

Desde que supe la posibilidad de un repechaje, empecé a mover todo. En esta oportunidad se dio con mis amigos de Lima Athletic, ellos se pusieron la camiseta e hicimos un planteamiento en solo una semana para que yo pueda estar aquí. Este sábado me voy a Qatar, de ahí a juntarme con todas las barras, con Sentimiento Blanquirrojo.

Por lo que veo, estabas segurísimo que viajarías hasta Qatar…

Aunque sea caminando, pero venía, como sea.

¿Qué piensan tus amigos o familiares sobre este viaje?

Mis amigos me aplauden, muchos se han sorprendido porque creían que no venía. No pude ir al Mundial pasado. Quería vivir el repechaje, quería volver a vivir ese grito de gol como cuando clasificamos en el partido contra Nueva Zelanda.

Tu presencia es muy importante. “Porque yo creo en ti” es un himno de cajón para los hinchas…

Y estoy muy contento por eso. Son varias canciones que forman parte de la selección como “Porque yo creo en ti”, que es una de las más importantes. “Vamos Perú” y “Llegamos los peruanos”, que seguro este mundial se hará notar con más fuerza.

¿Qué sensación te da la letra de “Porque yo creo en ti”?

Esta canción apareció cuando nadie creía en el fútbol peruano y se apoderó de la gente, de poder voltear esta falta de credibilidad. Todos nos fuimos en un solo camino, de darle la oportunidad a los demás, de creer en ellos, de apoyar, de dar la confianza y confiar en el otro.

Estamos seguros que lo gritarás en caso de ganar el partido, al igual que miles de peruanos…

La voy a cantar, la voy a gritar, voy a estar feliz de disfrutarla con mis compañeros y compatriotas. Sé que va a sonar en todo el Perú como siempre y eso me alegra muchísimo. Todos haremos un grupo diciendo “Porque yo creo en ti”.

Marco Romero alistó sus maletas y partió a Qatar. (Foto: Difusión)

¿Te has encontrado con compatriotas en esta travesía de Lima a Qatar?

Claro, me he encontrado con peruanos en Madrid. Me han llamado también peruanos que se han enterado que estoy yendo a Qatar para juntarnos allá. Ya me han pasado sus hoteles. Mis amigos de la prensa también me los encontré en el aeropuerto.

¿Pensaste alguna vez que se movilizarían tantos peruanos, desde tan lejos, para este partido?

Sí. Somos un montón de peruanos que, justamente, somos eso: parte del alma y del corazón de todo nuestro pueblo, de todo nuestro país, de toda nuestra raza peruana que estará presente. Voy a apoyar dejando la garganta. Todos somos uno. En lugar donde se encuentre un peruano, estaremos nosotros ahí representándolos desde el estadio. Gritaremos todos juntos la clasificación.

En caso de clasificar, ¿regresarás para seguir apoyando a la ‘Bicolor’?

Claro que sí, ya veremos como será el tema para regresar a Qatar para el Mundial porque estoy seguro que Perú le gana a Australia 2 a 0.

¿Con goles de quién?

Los goles son de Lapadula y de Christian Cueva. Ganamos 2 a 0.

¿Has hecho alguna apuesta?

Ninguna apuesta porque todos pensamos, sabemos, y queremos que Perú clasifique. Así que quien apueste por lo contrario, no lo se aceptaría. No está dentro de mis predicciones, ni de las posibilidades en mi vida que a Perú le pase eso.

Australia también es un fuerte rival…

No hay que tener ningún miedo, confíen. Tenemos una buena selección, y vamos a estar todos los peruanos alentando. Vamos a dejar la garganta en la cancha y los que lo ven en casa también.

¿No le temes a los rivales de Perú en la fase de grupos? Está Rusia y Dinamarca, países que enfrentamos en el Mundial de Rusia 2018.

¡Que vengan, que vengan para ganar! La vez pasada nos ganaron, pero esta vez le ganamos de todas maneras. Totalmente, es la revancha de Cueva. Dinamarca nos ganó porque tuvimos mala suerte, pero fuimos superiores. Francia fue el campeón del mundo y creo que hicimos un buen partido. Creo que esta vez ganamos de todas maneras.

