10 cosas que la política peruana debe imitar de Ricardo Gareca

El técnico Gareca reconoce valora el juego colectivo, no el individual. |Foto: Andina

Hoy, lamentablemente, la selección peruana perdió por penales (5-4) y no pudo clasificar al Mundial Qatar 2022. Sin embargo, el entrenador Ricardo Gareca -que ha evitado hablar sobre su futuro en la bicolor- demostró desde su llegada al ‘equipo de todos’ su habilidad como técnico.

El “Tigre” ha sabido liderar a un grupo de jugadores para lograr un objetivo en común: llegar a un mundial después de 36 años y aunque, esta vez, no pudo lograrlo, su actitud frente al combinado nacional ha sido reconocida por la hinchada de la ‘Blanquirroja’ desde distintos sectores, incluyendo la política, la cual podría imitar y/o adaptar algunos comportamientos o estrategias del técnico para sacar adelante a un país que atraviesa una crisis.

La selección peruana no iba a un mundial por 36 años; sin embargo, en el 2018, el Perú clasificó a Rusia 2018. Comparándolo con el Perú, el país atraviesa un descontento político durante años, donde la política viene siendo criticada por sus acciones y decisiones. Por este motivo, esta es una lista de las 10 cosas que este sector debe imitar del técnico peruano.

1. CONFIAR EN NUEVOS TALENTOS

Cuando ingresó el DT del Perú, ya había un esquema deportivo bastante conocido, donde “Los 4 fantásticos” eran siempre los convocados. Hablamos de Paolo Guerrero, Juan Manuel Vargas, Claudio Pizarro y Jefferson Farfán. Una de las primeras decisiones de Gareca fue mandar a la banca a Pizarro para poder darle oportunidad a otros jugadores.

En su momento, estos fueron los ídolos de la selección peruana. Créditos: Andina.

Comparando la decisión con la política, usualmente es “pan con lo mismo”, donde salen reelegidos los miembros del Congreso de la República, del Consejo de Ministros, y demás autoridades del Estado. En esta ocasión sería la oportunidad del gobierno y Jefe de Estado de darle la oportunidad a nuevas personalidades para ingresar con propuestas innovadoras que busquen enriquecer al Perú.

De esta forma, personas que no han estado vinculadas anteriormente con la política y algún escándalo de esta, podrían tomar nuevas riendas del país. ¿Qué necesitan? La oportunidad para mostrar las capacidades que tienen.

2. SALIR ADELANTE DESPUÉS DE LA CRISIS

La resiliencia es otra de las características que posee Ricardo Gareca, quien no logró ir al Mundial de 1986 por no haber “estado al nivel”, según el técnico argentino de aquel entonces. La resiliencia fue la capacidad que tuvo Gareca para superar esta circunstancia frustrante de su vida y, años después, llevar a una Selección al Mundial

El gobierno actual ha tenido constantes bajas, desde salidas de ministros, escándalos en el parlamento, presuntos hechos de corrupción, entre otros. ¿Qué deberían hacer? Identificar estas crisis estatales como experiencias para el futuro y, desde el momento, tomar decisiones adecuadas que permitan superarlas y no volver a tropezar con lo mismo.

El país debe volverse a levantar y los altos funcionarios son los encargados de que, con sus acciones, esto suceda. Ya tuvimos la salida del Ministro de Transportes, una gran crisis para el sector y para el país, por lo que el Presidente estaría en la responsabilidad de elegir a la persona más apta para ocupar el cargo, repotenciar el sector y superar las dificultades de este.

3. TRABAJAR EN EQUIPO, NO INDIVIDUAL

El “Tigre” ha conseguido logros importantes que otros técnicos no han alcanzado con la Selección. “Gareca ha demostrado trabajar con enfoque, teniendo objetivos claros para poder definir su estrategia y obtener los resultados esperados. Sabe a dónde quiere llegar y que debe hacerlo junto con su equipo; el fútbol no se juega de a uno, tal como ocurre en las empresas ”, comenta Estela Peralta, gerente de gestión humana de Adecco.

Siete jugadores peruanos feuron nominados como los mejores de la fecha en Eliminatorias | Fuente: AFP

Como el DT, la política debe entender que no solo es un parlamentario o un ministro, puesto que sus decisiones y actuares impactan en todo el país. Cuando se aprenda que la política no debe cumplir objetivos individuales o personales, el país va a poder salir adelante en búsqueda de objetivos comunes. La crisis de lo fertilizantes es un ejemplo, donde una mala decisión puede afectar a todos los peruanos y golpear la economía del sector. ¿Qué se necesita? Saber que el Perú es uno solo, donde si un sector pierde, todos salimos perdiendo.

4. COMPROMISO CON EL PERÚ

“No pasa por una cuestión de cultura, pasa por una cuestión de objetivos, de compromiso. Cuando se compromete un grupo y da todo, y está enfocado me parece que las cosas son muchos más factibles. Apuntamos al compromiso total para con el país . Representamos al Perú, no olvidar eso”, indicó Ricardo Gareca en una conferencia de prensa. El entrenador se ha encargado de convencer a los jugadores que el compromiso más importante es con la nación. Gareca ha optado por colocar coachs personales y psicólogos para buscar mejorar la mentalidad del futbolista peruano, decisión que ha traído buenos frutos para la blanquirroja.

La política viene siendo criticada por los constantes escándalos de corrupción enquistados en el Estado, que lo único que hacen es perjudicar al país. Entonces, ¿hay compromiso por el Perú? El Gobierno debe buscar el bienestar de la nación y de los peruanos, dejando lado los beneficios personales. Cuando todos trabajen de la mano por una reactivación de todos los sectores, el país recién saldrá adelante; de lo contrario, seguiremos teniendo casos como el Vacunagate, los audios de María del Carmen Alva, entre otros.

5. COMUNICACIÓN ACTIVA

El “Tigre” ha sabido comunicarse con el equipo y con el país. En cada encuentro deportivo, el entrenador entrega declaraciones, donde resalta los principales logros del equipo, pero también identifica las acciones en las que fallaron y pueden mejorar. Pese al resultado que sea, victoria o derrota, el entrenador da la cara y lo asume, hecho que demuestra que la Selección cuenta con su respaldo.

Ricardo Gareca tuvo un momento de alegría debido a la hinchada peruana(Captura Tik Tok: jhon_maca_27)

A diferencia del Gobierno, el DT sí se comunica. Hasta ayer, el Presidente de la República había guardado más de 100 días en silecio con la prensa. Este no brindaba entrevistas ni facilitaba encuentros con medios. Del mismo modo, el Congreso siguió esta línea, donde no se permitió el acceso a la prensa a ningún encuentro político.

Pese a los escándalos en el Parlamento y en el Magisterio, el mandatario optó por no pronunuciarse, cuando todo el país esperaba explicaciones. Siguiendo el ejemplo del técnico de la Selección, los funcionarios del estado deberían ser claros y comunicativos con la ciudadanía, porque estos nos representan en el interior y exterior, y deben explicar sus acciones, positivas y negativas, ya que son de interés público.

6. SABER ADMITIR ERRORES

Gareca se ha caracterizado por saber reconocer cuando se equivocan y tener autorítica con el desempeño de la selección. “Sí, por supuesto que hay errores. No soy de puntualizar, lo dejo a criterio de la prensa o del análisis más profundo, propio o de la dirigencia. No hay un trabajo perfecto, lo importante, estoy convencido, es que el trabajo de uno es corregirse y tratar que no se vuelva a repetir ”, aseguró el técnico en una conferencia.

Hasta el momento, el Gobierno del presidente Castillo se ha caracterizado por “ver el lado positivo” de la gestión, muchas veces excusando que a penas llevan un año; sin embargo, en momentos de crisis, funcionarios no han reconocido su responsabilidad en estos. ¿Qué hacer? Como esperan algunos peruanos, reconocer que erraron y buscar que enmendar esta situación, mas no negar hechos que ya se han comprobado, dejado aún peor su imagen y comportamiento.

7. REPOTENCIAR PIEZAS CLAVES

Ricardo Gareca, desde que inició sus funciones en la Selección, buscó “hacer mucho con poco”, y se enfocó en motivar y repotenciar a los jugadores que tenían habilidades, pero les faltaba algo para llegar a su máxima. Ejemplo de esto son Aldo Corzo, Paolo Guerrero, Yoshimar Yotún, entre otros, quienes han mostrado un mejor comportamiento en la Selección desde que el técnico llegó y, en algunos casos, han sido piezas fundamentales para los partidos.

Jugadores se mantienen en constante entrenamiento. |Fuente: Depor

En esta línea, el Estado puede buscar que repotenciar instituciones y sacarles el mayor provecho para beneficios de peruanos. Uno de estos puede ser el sistema de salud, por el cual muchos ciudadanos han manifestado su incomodidad por los tiempos de espera. Buscar mejorar el sistema o la gestión permitiría que más usuarios accedan a sus seguros de salud en un menor tiempo, accediendo a la atención y medicamentos. Así como este, el sistema judicial, educativo, policial, entre otros, deben buscar su punto débil, subsanarlo e implementar nuevas tácticas de mejora.

8. SABER ESCUCHAR

Gareca trabaja conjuntamente con su equipo técnico y, tras constantes reuniones, logra tomar una decisión óptima para la selección. “M e gusta compartir el liderazgo, el jugador de fútbol necesita tener un liderazgo consensuado. Por supuesto que tengo la decisión final yo, pero en líneas generales me gusta consensuarlo”, indica Ricardo. Pese a tomar la decisión final, está abierto a recomendaciones y nuevos panoramas que pueden ofrecerce su equió de trabajo.

Ser líder de todo un país implica una gran responsabilidad, por lo que la cabeza del Estado debería buscar asesorarse con personas aptas que contemplen distintos escenarios de las futuras decisiones que se tomen en el mandato. De esta forma y con una disposición a recibir críticas y sugerencias, las decisiones del Ejecutivo y Legislativo serían más certeras.

9. PREOCUPACIÓN POR LA SALUD MENTAL

Gareca le da la importancia que se merece a la atención a la salud mental, puesto que reconoce cómo puede afectar el bienestar psicológico en las acciones de los jugadores. “El tema del psicólogo estamos viendo la posibilidad de incorporar gente y nos queremos tomar nuestro tiempo. Estamos analizando las posibilidades de incorporar un psicólogo, un coaching, todo lo que hoy en día está como gente que se van incorporando a las distintas selecciones. Para la Copa América quizá ya tengamos esos integrantes”, refirió Gareca en el 2019. Tras la incorporación de este equipo, los jugadores mejoraron su potencial y trajeron consigo más logros para el Perú.

En la actualidad, la salud mental se encuentra en crisis y la problemática ha aumentado en esta pandemia. Así como los jugadores, que representarán al país en un partido, los funcionarios públicos también necesitan acompañamiento psicológico, ya que estos se enfrentan a constantes situaciones de estrés y hechos en los que deben saber manejar sus emociones correctamente. Asimismo, como política de estado, sería importante una evaluación psicológica previo a la elección de un legislador y miembro de algún ministerio. De esta forma, se evitaría tener funcionarios en cargos importantes con antecedentes de violencia, corrupción, entre otros.

10. TRABAJO COORDINADO

La selección peruana trabaja en equipo y este sería uno de los factores de éxito. Gareca actúa en coordinación con su equipo técnico, entrenadores, psicólogos, jugadores, entre otros; y, en conjunto, buscan y logran el objetivo de traer un triunfo para el país.

Ricardo Gareca y su comando técnico.|Foto: GEC

A diferencia del ‘equipo de todos’, el Ejecutivo y Legislativo vienen enfrentándose constantemente. Estamos en un Gobierno donde se han realizado más de 10 mociones de interpelación por parte del Congreso hacia distintos ministros. El ideal para el país sería que ambos poderes trabajen de la mano y articuladamente para que las decisiones no se obtaculicen y logren mejoras a nivel de leyes y normas, que permita beneficios para todos los gremios y sectores del Perú.

SEGUIR LEYENDO