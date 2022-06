Alza de precio de la gasolina: ¿Hasta cuánto y cuándo podría subir?

El exviceministro de Energía, Arturo Vásquez, señaló que las medidas adoptadas por el gobierno han sido beneficiosas de cierta forma.

El alza de precios de diversos productos sigue afectando a diversos comercios y el bolsillo del ciudadano de a pie. Para muchos la mayor preocupación es saber cuánto tiempo más durará este aumento y la respuesta parece estar a muchos kilómetros del Perú. Arturo Vásquez, exviceministro de Energía conversó con Infobae para explicar los motivos del fenómeno relacionados a la gasolina y los cambios que podríamos esperar en el corto plazo.

Vásquez resaltó que el aumento no solo se ha registrado en el Perú, sino también en varios otros países entre los que se encuentra Estados Unidos. “Este contexto se da por el problema entre Rusia y Ucrania a partir de las sanciones de exportación de petróleo y gas que ha recibido”, dijo a este medio. El bloqueo, además del país norteamericano, también viene por parte de Europa que ha dispuesto un embargo durante la semana pasada.

Mientras el conflicto ruso ucraniano el precio del petróleo no será menor a los US $100. Siendo la gasolina un producto directamente del petróleo, los cambios en el precio de este último inevitablemente afectarán al primero. " Puede bajar en la medida que los países de la Organización de países exportadores de petróleo (OPEP) inyecten más petróleo al mercado y compensen el bloqueo a Rusia”, resaltó Vásquez.

Las sanciones de Estados Unidos y Europa a Rusia han afectado el precio de petróleo a nivel mundial.

Asimismo, Venezuela se presenta como un posible aliado “para reponer los inventarios y se tenga una oferta alternativa a la rusa. Así se podría estabilizar el precio”, agregó el especialista quien resaltó los intentos de los Estados Unidos por acercarse al país bolivariano. “Hay una escasez de corto plazo que podría reacomodarse seguramente en las próximas semanas”. añadió.

EL CASO PERUANO

Si bien hasta hace poco el precio internacional del petróleo llegaba a US $105 ahora figura en US $120. Sin embargo, “este podría llegar hasta los US %150 si la cosa se pone peor. Ese precio ya lo vimos en el año 2008 cuando vino la crisis financiera. Por ello los Estados Unidos están buscando que otros países petroleros compensen el bloqueo ruso” mientras que el Perú han adoptado otras medidas.

A inicios de abril cuando los conflictos sociales escalaron hasta su punto más alto en lo que van del año, motivados principalmente por el alza de precio en los combustibles, el gobierno peruano acordó con los manifestantes exonerar el Impuesto selectivo al consumo a la gasolina a fin de reducir su precio en el mercado. Para Vásquez se trata de medida que “ayudan en algo”.

A inicios de abril, el gobierno llegó a acuerdos con los manifestantes de exonerar el Impuesto selectivo al consumo a la gasolina.

Además de la medida señalada, el Fondo de estabilización del precio de los combustibles también resulta beneficioso en cierta medida para el exviceministro de Energía en la medida que ayudan a contener la volatilidad del precio. “Si no existieran esas medidas, dado el contexto actual, el precio de la gasolina iría de S/ 25 a S/ 30 el galón”. Sin embargo, la medida reduciría el impacto momentáneamente.

El mencionado Fondo de estabilización del precio de los combustibles produciría un impacto fiscal, según Vásquez. “Está entrando menos dinero a la caja fiscal y hay un forado. Ese es el costo que vamos a asumir en los próximos meses o años”, recalcó. Además, resaltó como “el gran problema de Perú” el hecho de ser un importador neto de petróleo llegando a producir solo menos de cuatro mil barriles diarios.

“No tenemos producción doméstica por los diversos conflictos sociales y manifestaciones”, indicó además de los problemas en los que se encuentra envuelto Petroperú, tanto de tipo financiero como político. Pero, sobre el problema inmediato, concluyó “que el mercado tendrá mucha volatilidad hasta que el conflicto entre Rusia y Ucrania no se arregle”.

