Caso Juan Silva: ¿Son efectivas las recompensas para atrapar a los prófugos de la justicia?

El exministro Juan Silva se encuentra prófugo de la justicia. Foto: Andina

De acuerdo con el exdirector de la Policía Nacional del Perú (PNP), Gral (r) Eduardo Pérez Rocha, las medidas que el gobierno de Pedro Castillo ha tomado durante los últimos meses para capturar a los actuales prófugos de la justicia no son ni serán efectivas. Esto debido a que no logran obtener una cantidad significativa de información relevante al no captar la atención de la población ni la de un público con la capacidad de ofrecer la información que buscan.

Asimismo, estas medidas sin resultado se reflejan en los casos del exsecretario de Palacio, Bruno Pacheco, que pasó a la clandestinidad, aún con una recompensa de 30 mil soles ya tiene buen tiempo y no hay dato alguno; y por otro lado, está el caso del sobrino del mandatario, Fray Vásquez, por el cual ofrecieron 15 mil soles y tampoco hay mayor resultado.

Según la hipótesis del general, ofrecida a Infobae, esto se debe a que, “efectivamente cabe la posibilidad de que exista un grupo u organización criminal que está solventada por el partido del gobierno que los tiene (a los prófugos) seguramente en un lugar seguro donde les dan resguardo, seguridad, los alimentan, etc”.

Hay que resaltar que lo declarado por Pérez Rocha se sustenta en base a lo indicado por la colaboradora eficaz Karelim López, quien asegura que existe una organización criminal presidida por el presidente de la República.

Del mismo modo, el exdirector de la PNP también se apoya en lo que sustentan las defensas legales de los actuales prófugos: el exsecretario de Palacio, Bruno Pacheco; el sobrino del jefe de Estado, Fray Vásquez Castillo; y el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, cuyos abogados repiten las palabras que “se encuentran a buen recaudo” para desmentir que los tres acusados se han escapado del país.

El exdirector de la PNP indica que las medidas que ha tomado el gobierno de Pedro Castillo no son efectivas. Foto: Andina

RESPONSABLES EN LA FUGA DEL EXMINISTRO

Pérez Rocha se sustenta en lo comunicado del Ministerio Público y la PNP para afirmar que existió ineficacia por parte de las autoridades y facilitaron la huida del exministro Juan Silva.

Se sabe que el viernes 25 de mayo empezaron las investigaciones preliminares y el día 27, se dicta la disposición de la Fiscal a cargo del caso que dirige el oficio y la documentación solicitando la videovigilancia del exministro Silva .

Posteriormente, el 31 de mayo se sabe que el ministro Dimitri Senmache ingresa a Palacio de Gobierno junto con miembros de la Policía Nacional del Perú.

“Esto es algo no común y no se ha tenido una aclaración debida. El ministro ha indicado que él ha concurrido porque lo habían solicitado para que tenga una entrevista con el director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). Pero la DINI tiene su local que no está en Palacio y no depende del presidente Castillo, sino del Presidente del Consejo de Ministros”, señala.

Tan solo dos días después del suceso mencionado, al promediar la 1p.m., Silva pasa a la clandestinidad y como medida, la policía decide elevar un informe a la fiscalía . Asimismo, como consecuencia el Poder Judicial decide, durante el 4 de junio, dictar impedimento de salida y ordena detención preliminar contra el exministro de Transportes.

“El Ministro del Interior ha indicado que si bien es cierto que el día 4 (de las investigaciones) se dispone inicialmente el impedimento de salida del país, también menciona que le avisa al Director de Corrupció, vía WhatsApp, y el documento se lo envían después de dos días. Además, lo reciben con una clasificación de reservado, o sea vale decir, hay 48 horas en las que el documento no llegó para que se ejecute”, afirma Pérez Rocha.

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante exponer que durante el día 7 de junio, el Juzgado de Administración Preparatoria dictó la orden de detención preliminar mientras duren las investigaciones por 15 días. Sin embargo, para esa fecha, el exministro del MTC ya había pasado a la clandestinidad.

El exministro de Transporte y Comunicaciones, Juan Silva, se encuentra prófugo de la justicia luego que el Poder Judicial ordenara su detención preliminar. Foto: Andina

EL ROL DEL GOBIERNO

Pérez Rocha no consideró “normal” que personas prófugas de la justicia puedan permanecer sin ser ubicadas por la PNP. De este modo, recuerda que durante la gestión del exdirector general de la Policía Nacional del Perú, Vicente Tiburcio, se conformó un equipo especializado para ubicación y captura de prófugos de la justicia, como Bruno Pacheco y el sobrino del presidente .

Sin embargo, el oficial fue destituido y el equipo, desactivado. “Esto nos da una idea de que al parecer ha sido un ‘no te metas y que esto camine sin ningún tipo de capturas’, por funcionarios que están comprometidos con la corrupción”, afirma el exdirector de la PNP.

Finalmente, hizo hincapié en la responsabilidad política que debería tomar el actual ministro del Interior, Dimitri Senmache, añadiendo que “por cosas menores ha habido corte de cuello por responsabilidad política [...] El ministro actual tiene dos cosas en su cargo: la cuestión del incumplimiento de la orden judicial y el aspecto de la muerte (por conflictos mineros). Que se quiera decir que recién ha ingresado no es excusa, la responsabilidad política es una”.

SEGUIR LEYENDO