Especialistas piden la renuncia del ministro del Interior tras desaparición de Juan Silva

Ministro Dimitri Senmache aseguró que desconocía la orden de detención preliminar contra Juan Silva.

La confirmación de que el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, no ha logrado ser ubicado por la Policía Nacional del Perú (PNP) ha obligado a que se determine quién o quiénes son los responsables de este hecho. Algunos especialistas han señalado a la institución como responsable operativa, pero también al ministro del Interior, Dimitri Senmache, de quien han pedido su renuncia.

El extitular del Interior, Rubén Vargas, calificó de aparentes “protegidos del sistema” al exministro Juan Silva, el exsecretario de Pedro Castillo, Bruno Pacheco y su sobrino Fray Vásquez Castillo. Todos estos no han podido ser ubicados por la PNP hasta el momento a pesar de que el primero tuvo recientes apariciones en televisión y los dos últimos han participado virtualmente de las audiencias convocadas por el Poder Judicial.

“Eso genera una percepción de protección, de impunidad. [...] Es una cadena de hechos que, en conjunto, nos hace dudar del cumplimiento de las funciones constitucionales de la PNP. El problema que vemos es la cooptación final de la policía por el gobierno de turno”, dijo Vargas al diario limeño El Comercio.

El exdirector de la PNP, Eduardo Pérez, señaló que el ministro Senmache debe dar un paso al costado así como los responsables en la Comandancia General, la Dircocor, Seguridad del Estado y Requisitorias. Además, no descartó que exista una “politización de la policía”. “No hay justificación para decir: recibí, pero cuando fui a hacer la verificación no se lo encontró. [...] [Es] lamentable”, dijo sobre el informe publicado por la PNP.

Especialistas solicitan la renuncia del ministro del Interior Dimitri Senmache

Por su parte el exviceministro de Orden Interno Ricardo Valdés comentó que “la fuga del señor Silva es sumamente grave” y que la jefatura de la policía también debe dar explicaciones. Valdés recordó a Vicente Tiburcio quien fue retirado de la Comandancia general de la PNP tras elevar a Interpol las órdenes de captura contra el exsecretario de Pedro Castillo y su sobrino. “Se empieza a entender”, dijo sobre la salida de Tiburcio.

“Más que una negligencia, me da la impresión de que [Silva] ha sido dejado libre a propósito”, expresó. También resaltó como preocupante el ascenso de generales que se encuentran bajo proceso de investigación en el Ministerio Público.

INFORME POLICIAL

La noche del martes 7 de junio se reveló que las autoridades desconocían el paradero del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, el mismo que, según Karelim López, integraría una organización criminal dirigida por el presidente Pedro Castillo. Frente a la incapacidad de las autoridades de dar con el paradero del investigado, la Policía Nacional del Perú (PNP) emitió un comunicado dando cuenta de su intento de captura.

A través de sus redes sociales, la institución policial indicó que la noche del viernes 27 de mayo, el Ministerio Público dispuso que la PNP vigile al exministro Silva; sin embargo, el texto señala que “se inició el cumplimiento de la disposición fiscal, sin lograrse ubicar a la personas antes mencionada”. Mientras las autoridades intentaban dar con el paradero de Juan Silva, este asistió a diversos medios para brindar entrevistas televisadas.

Juan Silva en el programa "Hablemos claro" el 1 de junio. (Foto: Existosa)

El 1 de junio por la mañana, el exministro de Pedro Castillo acudió a los estudios de Exitosa Noticias donde entabló una conversación con Nicolás Lúcar. En dicho encuentro se mencionó la difusión de audios en el que se señalaba que este habría recibido dinero del empresario Zamir Villaverde. “Yo mismo haré mi peritaje para saber si es real”, dijo Silva en la mencionada entrevista.

Horas más tarde, el extitular del MTC apareció con su abogado en el programa “Al estilo Juliana” donde, una vez más, intentó defenderse tras la difusión del audio y su participación en las investigaciones fiscales. En dicha oportunidad negó haber conocido al empresario Zamir Villaverde señalando que este no participó de la campaña del hoy presidente de la república. Asimismo dijo no conocer al prófugo Bruno Pacheco.

VIDEO RELACIONADO

Desde su cuenta de Twitter, la Superintendencia Nacional de Migraciones aseguró que el exministro no registra salidas por los puestos fronterizos. | VIDEO: TV Perú

