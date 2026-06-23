Roberto Sánchez, que alega “fraude en desarrollo”, minimiza irregularidades de la primera vuelta que lo llevaron al balotaje

Roberto Sánchez minimiza irregularidades de la primera vuelta electoral. Canal N

Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), minimizó este martes las irregularidades registradas en la primera vuelta de las elecciones generales en el Perú. Según dijo, estas “se resolvieron” y no constituyeron una afectación al proceso, en contraste con sus actuales denuncias de un supuesto “fraude en desarrollo” durante la segunda vuelta.

En declaraciones a la prensa, redujo los cuestionamientos de la primera vuelta, cuando su candidatura avanzó en el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y desplazó al candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, a “tardanzas, objeciones e impugnaciones de mesa” que, según dijo, fueron resueltas dentro del procedimiento electoral.

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“La primera vuelta tuvo incidencias propias del proceso que se resolvieron. Otra cosa es cambiar la normativa en la segunda vuelta, eso sí afecta gravemente. Nadie empieza un partido con reglas distintas a mitad del juego. En la primera vuelta sí se respetó la normativa, en la segunda vuelta no”, señaló.

Sánchez diferenció esos hechos de la segunda vuelta, donde sostiene que los cambios introducidos por los organismos electorales en el traslado del voto en el extranjero habrían afectado la cadena de custodia de las actas electorales.

Sánchez convoca a jornada nacional tras cuestionar ventaja de Fujimori | Foto: Facebook de Roberto Sánchez

“Le quitó la obligatoriedad de la digitalización del acta para ser enviadas apenas concluido el proceso electoral, regla que sí se cumplió para todos en la primera vuelta. Nosotros tenemos el derecho legítimo a dudar y a creer que en esa afectación allí ha ocurrido una manipulación de esa votación en beneficio del partido Fuerza Popular de la señora Keiko Fujimori”, sostuvo.

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Irregularidades en la primera vuelta electoral

Durante la primera vuelta, su candidatura avanzó en medio de observaciones e impugnaciones del proceso, sin que entonces su agrupación política planteara cuestionamientos de la misma intensidad sobre la validez del sistema electoral.

Como se recuerda, durante la jornada electoral del 12 de abril se registraron problemas en la instalación de mesas de votación tanto en el extranjero como en distintos distritos de Lima Metropolitana. Estas dificultades provocaron que más de 60.000 electores no pudieran ejercer su derecho al voto en el horario previsto y tuvieran que sufragar posteriormente, incluso hasta un día después, debido a problemas logísticos.

Estas incidencias ocurrieron en zonas con un peso electoral significativo. En Lima Metropolitana, donde se concentró una parte importante del electorado, el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, obtuvo un amplio respaldo durante la primera vuelta; mientras que el voto en el extranjero también representa un segmento relevante del padrón electoral que históricamente ha tenido una tendencia favorable hacia sectores de derecha.

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Ahora, durante el inicio del conteo oficial de la ONPE en la segunda vuelta electoral, cuando Roberto Sánchez llegó a ubicarse por encima de Keiko Fujimori de manera preliminar, no presentó cuestionamientos sobre el desarrollo del proceso. Los reclamos surgieron posteriormente, cuando la candidata de Fuerza Popular comenzó a recuperar posiciones en un conteo ajustado que hasta el momento, con más del 99% de actas procesadas, mantiene la ventaja a su favor.

¿Quién ganó en cada país? Los resultados del voto extranjero que favorecieron a Keiko Fujimori en la segunda vuelta. (Foto composición: Infobae Perú/IA/Andina)

En esta etapa, Juntos por el Perú presentó cuestionamientos ante los organismos electorales, impugnó mesas de votación y solicitó la nulidad de votos emitidos en el extranjero, argumentando presuntas irregularidades en el procedimiento aplicado para el traslado y procesamiento de las actas consulares.

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¿Qué dijo ONPE sobre el reclamo de Roberto Sánchez?

El organismo encargado del conteo de votos rechazó que exista una irregularidad en el tratamiento de las actas del voto en el extranjero y sostuvo que el traslado físico de estos documentos para la segunda vuelta no implicó un cambio de reglas electorales.

El organismo electoral explicó que el sistema de digitalización de actas implementado por primera vez en la primera vuelta presentó inconvenientes técnicos en aproximadamente la mitad de los 108 consulados donde se aplicó. Los problemas estuvieron relacionados con dificultades para escanear, transmitir y procesar las actas desde el exterior, por lo que se optó por retornar al envío físico de la documentación electoral.

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Según la ONPE, este mecanismo forma parte de los procedimientos utilizados en procesos electorales anteriores, incluso durante los comicios del 2021 que dieron como ganador a Pedro Castillo, y no representa una ruptura de la cadena de custodia. La entidad precisó que las actas fueron trasladadas bajo los protocolos correspondientes y luego incorporadas al cómputo oficial tras su recepción y verificación.

JP alega fraude electoral sin pruebas

Durante la audiencia ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en la que Juntos por el Perú solicitó la anulación de los votos emitidos en el extranjero, los abogados de la agrupación expusieron sus cuestionamientos sobre el traslado y procesamiento de actas consulares. Sin embargo, durante su intervención reconocieron que no contaban con pruebas documentales que acreditaran la existencia de un fraude electoral, señalando que sus argumentos se sustentaban en presunciones y supuestos.

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En ese mismo espacio, el presidente del JNE, Roberto Burneo, respondió que las valijas diplomáticas constituyen un mecanismo oficial de traslado de documentación estatal y que no implican alteración del material electoral, el cual sigue un proceso de verificación antes de su incorporación al cómputo oficial.