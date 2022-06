Pedro Castillo y los 100 días de silencio con la prensa

Pedro Castillo es involucrado en supuesto audio entre Villaverde y Pacheco.

“Esta prensa es un chiste”, fue la última declaración polémica que brindó Pedro Castillo ante los periodistas el pasado 21 de febrero. La frase responde a la incomodidad del mandatario tras ser cuestionado por sus vínculos con la empresaria, hoy colaboradora eficaz, Karelim López. Tras esta eventualidad, han transcurrido 100 días desde que el presidente de la República no se comunica con la prensa ni permite preguntas.

A inicios de su período presidencial, Castillo Terrones fue duramente criticado por no brindar declaraciones a la prensa. Las decisiones que se tomaban desde el Ejecutivo solían ser comunicadas mediante redes sociales o declaraciones de sus ministros. Incluso, durante la instalación de su primer gabinete ministerial, se suspendieron las conferencias de prensa.

Pese a las críticas que recibió el gobierno por su falta de comunicación, esta situación no ha cambiado.

LA ÚLTIMA DECLARACIÓN

El pasado 21 de febrero, el mandatario se encontraba en una actividad oficial supervisando el funcionamiento de tabletas para alumnos de un colegio en Lurín cuando fue cuestionado por un reportero de Exitosa Noticias sobre las supuestas reuniones que tuvo con la colaboradora eficaz Karelim López. “Esta prensa es un chiste”, respondió Castillo.

El Jefe de Estado se negó a responder sobre la doble declaración que ofreció ante el Ministerio Público como testigo del Caso Provías y el ascenso a las Fuerzas Armadas y pidió a los periodistas enfocarse en “temas importantes”.

“Esta prensa es un chiste. Estamos hablando de la educación peruana, por qué no se centran en los temas importantes. Hablemos de la educación, acompañen a ver cómo están las escuelas, acompáñenme a ver cómo están los niños. Hay miles de niños desnutridos, a mí me interesa el país. Por qué no me acompañan ustedes a ver cómo están las cosas”, declaró el presidente.

Pedro Castillo se molestó con la prensa porque le preguntaron por sus declaraciones ante la Fiscalía.

Según el periodista Diego Salazar, columnista de The Washington Post y autor del libro “No hemos entendido nada”, esta declaración de Pedro Castillo muestra que el presidente está incumpliendo la obligación que tiene como funcionario público de rendir cuentas.

“El [Pedro Castillo] está obligado a responder ante la ciudadanía y una de las formas de responder ante la ciudadanía es hablar sobre su gestión y sobre las múltiples cuestionamientos que existen a esta”, precisó Salazar.

El escritor, crítico del Jefe de Estado, señaló que son reiteradas las ocasiones en que el mandatario y miembros de su gobierno se refieren negativamente a la labor de la prensa. “Hay una expresión de desprecio constante por la labor de los medios, tanto Aníbal Torres como el presidente, como otros ejecutivos del círculo cercano del presidente”, aseguró el hombre de prensa.

Cuando el Jefe de Estado se ha pronunciado sobre los cuestionamientos que realizan los periodistas, este ha mencionado que se trata de un ataque en contra de él. Incluso, se han enviado amenazas con dejar sin publicidad estatal a aquellos medios que, supuestamente, desinformen sobre su gestión.

Al respecto, Salazar menciona que si bien la labor de la prensa puede ser discutible, ello no es una excusa para evadir las preguntas sobre las denuncias en su contra.

“La prensa es adversarial con el poder de turno en todas partes del mundo. Y en todas partes del mundo el presidente y el gobierno tienen que responder ante la prensa. Entonces, que el presidente se sienta agredido o agraviado por la prensa no es una excusa suficiente ni mucho menos para evitar dar cuentas ante la ciudadanía”, aseveró el columnista.

CONSTANTES FALTAS DE COMUNICACIÓN DE PARTE DE PEDRO CASTILLO

Pese a las serias denuncias que enfrenta el mandatario, como sus aparentes vínculos con Karelim López y el plagio de su tesis, el profesor ha optado por no responder ante la prensa. Durante su participación en la ceremonia de entrega del Premio Nacional Ambiental Antonio Brack Egg, Castillo pidió no perder el tiempo en “discusiones estériles” y se marchó del evento sin ofrecer declaraciones a la prensa.

El politólogo Fernando Tincopa explicó a Infobae que estas conductas demuestran un bajo nivel de capacidad para enfrentar los cuestionamientos en los que Pedro Castillo se ve implicado. “La razón más evidente es que el presidente siente que la exposición a los medios de prensa muestra la vulnerabilidad del gobierno y él no tiene la capacidad de enfrentarlas”, afirmó.

De acuerdo a Tincopa, esto se ve evidenciado en las experiencias del mandatario junto a la prensa. “Sus últimas experiencias frente a medios de comunicación internacionales, como fue la entrevista con CNN, antes de generar activos políticos o réditos, le ha generado pasivos políticos que han mellado su imagen pública”, dijo.

Aunque Castillo emita comunicado vía redes sociales o mensajes a la nación, el politólogo enfatizó que la comunicación de parte del presidente no puede ser únicamente de tipo unidireccional, ya que transmiten una única versión de un asunto.

“El contacto con la prensa es un principio importante de la democracia porque permite la transmisión de accountability de los ciudadanos hacia el gobierno. En otras palabras, la capacidad de exigencia de los ciudadanos hacia sus gobernantes se da, en muchos otros casos, pero principalmente a través de los medios de comunicación”, detalló Tincopa.

El experto en Ciencias Políticas también precisó que esta falta de cercanía con la prensa proviene de otras instituciones políticas como el Congreso de la República. Tincopa indicó que esta problemática aumenta la desconfianza de parte de la ciudadanía con respecto a las autoridades.

“Todas las instituciones del país se están viendo perjudicadas. El derecho a la información es un derecho que se ve limitado por la poca participación y apertura de parte de las entidades políticas a los medios de comunicación”, aseguró.

El presidente Pedro Castillo, señaló que el Perú no tendrá hambruna, porque "somos un pueblo trabajador". Foto: Andina

EL RECHAZO A LA PRENSA IMPIDE EL DEBER DE RENDICIÓN DE CUENTAS

En tanto, Ivan Lanegra, Secretario General de Transparencia dijo a Infobae Perú que Pedro Castillo, al decidir no brindar declaraciones a la prensa ni responder ante sus preguntas, incumple su deber como funcionario público de rendir cuentas a la ciudadanía.

De acuerdo al especialista, informar sobre las gestiones realizadas no es el único deber que incumple Pedro Castillo al no interactuar con los medios de comunicación.

“Es muy importante que un presidente rinda cuentas constantemente ante los medios de comunicación sobre su gestión, que dé razones a los ciudadanos sobre por qué toma ciertas decisiones. Sin embargo, más allá de informar sobre las políticas públicas, también es relevante el tema de cuestionamientos personales de temas que lo involucran directamente a él”, informó.

Además, Lanegra precisó que la rendición de cuentas como una obligación también implica cumplir con determinados valores. “Ser íntegro, competente y respetuoso de la ley también son obligaciones del presidente. Si él no da entrevistas, pareciese que parece evadir la rendición de cuentas de sus propias falencias y faltas a estos principios básicos”, aseveró.

Pedro Castillo en entrevista con el periodista Fernando del Rincón de CNN en español

PEDRO CASTILLO NO FIRMÓ EL TRATADO DE CHAPULTEPEC

El 8 de septiembre de 2021, en el contexto de la falta de comunicación de parte del gobierno con los medios de comunicación, el Consejo de la Prensa Peruana se reunió junto a Pedro Castillo para solicitar su adhesión al Tratado de Chapultepec. Sin embargo, esto no ocurrió.

“Él [Pedro Castillo] se comprometió a estudiarla con su equipo, leerla y responder por escrito. Pero nunca más respondió ni nos llamó”, aclaró Rodrigo Salazar Zimmermman, presidente ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana.

Según el periodista, este tratado es importante porque sienta las bases para el cumplimiento de determinados principios en favor de la libertad de expresión. Zimmermman comentó que más de cien presidentes han firmado este acuerdo desde 1994.

