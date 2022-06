Pedro Castillo a Joe Biden: “Le transmití el compromiso de la lucha contra la corrupción”

| Foto: Presidencia de la República

Pedro Castillo se mostró muy optimista por las diversas reuniones que ha tenido en Estados Unidos tras su visita a Los Ángeles, lugar donde se llevó a cabo la Cumbre de las Naciones. Ante esto, el jefe de Estado del Perú, señaló que esta visita ha sido muy productiva para nuestro país.

A través de sus redes sociales, el mandatario dio a conocer lo que le transmitió a su homólogo, Joe Biden, en estas conversaciones diplomáticas. Es así, que reveló que no pudo faltar el compromiso del Gobierno peruano de luchar contra la corrupción y defender la democracia.

“Convencido de que el diálogo es primordial para lograr los objetivos del país, le transmití al presidente @JoeBiden las necesidades y posibilidades de desarrollo que tiene el Perú. También el compromiso del Gobierno peruano de respeto a la democracia y lucha contra la corrupción”, escribió.

Como se recuerda, Castillo Terrones arribó a territorio estadounidense acompañado de la primera dama, Lilia Paredes; el ministro de Economía, Óscar Graham; y el embajador del Perú en España, Óscar Maúrtua.

El jefe de Estado y su comitiva fueron recibidos por el representante permanente del Perú ante la OEA, Harold Forsyth, y funcionarios del gobierno de Estados Unidos.

Pedro Castillo y Joe Biden

PEDRO CASTILLO SE DEFIENDE

En un evento público, el presidente de la república, Pedro Castillo, volvió a referirse sobre las acusaciones y cuestionamientos que recaen en su contra. En ese sentir, manifestó que, pese a que tratan de “evidenciar” actos de corrupción desde que inició su mandato, nunca encontrarán nada fraudulento.

Como se recuerda, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, dispuso ampliar la investigación preliminar contra el presidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravada y colusión. Con esta decisión, ahora será incluido en el caso Puente Tarata III, donde el exministro de Transportes, Juan Silva, y seis congresistas de la bancada de Acción Popular sindicados como integrantes de ‘Los Niños’, están involucrados por la declaración de la lobbista Karelim López.

Según informó la fiscalía, la ampliación se resolvió “luego de un análisis técnico jurídico, ante la seriedad y gravedad de las imputaciones” que hay contra el jefe de Estado. Pese a ello, agregaron que Castillo tendrá garantizado el pleno ejercicio de su derecho de defensa, y el respeto al artículo 117° de la Constitución Política. Por lo pronto, ya fue notificado de la presente disposición. Se indicó, además, que se recoja su declaración como parte de las diligencias para esclarecer estos hechos ocurridos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Pedro Castillo, presidente del Perú.

“Han pasado 10 meses que en este gobierno se ha venido escarbando situaciones para poder evidenciar y decir al país que Pedro Castillo ha metido la mano y ha robado y hasta ahorita no me encuentran, y no la van a encontrar, porque mi padre me crio con las uñas cortadas, en el marco de la honradez”, señaló Castillo ante las representantes de las ollas comunes.

Asimismo, comentó que él mismo daría un paso al costado de la Presidencia del Perú si la “verdadera justicia” demuestra que le ha robado al país. Sin embargo, dijo no hacerle caso a las “especulaciones”.

“Jamás le voy a robar a este país, porque eso servirá para nuestro pueblo. Si alguna vez la autoridad me demuestra que he robado un centavo, yo seré el primero en decir hasta acá nomás, porque tengo que someterme a la justicia, pero a la verdadera justicia, no a las especulaciones”, agregó.

“América para los americanos”: El trasfondo de la frase de Pedro Castillo que recibió críticas desde la izquierda. | Video: CGTN

