Pedro Castillo dice que jamás le robará al Perú: “Seré el primero en someterme a la verdadera justicia”

Pedro Castillo, presidente del Perú.

En un evento público, el presidente de la república, Pedro Castillo, volvió a referirse sobre las acusaciones y cuestionamientos que recaen en su contra. En ese sentir, manifestó que, pese a que tratan de “evidenciar” actos de corrupción desde que inició su mandato, nunca encontrarán nada fraudulento.

Como se recuerda, el mandatario es investigado por la Fiscalía de la Nación por presuntamente liderar una organización criminal, entre otros delitos, junto al exministro de Transporte y Comunicaciones, Juan Silva, el exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, y sus sobrinos, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez. Todos prófugos de la justicia.

“Han pasado 10 meses que en este gobierno se ha venido escarbando situaciones para poder evidenciar y decir al país que Pedro Castillo ha metido la mano y ha robado y hasta ahorita no me encuentran, y no la van a encontrar, porque mi padre me crio con las uñas cortadas, en el marco de la honradez”, señaló ante las representantes de las ollas comunes.

Asimismo, comentó que él mismo daría un paso al costado de la Presidencia del Perú si la “verdadera justicia” demuestra que le ha robado al país. Sin embargo, dijo no hacerle caso a las “especulaciones”.

“Jamás le voy a robar a este país, porque eso servirá para nuestro pueblo. Si alguna vez la autoridad me demuestra que he robado un centavo, yo seré el primero en decir hasta acá nomás, porque tengo que someterme a la justicia, pero a la verdadera justicia, no a las especulaciones”, agregó.

CITACIÓN A LA FISCALÍA

Recordemos que Pedro Castillo se tenía que presentar a la Fiscalía este lunes 13 de junio, a las 10 a.m., en el marco del caso Tarata - Provías Descentralizado. No obstante, la defensa legal del dignatario, Benji Espinoza, le confirmó al diario El Comercio que enviaron un oficio al Ministerio Público para que la citación sea reprogramada.

El letrado recordó que está pendiente que el Poder Judicial resuelva la tutela de derechos que presentaron días atrás. La audiencia está programada para el miércoles 15 de junio. En caso sea favorable para Castillo, Espinoza dijo que no tendría ningún sentido que el presidente asista a la citación de la Fiscalía.

El abogado añadió que falta revisar toda la carpeta fiscal antes de que declare. Asimismo, argumentó que el jefe de Estado se encuentra en la Cumbre de las Américas en Estados Unidos, “debido a actividades propias de su investidura, no hemos tenido la oportunidad de coordinar de la declaración cuyo derecho tiene todo investigado”, dijo al medio.

OLLAS COMUNES

Las declaraciones del mandatario, expuestas en los primeros párrafos de esta nota, las realizó en un evento con lideresas de las Ollas Comunes de Lima Metropolitana y Callao, organizado en los exteriores de Palacio de Gobierno, desde donde les garantizó sostenibilidad.

“Hablar de una olla común es hablar de nuestros orígenes, (...) recuerdo cuando mi madre rascaba la olla para alimentar a nueve hijos”, expresó el Castillo.

El Jefe del Estado mencionó que durante su participación en la IX Cumbre de las Américas realizada en Los Ángeles pudo arrancar compromisos que facilitarán que tengamos fertilizantes que garanticen los sembríos de nuestros agricultores. Señaló que es importante el presupuesto para las ollas comunes, pero también los productos del campo para cocinar.

El presidente Castillo saludó también a las congresistas que impulsaron la ley que favorece a las ollas comunes. “Al margen de todo pusieron el pecho por ustedes, trabajando en conjunto de la mano con equipos técnicos y con nuestros ministros. Tenemos que sacudirnos de intereses personales y mezquinos y poner delante a las organizaciones y el pueblo”, expresó.

