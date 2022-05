Fiscal de la Nación solicita impedimento de salida a 6 congresistas por presunta comisión del delito

Sánchez asume por tercera vez la Fiscalía de la Nación de forma interina. | Foto: ANDINA/Vidal Tarqui

Pablo Sánchez, Fiscal de la Nación, ha solicitado al Poder Judicial que se emita la orden de impedimento de salida por 36 meses contra el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva Villegas. Como se recuerda, el exfuncionario del Estado forma parte de la investigación por la presunta comisión de los delitos de colusión y organización criminal.

Además de esta acción, también ha pedido el impedimento de salida del país por 9 meses contra los congresistas Raúl Doroteo Carbajo, Elvis Vergara Mendoza, Juan Carlos Mori Celis, Jorge Flores Ancachi, Darwin Espinoza Vargas e Ilich López Ureña, por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado.

Sánchez ya había iniciado una investigación al extitular del MTC, luego de recibir los informes de la fiscal anticorrupción Karla Zecerrano y también el de la encargada de investigar el asunto de lavado de activos, Luz Taquire.

Para ello, los fiscales Zecerrano y Taquire habían recogido el testimonio y declaraciones de la empresaria y colaboradora eficaz, Karelim López, la misma que acusó a Silva Villegas de cometer acciones ilegales mientras era parte del gabinete ministerial.

“Los actos ilícitos que se le imputan al exministro Juan Silva se habrían realizado en el contexto de la ejecución del plan delictivo de la organización criminal a la que se habría integrado desde el 2021, cuando asumió la cartera de Transportes y Comunicaciones, designando a funcionarios públicos en Provías Descentralizado, a efectos de contar con personas de su confianza, quienes se encargarían de viabilizar gestiones indebidas”, se lee en el comunicado del Ministerio Público.

SE DEFIENDE

Ante las diversas acusaciones y sobre todo revelaciones por parte de Karelim López, quien fue muy allegada al gobierno de Pedro Castillo, Juan Silva, exministro del MTC, se defendió y rechazó rotundamente dichas acusaciones y negó haber tenido reuniones personales con Bruno Pacheco y aclaró que solo coincidieron en algunas sesiones del Consejo de Ministros. También descartó haberse reunido y mantener coordinaciones o diálogos con el empresario Zamir Villaverde, quien se encuentra bajo prisión preventiva.

“No, porque yo no designo cargos. Mi función es (era) designar al director ejecutivo, en este caso, pero también ellos vienen propuestos por los viceministros. Yo directamente no participo, ahí está la oficina de Recursos Humanos que también pasa por el visto bueno jurídico. Nosotros firmamos las resoluciones que ya están evaluadas”, indicó ante la Comisión de Fiscalización.

Silva también minimizó un reciente audio, supuestamente entre Bruno Pacheco y Zamir Villaverde, en el que se menciona que habría entregado 1 millón de dólares al presidente.

Asimismo, negó haber aportado dinero a la campaña electoral de Pedro Castillo: “(¿Usted ha realizado aportes a la campaña de Pedro Castillo en segunda vuelta?) Ningún sol, yo he hecho campaña personal apoyando al candidato. No me han dado ningún solo ni yo he dado nada. Eso está probado, no hay forma de que lo hagan y pueden preguntar al presidente”, respondió el extitular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Juan Silva habría presentado a Zamir Villaverde con Exdirector ejecutivo de Provías. Foto: Andina

En ese mismo contexto, aseguró que en la fecha de dicho audio, data del 25 de julio 2021, él aún no sabía que Castillo Terrones lo iba a invitar para formar parte del gabinete ministerial.

“Esa conversación es entre dos personas que, a esa fecha, al 26 (de julio de 2021) creo que hablan, yo no sabía, ni había soñado ser ministro. Yo me entero que iba a ser convocado para ser ministro el día 28 (de julio de 2021). Eso que han hablado tienen que probarlo, ver la fuente y demostrarlo. Yo he hecho un tuit ayer donde desconozco y ratifico que es tema no ha sucedido”, sostuvo.

“(¿Va a iniciar acciones legales contra Bruno Pacheco y Zamir Villaverde?) Claro que sí, en su momento”, agregó, Silva.

