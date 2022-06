Roberto Martínez y las hermosas mujeres de las que se enamoró

Las mujeres que mantuvieron una relación con Roberto Martínez. Foto: composición.

Roberto Martinez Vera Tudela no deja de creer en el amor. El futbolista se ha dado nuevamente una nueva oportunidad con una guapa jovencita. El romance fue expuesto gracias a las cámaras de Magaly Medina, que captó a la pareja bailando muy acaramelados en una discoteca en Miraflores.

En una entrevista a un diario local, Roberto Martínez comentó que el nombre de la misteriosa mujer comienza con las iniciales A.L. “Sus iniciales son AL y no es Alianza Lima, por siaca (ríe) y, sí, es menor que yo”, reveló en una entrevista al Trome.

El excapitán de Universitario de Deportes reveló que conoce a su actual pareja hace un tiempo, se encuentra muy enamorado de ella y que la señorita es del norte del país, evitando dar más detalles de la relación.

Pero esta mujer no sería la única que conquistó el corazón del empresario de 54 años. Roberto Martínez se ha enamorado de las mujeres más bellas de nuestro país, quienes han visto en el futbolista una cualidad que también las dejó prendadas en su momento.

Aquí una lista de las hermosas mujeres que formaron parte de la historia de amor del popular Robert.

GISELA VALCÁRCEL

La conductora de ‘Aló Gisela’, diez años mayor que Roberto Martínez, fue su primera esposa. Su matrimonio fue una gran boda televisada y llegó a picos de rating en la historia de la televisión peruana. Sin embargo, tres años después se divorciaron, bajo rumores de infidelidad por parte de Roberto Martínez. En el desaparecido programa El Valor de la Verdad, el exjugador afirmó que Gisela no fue el amor de su vida pero confesó que se casó totalmente enamorado e ilusionado.

Roberto Martínez y Gisela Valcárcel se casaron en 1995. (Foto: Difusión)

VIVIANA RIVASPLATA

La hermosa ex Miss Perú 2001 también cayó ante los encantos de Roberto Martínez y se casó con él en el 2002. “Me fue conquistando con muchísimos detalles y me atrajo muchas cosas de él, es una persona muy tolerante y tiene muy buen humor”, comentó muy enamorada Viviana luego de haberse casado con Martínez Vera Tudela. No obstante, su matrimonio duró solo un año por rumores nuevamente de infidelidad de Robert.

Roberto Martínez y Viviana Rivasplata. (Foto: Redes Sociales)

MELISSA LOZA

Luego de dos divorcios, Roberto Martínez quiso tomar las cosas con más calma y no casarse tan rápido, en este tiempo conoció a la bella modelo Melissa Loza, con ella construyó una relación de cinco años. El ex jugador comentó que en algún momento pensó quedarse con ella porque la amaba mucho y consideraba a la hija de Melissa como hija propia. Sin embargo, la primera visita que Martínez Vera-Tudela le hace a Gisela Valcárcel en su programa de televisión, le costó la relación con la bella modelo.

Melissa Loza y Roberto Martínez

VANESSA TERKES

La guapa actriz estuvo tres cortos meses con Roberto Martínez en el 2012. Fue la misma Vanessa Terkes quien anunció su separación en buenos términos a través de un comunicado. Siete años después se vieron las caras en un enlace por televisión en Chiclayo para el programa ‘En Boca de Todos’ y demostraron que aún mantienen una gran amistad.

Vanessa Terkes y Roberto Martínez

PIERINA CARCELÉN

Quien también tuvo una relación con Roberto Martínez fue la guapa y talentosa actriz Pierina Carcelén, su romance inició en febrero del 2013. Robert declaró en su momento que la actriz se tomó su tiempo para aceptarlo, y que la etapa de conquista duró varios meses hasta que por fin confirmaron su relación. Sin embargo, no duraron mucho, al poco tiempo terminaron.

Pierina Carcelén y Roberto Martínez

MARICIELO CASTAÑEDA

Luego llegó la que sería la más joven de las parejas de Martínez, la chiclayana con quien tuvo a su primer hijo llamado Joaquín. La presentó como novia en una fiesta de cumpleaños del empresario José Crousillat. Terminaron en buenos términos en el 2016 y mantienen una excelente relación como padres, ya que se los ha visto juntos en las fiestas de cumpleaños y actividades del colegio de su menor hijo.

Roberto Martínez y Maricielo Castañeda. foto: Instagram

FABIOLA MANTILLA

La penúltima mujer en la vida de Robert, es la rubia modelo Fabiola Mantilla. La trujillana es menor por 26 años que Roberto Martínez. A inicios del 2017, se lucieron en varias fiestas, viajes y precisamente fueron las constantes eventos nocturnos que agotaron al expelotero y acabó su relación a los tres meses.

Fabiola Mantilla y Roberto Martínez. Foto: Captura

