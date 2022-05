Roberto Martínez cuenta detalles de su nueva relación con la mujer de su ampay: “Estoy feliz”

Roberto Martínez aseguró que está feliz con su nueva pareja. (Foto: captura TV)

Roberto Martínez reapareció en televisión este 24 de mayo en el programa En Boca de Todos y no pudo esquivar las preguntas sobre su nueva relación sentimental con una guapa joven con la que fue ampayado a principios del mes de mayo.

Recordemos que el exfutbolista fue captado por las cámaras de Magaly Tv La firme en un discoteca al lado de una mujer, con quien compartía una momento romántico, pues se tomaban de las manos y hasta hubo un beso de por medio.

Esta situación volvió a ser tema de conversación y fue Maju Mantilla que comenzó con las interrogantes sobre quién sería la nueva pareja del excapitán de Universitario de Deportes.

“Todo bien la verdad, estoy en un buen momento”, dijo un poco nervioso y continuó: “Estamos recién empezando, es chiclayana y todavía no le pregunto (su edad). Estoy súper bien”.

A pesar de que, el expelotero se negó a dar su nombre al reportero de Magaly TV La Firme, esta vez tuvo que aceptar que se llamaba Ana Lucía, pues el conductor Ricardo Rondón reveló que sus iniciales empezaban con las letras A. L.

Rápidamente, los presentes en el set comenzaron a repetir el nombre de la joven, a la que mostraron de perfil en una fotografía donde lucía su delgada figura con un corto vestido, tacones negros y una cabellera negra muy larga.

Finalmente, el ex de Gisela Valcárcel volvió a recalcar que se encuentra en uno de sus mejores momentos sentimentales y todo parece indicar que se está enamorando, ya que se mudó a tierras chiclayanas para estar más cerca a ella.

“Gracias, estoy bien contento. Es un complemento para todo, con mis hijos, conmigo, mi trabajo... estoy feliz y ahora vivo en Chiclayo”, concluyó.

Cabe resaltar que, Roberto Martínez ha sido protagonista de múltiples romances con figuras de la farándula peruana, sin embargo, desde hace un tiempo ha dejado de aparecer en las portadas manteniendo su vida en privado. Esta vez, no pudo escapar de los populares ‘Urracos’ de Magaly Medina.

Roberto Martínez cuenta detalles de su nueva relación con la mujer que fue ampayada. (VIDEO: América TV)

LA ANÉCDOTA QUE REVELÓ ROBERTO MARTÍNEZ CON GISELA VALCÁRCEL

Roberto Martínez estuvo casado durante varios años con Gisela Valcárcel, por lo que guarda varias anécdotas de la relación que tuvieron. El exfutbolista se animó a contar una de ellas en ‘La Fe de Cuto’, de Trome, donde reveló que apareció en el programa de la ‘Señito’ para celebrar su aniversario pese a que estaban peleados.

Según el relato del excapitán de Universitario de Deportes, él se encontraba bastante tranquilo en su casa cuando de repente lo llaman de la producción del programa de su entonces esposa para que se presente con una sorpresa por su aniversario.

“Le digo que estoy peleado y me dicen “me llega al h… que estés peleado, tú vienes al programa”. Le pregunto si ha hablado con Gisela y al toque: “Acá hablamos, olvídate, esta es una sorpresa”. Y les digo que cómo va ser sorpresa si estoy mechado, me va a mandar a la m… “Tú no te preocupes, mientras haya una cámara prendida, no te preocupes, así que ponte tus mejores prendas”, me dijeron”, comentó.

“Y de repente se abre la puerta y el estudio estaba llenecito, el estudio 4 de Barranco, había un montón de prensa, yo me creía Brad Pitt con Angelina Jolie. Bajé con mi ramo de flores, yo estaba físicamente enterito”, indicó.

Roberto Martínez y Gisela Valcárcel estuvieron peleados en uno de sus aniversarios. (Foto: Instagram)

