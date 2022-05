Roberto Martínez nuevamente enamorado: fue ampayado con joven en una discoteca

Roberto Martínez se luce con joven en discoteca. (Foto: Instagram y captura de ATV)

Roberto Martínez vuelve a ser ampayado por las cámaras de Magaly Medina. En esta ocasión, el exfutbolista fue captado en un discoteca al lado de una joven, con quien compartía una momento romántico, pues se tomaban de las manos y hasta hubo un beso de por medio.

A diferencia de otras ocasiones, el excapitán de Universitario de Deportes evitó hablar sobre este tema, y es que prefirió no comentar sobre las imágenes para no exponer lo que sería su nueva relación.

En comunicación con Magaly Tv: La firme, el exesposo de Gisela Valcárcel indicó que se encontraba bastante contento y que era lo único que podía decir. “Lo único que te puedo decir que estoy súper contento, superbién, no tengo nada que ocultar porque estoy feliz”.

Algo que llamó la atención de los reporteros de Magaly Medina es que la mujer con la que se lució Roberto Martínez era bastante joven, por lo que no dudaron en preguntarle su edad, pero él se negó a responder. “ Déjalo ahí nomás, pero en verdad estoy bien contento ”, añadió.

En otro momento el exfutbolista indicó que con su nueva pareja ahora la viene rompiendo en la pista de baile, algo que no pudo lograr durante su paso por el show de Gisela Valcárcel cuando lo convocaron.

Debido a que ellos fueron grabados en la madrugada y saliendo de una discoteca, el reportero también quiso saber el nombre de la joven; sin embargo, Roberto Martínez indicó que prefiere dejar este tema en privado.

“ Poco a poco vamos viendo, pero preferible tratar de mantenerlo un poco más privado , pero lo que sí te puedo decir es que estoy súper contento”, añadió. De esta manera el exfutbolista se muestra nuevamente ilusionado.

Tiene un nuevo amor. Roberto Martínez fue captado por las cámaras de Magaly Tv: La firme mientras se ponía cariñoso con su nueva conquista.

ROBERTO MARTÍNEZ Y SU MALA EXPERIENCIA CON EL VIAGRA

Lejos de negarlo o sentirse avergonzado porque en algún momento de su vida probó el viagra, Roberto Martínez hizo una fuerte confesión, indicando que solo una vez la tomó y que no volvería a hacerlo por el gran susto que le ocasionó en su momento.

“Un día conversando con un amigo me dice que ha salido una vaina. “Extraordinaria”, me dice. Pero yo tenía en esa época, era chibolo, treinta y tantos, estaba en mi mejor momento, pero la curiosidad mata al gato”, dijo en un primer momento.

Asimismo, Roberto Martínez señaló que la pastilla no era azul como él se lo imaginaba, sino una de color roja que llevaba el nombre de “Caverta”, además que sus amigos le recomendaron que lo use con una pareja con la que no se frecuente mucho.

Fue así que el exfutbolista se animó a comprar la pastilla y usarlo. Las primeras horas, según su relato, fueron extraordinarias, al punto que tuvo intimidad con su pareja hasta decir basta.

“ Era una cosa, pero de locos. Yo era una cosa, en verdad, algo impresionante. ¡Nunca me había pasado! Olvídate, ¡el hombre nuclear era una cag*** a mi costado! Pero me empiezo a asustar porque ya pasa algo, estaba pero en su mejor momento, pero viene un momento en que ya yo no tenía ganas ni ella tampoco”, señaló.

“ Los ojos se me inyectaron, el corazón me empezó a hacer, teniendo treinta y tantos años, bum, bum, bum, me empecé a asustar en la cama . Puse tv, porque no duermes, obviamente, y me empiezo a asustar”, indicó.

