Melissa Paredes niega haber despreciado a Anthony Aranda: “Nunca me expreso mal de las personas”

Se mandó con todo. Durante la conferencia de prensa de la película ‘Igualita a mí’, Melissa Paredes no dudó en contestar todas las dudas que tenían los reporteros que se encontraban en el lugar. Los periodistas le volvieron a consultar sobre su enfrentamiento con Rodrigo Cuba y el contexto de los chats que hizo público hace unas semanas.

Como se recuerda, el jugador del Sport Boys dijo en su momento que nunca pensó que su esposa le iba a ser infiel con Anthony Aranda, especialmente porque ella se refirió de manera despectiva a los bailarines de El Gran Show, reality en el que se encontraba participando en aquel momento.

Asimismo, en las conversaciones que tuvo Melissa Paredes con Rodrigo Cuba, ella al momento de hablar del ‘Activador’, lo llamaba ‘huev...’ y no tenía las mejores referencias sobre él, esto pese a que al poco tiempo la modelo hizo oficial su relación con el competidor de Esto es Guerra.

“Rodrigo Cuba me confesó que Melissa Paredes lo que le había dicho era que a ella le daban asco los bailarines y que por eso no podía estar con alguien así”, contó Magaly Medina luego de tener una entrevista con el futbolista.

Al respecto, la modelo negó todo lo mencionado por su exesposo y aseguró que jamás se referiría mal a alguna persona y menos de los bailarines, pues tiene muchos amigos que se desarrollan en esta profesión, incluyendo a su actual pareja.

“ Suena espantoso, ¿no? como decir que los bailarines me dan asco, por favor, tengo tantos amigos bailarines, muchísimos, o sea, mi novio es bailarín... Yo no me expreso mal de las personas ”, comentó.

Sin embargo, no fue lo único que dijo en ese momento Melissa Paredes, ella también dejó entrever que habría sido Rodrigo Cuba el que se expresó mal de los bailarines cuando en su momento hablaron sobre el tema. “ Yo nunca me expreso mal de las personas, de hecho, quien habló mal fue él (Rodrigo Cuba) no yo ”.

Tras la filtración de estos chats, la modelo sostuvo que su pareja Anthony Aranda se ha mantenido al lado de ella y la apoya en todo momento, además que no le ha reclamado nada porque en ese momento ellos no eran pareja de manera oficial.

“Allí no había relación entre Anthony y yo, para empezar, eso se dio después (...) Qué fuerte es nuestro amor, porque yo en otras circunstancias hubiera tirado la toalla en una, no nos ha pasado, gracias a Dios. Yo sé como es él, por eso salimos juntos ”, sentenció.

La modelo dejó en claro que ella nunca habló mal de los bailarines como lo dio a conocer el ‘Gato’ Cuba en una entrevista.

MELISSA PAREDES SE REFIRIÓ A ALE VENTURO

Como se recuerda, Ale Venturo fue la encargada de dar a conocer que Melissa Paredes intentaba menospreciar a Rodrigo Cuba cuando le decía que debía de agradecerle por estar con una ‘reina’. Una reportera de Amor y Fuego le preguntó por este episodio y la modelo respondió fuerte y claro.

“¿Y a Ale Venturo no tienes que decirle nada?”, le preguntó la reportera del espacio televisivo de Willax Televisión. “ Me da vergüenza ajena ”, contestó la actriz

