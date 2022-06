Melissa Paredes se refiere a Ale Venturo en medio de rumores de embarazo: “Me da vergüenza ajena”

Melissa Paredes rompió su silencio sobre Ale Venturo. (Fotos: Instagram)

Luego que Magaly Medina especulara que Ale Venturo estaría embarazada, ni ella ni Rodrigo Cuba han salido a desmentir dichos rumores. La pareja sigue presumiendo su amor en redes sociales y mostrándose más fuertes que nunca, pese a las 44 capturas de pantalla que mostró Melissa Paredes para desmentir a su exesposo, asegurando que siempre supo que estaban separados cuando fue ampayada.

Recientemente, la exconductora de América Hoy concedió una breve entrevista a las cámaras de Amor y Fuego, donde no solo descartó tajantemente haber engañado al futbolista meses atrás, sino también se refirió a Ale Venturo, mejor amiga de Natalie Vértiz y pareja actual del ‘Gato’ Cuba.

“¿Y a Ale Venturo no tienes que decirle nada?”, preguntó la periodista de Willax, a lo que Melissa respondió con una sonrisa irónica: “Me da vergüenza ajena”.

En otro momento, aconsejó a Jorge Cuba, padre de su expareja, que se concentre más en sus asuntos con la justicia. “Que se preocupe de sus temas legales, que he leído por ahí que se viene bien feo la cosa”, sostuvo. Sus declaraciones completas serán transmitidas recién este 10 de junio en Amor y Fuego.

¿QUÉ DIJO SOBRE RODRIGO CUBA?

En esa misma entrevista, Melissa Paredes descartó haberle sido infiel a su exesposo y padre de hija, asegurando que si hubiera sido así lo hubiera aceptado sin problemas, y no lo estaría negando hasta el final como así lo viene haciendo desde hace meses.

“Si yo hubiera sido infiel, hubiera dicho pues ‘oye sorry, la fregué’ y ya está, chau. Pero no fue así. Aparte fue un beso, ni que hubiera sido... ay no sé”, fueron sus declaraciones difundidas.

De inmediato, la reportera de Willax le señaló que era un poco “sacado de los pelos” que ella le haya dicho al ‘Gato’ Cuba, cuando aún estaban casados, que le gustaba ‘El Activador’. “No, es que no es jalado de los pelos cuando uno está en lo suyo, cuando las parejas tienen un acuerdo”, respondió.

Melissa Paredes afirma que Rodrigo Cuba sabía que estaba con Anthony Aranda en el gimnasio el día del ampay | VIDEO: Willax TV / Amor y Fuego

MELISSA PAREDES Y SU CONFLICTO CON ALE VENTURO

Aunque al inicio ambas evitaban referirse una a la otra, esto cambió cuando Melissa Paredes fue consultada por la empresaria en una entrevista para América Hoy. En conversación con Ethel Pozo, la modelo aseguró que no la conocía, pero que sí había visto a su hija.

“No la conozco, no hay relación, conocí a su bebita hace poquito, es linda. No tengo por qué hablar mal de nadie que no conozco”, señaló, echándole flores a la pequeña ante las cámaras de América TV.

Las cosas cambiaron cuando Ale Venturo cometió una infidencia durante la entrevista de Rodrigo Cuba con Magaly Medina. Aunque no sabía que la estaban grabando, aseguró que Melissa solía miniminzar al futbolista cuando estaban juntos.

“Ella (le) decía ‘Yo soy Melissa Paredes, estás con Melissa Paredes, top model’, ¿no? Así te decía. Ella le decía ‘Qué más quieres, estás con una top model. Yo te sumo. Agradece, soy una reina de belleza’”, expresó para sorpresa de la ‘Urraca’. Rodrigo Cuba confirmó que todo eso era cierto.

Ale Venturo, actual pareja de Rodrigo Cuba, confiesa que Melissa Paredes solía menospreciar al futbolista | VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme

Si bien es cierto que Melissa Paredes no se pronunció, quien sí salió en su defensa fue su madre, la señora Celia Rodríguez Taboada.

“Ayer (23 de mayo) esta chica Ale Venturo riéndose de mi hija y creyendo todas las cosas que él le ha dicho, lógicamente. Recuerden que a Melissa nunca le ha gustado que le hablen del Miss Perú ni que es reina, pero tú le crees. Todo le creen a él”, manifestó furiosa.

