Melissa Paredes afirma que Rodrigo Cuba sabía que estaba con Anthony Aranda en el gimnasio el día del ampay

Melissa Paredes vuelve a negar una infidelidad. La exconductora de América Hoy revivió la polémica de su ampay con Anthony Aranda, su entonces compañero de baile en Reinas del Show. Según su versión de los hechos, estaba separada de Rodrigo Cuba para esas fechas y no solo eso, el futbolista sabía que estaba con el bailarín en el gimnasio el día del ampay.

Las cámaras de Amor y Fuego llegaron a un evento al que asistió la modelo peruana. Una vez cara a cara, Melissa Paredes descartó haber engañado a su exesposo y padre de su única hija, asegurando que si hubiera sido así lo hubiera aceptado.

“Si yo hubiera sido infiel, hubiera dicho pues ‘oye sorry, la fregué’ y ya está, chau. Pero no fue así. Aparte fue un beso, ni que hubiera sido... ay no sé”, fueron sus declaraciones difundidas en el avance promocional del programa de espectáculos.

En otro momento, la reportera de Willax le señaló que era un poco “sacado de los pelos” que ella le haya dicho al ‘Gato’ Cuba, cuando aún estaban casados, que le gustaba ‘El Activador’. “No, es que no es jalado de los pelos cuando uno está en lo suyo, cuando las parejas tienen un acuerdo”, respondió.

El momento que más ha llamado la atención de los usuarios fue cuando Paredes afirmó, por primera vez, que Rodrigo Cuba sabía que estaba con Anthony Aranda el 19 de octubre de 2021, cuando los reporteros de Magaly Medina la grabaron besándose al interior de una camioneta.

“Él sabía que yo iba con Anthony. Hubo una llamada antes del ampay”, expresó la exanimadora de América Televisión.

LA VERSIÓN DE RODRIGO CUBA

Según el testimonio del jugador del Sport Boys, el cual forma parte de una demanda que jamás interpuso contra Melissa Paredes por conducta deshonrosa, él no sabía sobre Anthony Aranda, aunque sí había notado que su entonces pareja pasaba mucho tiempo ensayando para Reinas del Show.

El 19 de octubre, el día del ampay, Rodrigo Cuba cuenta que se despertó con Melissa Paredes en la misma cama. “Ella empezó su día recibiendo a su maquillista y personal de asesoramiento de imagen para que pueda estar en su programa América Hoy”, se lee. Tras ello, señala que no vio a Melissa la mayor parte del día.

Por su parte, el deportista cuenta que asistió a su gimnasio, ubicado en Miraflores, a las 6:30 p.m. y se retiró a las 7:25 p.m.

En ese lapso de tiempo, él no tenía conocimiento que Melissa Paredes estaba siendo captada por las cámaras de Magaly Medina con Anthony Aranda, su entonces bailarín, besándose al interior de una camioneta blanca.

Cuando salió del establecimiento, el ‘Gato’ decidió comunicarse con Melissa para preguntarle dónde estaba. “Me encuentro en el gimnasio”, le contestó la modelo. Esta respuesta lo sorprendió, pues jamás la vio en el establecimiento. La exconductora llegó a su casa recién a las 9:45 p.m. aproximadamente.

